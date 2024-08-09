Выступления Снуп Догга, Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers покажут на закрытии Олимпиады. Том Круз исполнит трюки на мотоцикле

Теги Олимпиада-2024 закрытие музыка кино Легкая атлетика

Стал известен список звезд, чьи выступления покажут на закрытии Олимпиады-2024.

По информации Variety, в него вошли рэпер Снуп Догг, певица Билли Айлиш и рок-группа Red Hot Chili Peppers. 

Выступления артистов будут транслироваться из Лос-Анджелеса, исполнение будет как живым, так и в записи.   

Также в церемонии закрытия примет участие Том Круз, который исполнит трюки на мотоцикле. 

Церемония закрытия Игр-2024 состоится 11 августа. 

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22 комментария
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Можно еще поставить кассетную запись, например, Нирваны на магнитофоне в центре стадиона. Тоже экшн нормальный будет.
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Ответ Иван Балашов
Лайн-ап мощнейший. И - что немаловажно - жанрово разнообразный. Респект. Но почему в виде трансляции из Лос-Анджелеса, а не живого выступления в Париже?
Видимо, потому-что следующая Олимпиада пройдёт в LA. Своеобразная передача эстафеты.
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Лайн-ап мощнейший. И - что немаловажно - жанрово разнообразный. Респект.

Но почему в виде трансляции из Лос-Анджелеса, а не живого выступления в Париже?
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Ответ chiello_3
Видимо, потому-что следующая Олимпиада пройдёт в LA. Своеобразная передача эстафеты.
Это-то понятно. Но вроде как обычно эта передача происходит прямо на месте проведения церемонии. Смотреть концерт на экране - ни разу не то же самое, что вживую.
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На сайте Forbes появилась оценка состояния музыкантов: у Тейлор Свифт 1,3 миллиарда долларов, у Кенье Уэста - 400 миллионов.
В комментариях фанаты Свифт написали, что если бы она купила Уэста, то у нее еще бы осталось на жизнь 900 миллионов долларов. На этот комментарий ответила редакция журнала: Не получится - в США такие сделки запрещены с 1865 года
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Ответ Иван Балашов
В список.
Да, вижу уже, что обновили
Читать новость перед публикацией конечно роскошь
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RHCP???!!!
Вот это я понимаю, исправились за тот цирк с трансами!
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Ответ Under
В кого в него?
В список.
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Круз-Миссия Невыполнима 9, отрывок🤣✌️😬
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Ответ Yan D
Так и на открытии из французских шансонье была одна Айа Накамура🤷‍♂️
Тем временем главное достояние французской тяжёлой музыки в лице Gojira вышло из чата.
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А между Снуп Доггом и пенсионером трансы будут ?
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Ответ Иван Балашов
Лайн-ап мощнейший. И - что немаловажно - жанрово разнообразный. Респект. Но почему в виде трансляции из Лос-Анджелеса, а не живого выступления в Париже?
Эта Билли айлищ тоже транс
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Ответ Иван Балашов
Лайн-ап мощнейший. И - что немаловажно - жанрово разнообразный. Респект. Но почему в виде трансляции из Лос-Анджелеса, а не живого выступления в Париже?
В Париже тоже выступят, но кто пока тайна. Фармер скорее всего
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Ответ chiello_3
Видимо, потому-что следующая Олимпиада пройдёт в LA. Своеобразная передача эстафеты.
Так и на открытии из французских шансонье была одна Айа Накамура🤷‍♂️
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Ответ Иван Балашов
Лайн-ап мощнейший. И - что немаловажно - жанрово разнообразный. Респект. Но почему в виде трансляции из Лос-Анджелеса, а не живого выступления в Париже?
Какая разница для телезрителей, откуда идет трансляция?)
Я только за Кидиса с Фли переживаю, выступать в воскресенье утром для них будет в новинку, в каком состоянии будут ребята)))
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Надеюсь том без каскадёров будет.
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Перцы это круто! С удовольствием посмотрю!
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Снуп Дог же в Париже сейчас? Он может и вживую выступить
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В кого в него?
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