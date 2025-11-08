  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аллегри о матче «Милана» с «Пармой»: «Пулишич будет доступен, он в хорошей форме. Рабьо и Хименес вернутся после перерыва»
1

Аллегри о матче «Милана» с «Пармой»: «Пулишич будет доступен, он в хорошей форме. Рабьо и Хименес вернутся после перерыва»

Кристиан Пулишич может принять участие в матче с «Пармой».

Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии игроков «Милана» перед встречей с «Пармой». Игра Серии А пройдет в субботу в 22:45 по московскому времени.

«Пулишич восстановился и будет доступен: он провел две тренировки с командой, он в хорошей физической форме. Ему не нужно много времени, чтобы вернуться в форму, хотя мы пока не знаем, сколько игрового времени он получит.

Эступиньян и Яшари прибавляют в форме, а Рабьо и Хименес вернутся после [международного] перерыва.

В матче с «Ромой» (1:0) Леау и Нкунку хорошо проявили себя на позиции центральных нападающих. Француз, несмотря на недостаточную физическую подготовку, смог хорошо показать себя в единоборствах. Португальцу просто нужно восстановить форму.

У нас есть несколько вариантов: с Хименесом мы сможем рассчитывать на более традиционного центрального нападающего, но в определенные периоды сезона мы можем играть и без полноценного игрока штрафной. Леау и Нкунку способны выполнять эту роль», – сказал Аллегри.

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?1643 голоса
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoАрдон Яшари
logoРафаэл Леау
logoСантьяго Хименес
logoсерия А Италия
logoМассимилиано Аллегри
logoКристиан Пулишич
logoМилан
logoПервис Эступиньян
logoКристофер Нкунку
logoАдриен Рабьо
logoПарма
logoЗдоровье
logoтравмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Финалиссима Аргентины и Испании может пройти 27 марта в Катаре на «Лусаиле» (Marca)
13 минут назад
В Англии больше не будут проводить минуту молчания и подсвечивать арку «Уэмбли» в случае глобальных нефутбольных событий. При локальных происшествиях решение останется за клубами
15 минут назад
Пеп Гвардиола: «Я скучаю по Клоппу, он многому меня научил. При нем противостояние «Сити» и «Ливерпуля» стало самым большим в Англии. Атмосфера похожа на класико»
36 минут назад
Федерико Кьеза: «Месси – величайший среди всех футболистов. Роналду тоже великий, играть с ним было потрясающе»
52 минуты назад
Тикнизян о сербской лиге: «РПЛ сильнее на две головы, я это понимал. Но здесь есть то, чего нет в России – еврокубки»
55 минут назад
Левандовски не планирует уходить из «Барсы» зимой. Высока вероятность ухода свободным агентом летом 2026-го
сегодня, 21:04
Этот тренер приводил «Челси» к триумфу в ЛЧ 13 лет назад, но сейчас о нем не слышно. Вспомните, как его зовут?
сегодня, 20:50Тесты и игры
Энрике о переходе в «Зенит»: «Я сказал себе, что благодаря моей работе и отношению в Бразилии обо мне не забудут. Отсюда можно попасть в сборную, здесь очень хороший чемпионат»
сегодня, 20:33
Слот о Гвардиоле: «Игру его команд ждешь с нетерпением – скучно не бывает. Многие тренеры побеждают, но Пеп выделяется из-за стиля. Его «Барса» была невероятна»
сегодня, 20:23
«Я никогда не устану повторять». Игрок молодежки ЦСКА Бондаренко прокричал в громкоговоритель заряд про «Спартак» после матча с красно-белыми, фанаты армейцев подхватили
сегодня, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
У Захаряна 1 гол за 7 матчей сезона в Ла Лиге. На счету хавбека «Сосьеда» 14 касаний, 6 точных пасов и желтая карточка в игре с «Эльче»
3 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Эльче», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье
16 минут назад
Чемпионат Франции. «Париж» уступил «Ренну», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье
33 минуты назад
Чемпионат Италии. «Кремонезе» уступил «Пизе», «Ювентус» сыграет с «Торино» в субботу
34 минуты назад
Чемпионат Германии. «Вердер» победил «Вольфсбург», «Бавария» сыграет с «Унионом» в субботу
44 минуты назад
«Ливерпуль» и Собослаи обсуждают продление контракта. Клуб очень доволен игрой венгра
сегодня, 21:09
Директор «Баварии» Фройнд о контракте Упамекано: «Я уверен, что он останется в клубе надолго. Дайо невероятно счастлив, ему подходит стиль команды»
сегодня, 20:56
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «К ужесточению лимита все адаптируются так или иначе. У нашего клуба достаточно квалифицированных российских игроков»
сегодня, 20:49
Абдулкадыров, Дмитриев, Зорин, Мукаилов, Бабаев, Столбов, Васильев, Салтыков, Кирш, Шанталий – в составе молодежной сборной России на турнир в Кыргызстане
сегодня, 20:38
Петржела о словах Станковича про усталость: «Если он хочет к жене и дочке – пусть едет. Тогда он не тренер. Тренер обязан уметь выходить из таких ситуаций»
сегодня, 20:16