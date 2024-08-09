«Ливерпуль» получит до 9 млн фунтов после перехода Соланке из «Борнмута» в «Тоттенхэм» за 65 млн. Сделка согласована

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Борнмут Доминик Соланке деньги Футбол

Трансфер Доминика Соланке выгоден и для «Ливерпуля».

Журналист BBC Саймон Стоун сообщает, что «Тоттенхэм» заплатит «Борнмуту» 65 млн фунтов, сделка согласована со всеми сторонами.

Мерсисайдцы получат 20% от прибыли «Борнмута», купившего у них форварда в 2019 году. The Athletic утверждает, что «Ливерпулю» может достаться вплоть до 9 млн фунтов.

В прошлом сезоне Соланке забил 19 голов в 38 матчах в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Okaka
а Челси?
А Челси может его выкупить у Тоттенхэма за 130 млн и дать контракт Соланке на 32 года
+33
0
+33
Что за цены? За него 30 миллионов край. Купили бы тогда лучше Альвареса за 70.
+13
-2
+11
Вот и трансферы Ливерпуля, которых ждали....
+8
0
+8
Ответ ОттоДракула
Что за цены? За него 30 миллионов край. Купили бы тогда лучше Альвареса за 70.
Кто бы им его продал
+7
0
+7
Напомню, как все ржали и по поводу суммы, которую уплатил Борнмут, и по поводу 20% при перепродажи. А Дом же был тогда в порядке, лучший молодой игрок Англии на уровне всех молодежных сборных. Но конкурировать с еще пиковым Фирмино тогда мало кто мог в мире
+6
-2
+4
Ответ mantihor_e
собираем деньги на Субименди
Зачем собирать? У Ливерпуля денег вагон, и долгов нет, и до ФФП как до Луны. Ну не любят они тратить, как Челси, МЮ и Сити, такова жизнь :)))
+3
0
+3
а Челси?
+2
-1
+1
Челси напрягся , щяс кого нибудь купят
0
0
0
Ого! Для "Ливерпуля", прям, не плохо. Ни как для "Борнмута", конечно, но, очень даже. Думаю, что руководство "Ливерпуля" в 2019 году не удивилось бы, если бы узнало, что "Борнмут" продаст Соланке за 9 миллионов фунтов. Но, вот, в тот факт, что сам "Ливерпуль" от продажи "Борнмутом" Соланке получит 9 миллионов фунтов, думаю, что руководство "Ливерпуля" вряд ли бы поверило.
0
0
0
собираем деньги на Субименди
0
0
0
Грустно читать про ливерпуль в контексте трасферов. Конкуренты тратят сотни миллионов, укрепляются, тем временем ливерпуль похоже собрался играть молодежкой. Под нового тренера не потратили ни копейки
0
0
0
Ответ Okaka
а Челси?
По правилам, какую-то выплату точно должны получить за воспитание игрока
0
0
0
Ответ ОттоДракула
Что за цены? За него 30 миллионов край. Купили бы тогда лучше Альвареса за 70.
У Альвареса столько голов в АПЛ за всё время разве что наберется
0
0
0
Ответ Joker2104
Ого! Для "Ливерпуля", прям, не плохо. Ни как для "Борнмута", конечно, но, очень даже. Думаю, что руководство "Ливерпуля" в 2019 году не удивилось бы, если бы узнало, что "Борнмут" продаст Соланке за 9 миллионов фунтов. Но, вот, в тот факт, что сам "Ливерпуль" от продажи "Борнмутом" Соланке получит 9 миллионов фунтов, думаю, что руководство "Ливерпуля" вряд ли бы поверило.
Почему? Он норм играл, но очень редко. Плюс не везло ему дико с реализацией, из за отсутствия практики
0
0
0
Ответ ta-tosha
Почему? Он норм играл, но очень редко. Плюс не везло ему дико с реализацией, из за отсутствия практики
Согласен с аргументами. В принципе, также и считаю. Но, свой комментарий выше, я написал осознанно утрированно. Потому как, думаю, что уж точно в 2019 не только руководство "Ливерпуля", а в принципе, никто не мог предположить, что "Борнмут" продаст Соланке за 65 миллионов фунтов!!! Если честно, то даже сейчас, мне кажется что это немного много за него.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий