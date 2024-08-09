Олимпиада-2024. Футбол. Финал. Франция против Испании. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Во Франции финальным матчем завершится олимпийский футбольный турнир.

В финальном матче хозяева турнира французы сыграют со сборной Испании.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Париж-2024

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика олимпийского футбольного турнира