Слот о Гвардиоле: «Игру его команд ждешь с нетерпением – скучно не бывает. Многие тренеры побеждают, но Пеп выделяется из-за стиля. Его «Барса» была невероятна»

Арне Слот: матчи команд Гвардиолы не бывает скучно смотреть, это удовольствие.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что ему всегда доставляло удовольствие смотреть матчи команд Пепа Гвардиолы.

В воскресенье «красные» сыграют в гостях с «Манчестер Сити» в 11-м туре АПЛ. Эта игра станет 1000-й в тренерской карьере испанца.

«Всегда с нетерпением ждешь игры его команды. Когда анализируешь соперников, всегда приятно играть против его команд, потому что тогда у тебя есть привилегия посмотреть пять, шесть, семь игр его команды, и тебе никогда не бывает скучно. По крайней мере, мне никогда не бывает скучно, потому что у его команды всегда очень хорошая и четкая стратегия владения мячом, они всегда стараются порадовать зрителей.

Здорово смотреть эти матчи, тогда как многие другие игры, на мой взгляд, уже не доставляют удовольствия. Сейчас все больше внимания уделяется вещам, которые мне не очень нравятся в футболе, но являются отличными инструментами, чтобы усложнить задачу другим командам, играющим против тебя. Я бы сказал, что это новая тактика в футболе, но команды Пепа редко к этому прибегают.

И, конечно, «Барселона» была просто невероятна. Затем, в других своих командах, он также придумал новые приемы, например, инвертированного фулбека. Смотреть игру его команд – всегда нечто особенное. Многие тренеры побеждают, но именно он выделяется на фоне многих других из-за стиля, в котором он выигрывал свои трофеи.

Интересно, много ли тренеров, начинающих карьеру сейчас, проведут 1000 [матчей], особенно на том уровне, на котором он работал. Вероятно, добиться этого было само по себе очень сложно, и это влечет за собой множество жертв», – сказал Слот.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
