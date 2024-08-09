«Ливерпуль» получит до 9 млн фунтов после перехода Соланке из «Борнмута» в «Тоттенхэм» за 65 млн. Сделка согласована

Трансфер Доминика Соланке выгоден и для «Ливерпуля».

Журналист BBC Саймон Стоун сообщает, что « » заплатит «Борнмуту» 65 млн фунтов, сделка согласована со всеми сторонами.

Мерсисайдцы получат 20% от прибыли « », купившего у них форварда в 2019 году. The Athletic утверждает, что «Ливерпулю» может достаться вплоть до 9 млн фунтов.

В прошлом сезоне забил 19 голов в 38 матчах в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.