Олимпиада-2024. Футбол. Финал. Франция против Испании. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Во Франции финальным матчем завершится олимпийский футбольный турнир.
В финальном матче хозяева турнира французы сыграют со сборной Испании.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Париж-2024
Финал
- Дата проведения
- 9 августа, 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Удачи Испании:))
Одно дело когда таких чуваков несколько и они органично интегрируются в страну и состав (тот же Маркос Сенна), а другое дело когда вся сборная буквально сборная Африки, которая активно топит за БЛМ, многонационалочку и против выбора коренных французов (см. выборы во Франции месяц назад)
Фаны Роналду: "Это расизм! Какое быдло! Как можно болеть за эту команду! Месси лично виноват! Купленный чемпионат мира от ФИФА с девятнадцатью липовыми пенками! 10 из 8 золотых мячей - подарок от ФИФА!"
Тоже фаны Роналду: "Ламин Ямаль. Его папа - марокканец, мама гвинейка, но в паспорте написано: "Испанец".
Ну это такая классика, что даже как-то неудобно 😄
Allez France💪🇨🇵
Ямаль И Ко тоже родились в Испании и там воспитывались.
Только Ямаль после поражения на ЧМ Испании от Марокко троллил испанцев на эту тему
С чего Вы взяли. что Нико или Ямаль не выступали бы против расистов?
Выбор коренных французов и поэтому эта партия не победила? Их так мало? Ну ок