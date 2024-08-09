Олимпиада-2024. Футбол. Финал. Франция против Испании. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

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Во Франции финальным матчем завершится олимпийский футбольный турнир.

В финальном матче хозяева турнира французы сыграют со сборной Испании.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Париж-2024

Олимпийский футбольный турнир

Финал

Франция U-23 Франция – Испания U-23 Испания
Дата проведения
9 августа, 19:00
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика олимпийского футбольного турнира

35 комментариев
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Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Удачи Испании:))
+67
-27
+40
Ответ Эрнандес Эрнандес
Лами́н Яма́ль Насрауи Эбана Его папа - марокканец, мама - экваторогвинейка, но в паспорте написано: «Испанец» Пусть победит сильнейший:))
Как же тебя это задело)

Одно дело когда таких чуваков несколько и они органично интегрируются в страну и состав (тот же Маркос Сенна), а другое дело когда вся сборная буквально сборная Африки, которая активно топит за БЛМ, многонационалочку и против выбора коренных французов (см. выборы во Франции месяц назад)
+21
-4
+17
Ответ rigobersong
Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Удачи Испании:))
Болельщик Аргентины, но всё же корректно воздержусь от этой песни! Но в остальном моя полная поддержка и на европейском континенте, конечно за Испанию!!!🇪🇸
+18
-7
+11
Ответ Alex.K71
Болельщик Аргентины, но всё же корректно воздержусь от этой песни! Но в остальном моя полная поддержка и на европейском континенте, конечно за Испанию!!!🇪🇸
Про маму и папу Ямаля не поет? Или его расизм распространяется по двойным стандартам?
+22
-14
+8
Ответ Эрнандес Эрнандес
Лами́н Яма́ль Насрауи Эбана Его папа - марокканец, мама - экваторогвинейка, но в паспорте написано: «Испанец» Пусть победит сильнейший:))
Игроки сборной Аргентины поют песню про французов: "Их мамы нигерийки, их мамы камерунцы, но в паспорте написано "француз".
Фаны Роналду: "Это расизм! Какое быдло! Как можно болеть за эту команду! Месси лично виноват! Купленный чемпионат мира от ФИФА с девятнадцатью липовыми пенками! 10 из 8 золотых мячей - подарок от ФИФА!"

Тоже фаны Роналду: "Ламин Ямаль. Его папа - марокканец, мама гвинейка, но в паспорте написано: "Испанец".

Ну это такая классика, что даже как-то неудобно 😄
+5
0
+5
Ответ Бегемотик
Про маму и папу Ямаля не поет? Или его расизм распространяется по двойным стандартам?
В чем заключается расизм?
+8
-4
+4
Удачи сборной Испании👌.
+6
-3
+3
За Испанию 🇪🇸🇪🇸🇪🇸
+7
-4
+3
Мбаппе мог сегодня пополнить копилку трофеев но его не отпустил Перец
Allez France💪🇨🇵
+6
-3
+3
За Испанию 🙏🙏🙏
+4
-1
+3
Ответ rigobersong
Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Удачи Испании:))
Почему Вас интересует национальность? Они все граждане этой страны и имеют право выступать за эту сборную. У нас тоже в хоккее много русских и че?
+4
-2
+2
где смотреть?
+1
0
+1
все ждут не этот финал, а что же там организаторы отчебучат на закрытии олимпиады
+1
0
+1
Ответ Бегемотик
Почему он все время пишет про цвет кожи других. А про Бальде, Фати и Ямаля молчит?
А тебе-то что? Хочет и пишет.
+3
-2
+1
Ответ Эрнандес Эрнандес
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ Зизуха
все ждут не этот финал, а что же там организаторы отчебучат на закрытии олимпиады
Не знаю, лично мне футбол интереснее всей этой чепухи с трансами.
+1
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0
Ответ евГений
Как же тебя это задело) Одно дело когда таких чуваков несколько и они органично интегрируются в страну и состав (тот же Маркос Сенна), а другое дело когда вся сборная буквально сборная Африки, которая активно топит за БЛМ, многонационалочку и против выбора коренных французов (см. выборы во Франции месяц назад)
Вы сравнили натурализованного Сену и родившихся и воспитавшихся фо Франции граждан Франции
Ямаль И Ко тоже родились в Испании и там воспитывались.
Только Ямаль после поражения на ЧМ Испании от Марокко троллил испанцев на эту тему

С чего Вы взяли. что Нико или Ямаль не выступали бы против расистов?

Выбор коренных французов и поэтому эта партия не победила? Их так мало? Ну ок
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Ответ luwill
Их мамы марокканки,их папы типичные арабы и выходцы кордобского халифата,но в паспорте написано: «Испанец»
Каталанец Баррселонский гг
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Ответ Yertan Mertanov
Почему Вас интересует национальность? Они все граждане этой страны и имеют право выступать за эту сборную. У нас тоже в хоккее много русских и че?
При этом вопросов к Ямалям и Бальде у него нет.
0
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Ответ rigobersong
Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Удачи Испании:))
Их папы марокканцы, их матери - гвинянки
+2
-2
0
Фарту Испании! Терции, держать строй ! ! ! (с)
0
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Дилемма однако. И что смотреть? Нижний с Химками или Испанию с Францией? Весело будет и там и там. Но везде по своему))
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Комментарий удален пользователем
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