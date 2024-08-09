Выступления Снуп Догга, Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers покажут на закрытии Олимпиады. Том Круз исполнит трюки на мотоцикле
Стал известен список звезд, чьи выступления покажут на закрытии Олимпиады-2024.
По информации Variety, в него вошли рэпер Снуп Догг, певица Билли Айлиш и рок-группа Red Hot Chili Peppers.
Выступления артистов будут транслироваться из Лос-Анджелеса, исполнение будет как живым, так и в записи.
Также в церемонии закрытия примет участие Том Круз, который исполнит трюки на мотоцикле.
Церемония закрытия Игр-2024 состоится 11 августа.
Но почему в виде трансляции из Лос-Анджелеса, а не живого выступления в Париже?
В комментариях фанаты Свифт написали, что если бы она купила Уэста, то у нее еще бы осталось на жизнь 900 миллионов долларов. На этот комментарий ответила редакция журнала: Не получится - в США такие сделки запрещены с 1865 года
Читать новость перед публикацией конечно роскошь
Вот это я понимаю, исправились за тот цирк с трансами!
Я только за Кидиса с Фли переживаю, выступать в воскресенье утром для них будет в новинку, в каком состоянии будут ребята)))