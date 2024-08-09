У «Ростова» 1 победа в 5 матчах с начала сезона – над «Крыльями», идущими последними в РПЛ
«Ростов» потерял очки в очередном матче Мир РПЛ.
Команда Валерия Карпина сыграла вничью с «Рубином» (1:1) в 4-м туре.
За четыре матча в чемпионате у нее лишь одна победа (плюс одно поражение и две ничьих). Также «Ростов» проиграл «Локомотиву» в Фонбет Кубке России.
Таким образом, в пяти матчах нового сезона клуб победил лишь раз – в матче с «Крыльями Советов», на данный момент занимающими последнее место в чемпионате России с нулем очков.
13 августа «Ростов» встретится с «Химками» в Кубке.
Можно еще одну должность добавить
Было бы странно, если бы Ростов взял много очков на этом отрезке.
Дончане претендуют на место в восьмерке, а там дальше как карта ляжет. Ибо у других претендентов и состав, и возможности намного лучше.
Я понимаю, что попинать Карпина многим в радость, но вы хоть в реальность возвращайтесь)
Это вот с этим "тренером"?
Сейчас "Ростов" и "Рубин" в целом команды примерно одного класса. Ну, может, "Ростов" чуть повыше. Обе московских команды еще выше, "Зенит"... ну понятно.
Итого чуть более ожидаемым результатом был бы проигрыш ЦСКА и выигрыш у "Рубина", а так -1 очко из-за двух ничьих. Остальные результаты нормальны.
С Локо не смотрел, но там в концовке пустили.
Сегодня, судя по статистике, возили весь первый тайм, а потом отдали мяч.