Выступления Снуп Догга, Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers покажут на закрытии Олимпиады. Том Круз исполнит трюки на мотоцикле

Стал известен список звезд, чьи выступления покажут на закрытии Олимпиады-2024.

По информации Variety, в него вошли рэпер Снуп Догг, певица Билли Айлиш и рок-группа Red Hot Chili Peppers.

Выступления артистов будут транслироваться из Лос-Анджелеса, исполнение будет как живым, так и в записи.

Также в церемонии закрытия примет участие Том Круз, который исполнит трюки на мотоцикле.

Церемония закрытия Игр-2024 состоится 11 августа.