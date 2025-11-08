Аллегри о матче «Милана» с «Пармой»: «Пулишич будет доступен, он в хорошей форме. Рабьо и Хименес вернутся после перерыва»

Кристиан Пулишич может принять участие в матче с «Пармой».

Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии игроков «Милана » перед встречей с «Пармой». Игра Серии А пройдет в субботу в 22:45 по московскому времени.

«Пулишич восстановился и будет доступен: он провел две тренировки с командой, он в хорошей физической форме. Ему не нужно много времени, чтобы вернуться в форму, хотя мы пока не знаем, сколько игрового времени он получит.

Эступиньян и Яшари прибавляют в форме, а Рабьо и Хименес вернутся после [международного] перерыва.

В матче с «Ромой» (1:0) Леау и Нкунку хорошо проявили себя на позиции центральных нападающих. Француз, несмотря на недостаточную физическую подготовку, смог хорошо показать себя в единоборствах. Португальцу просто нужно восстановить форму.

У нас есть несколько вариантов: с Хименесом мы сможем рассчитывать на более традиционного центрального нападающего, но в определенные периоды сезона мы можем играть и без полноценного игрока штрафной. Леау и Нкунку способны выполнять эту роль», – сказал Аллегри.