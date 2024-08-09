У «Ростова» 1 победа в 5 матчах с начала сезона – над «Крыльями», идущими последними в РПЛ

«Ростов» потерял очки в очередном матче Мир РПЛ.

Команда Валерия Карпина сыграла вничью с « » (1:1) в 4-м туре.

За четыре матча в чемпионате у нее лишь одна победа (плюс одно поражение и две ничьих). Также « » проиграл «Локомотиву» в Фонбет Кубке России.

Таким образом, в пяти матчах нового сезона клуб победил лишь раз – в матче с «Крыльями Советов», на данный момент занимающими последнее место в чемпионате России с нулем очков.

13 августа «Ростов» встретится с «Химками» в Кубке.