«Ливерпуль» получит до 9 млн фунтов после перехода Соланке из «Борнмута» в «Тоттенхэм» за 65 млн. Сделка согласована
Трансфер Доминика Соланке выгоден и для «Ливерпуля».
Журналист BBC Саймон Стоун сообщает, что «Тоттенхэм» заплатит «Борнмуту» 65 млн фунтов, сделка согласована со всеми сторонами.
Мерсисайдцы получат 20% от прибыли «Борнмута», купившего у них форварда в 2019 году. The Athletic утверждает, что «Ливерпулю» может достаться вплоть до 9 млн фунтов.
В прошлом сезоне Соланке забил 19 голов в 38 матчах в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.