У «Ростова» 1 победа в 5 матчах с начала сезона – над «Крыльями», идущими последними в РПЛ

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия Валерий Карпин Футбол

«Ростов» потерял очки в очередном матче Мир РПЛ.

Команда Валерия Карпина сыграла вничью с «Рубином» (1:1) в 4-м туре.

За четыре матча в чемпионате у нее лишь одна победа (плюс одно поражение и две ничьих). Также «Ростов» проиграл «Локомотиву» в Фонбет Кубке России.

Таким образом, в пяти матчах нового сезона клуб победил лишь раз – в матче с «Крыльями Советов», на данный момент занимающими последнее место в чемпионате России с нулем очков.

13 августа «Ростов» встретится с «Химками» в Кубке.

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44 комментария
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Это Ростов удивляет или как там в статье было?
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+25
Если вынести за скобки матч с Зенитом - абсолютно средний старт средней команды, ничего удивительного или страшного нет
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Топ тренер
Можно еще одну должность добавить
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Это все из-за крыши. Так бы эстонский гений всех вынес
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как же хорош тренер сборной
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Ну и?
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В целом, календарь был сложный. Где-то покусались, как с ЦСКА и ЛОКО, где-то провалились в обороне.
Было бы странно, если бы Ростов взял много очков на этом отрезке.
Дончане претендуют на место в восьмерке, а там дальше как карта ляжет. Ибо у других претендентов и состав, и возможности намного лучше.
Я понимаю, что попинать Карпина многим в радость, но вы хоть в реальность возвращайтесь)
+6
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+6
Ответ Давид Agabekyan
Это все из-за крыши. Так бы эстонский гений всех вынес
Только привыкли играть на стадионе с крышей, а тут опять переучиваться. Что ж такое, все против эстонского Кройфа😡
+8
-3
+5
Золотой ты человек, Валерий Георгиевич. Все о России думаешь. Не бережешь ты себя, отдохнуть тебе надо.
+7
-2
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Поэтому ветераны российского футбола утверждают что сборная на Евро выступила бы отлично.
Это вот с этим "тренером"?
+6
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+4
При нормальном судействе ничего Карпин сделать даже на своем поле не может.
+6
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+3
А я только прочитал какой Ростов крутой и прогрессивный
+3
0
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Ответ ten Hag
Топ тренер Можно еще одну должность добавить
5 лет украденных у Спартака, левые пенальти с Ростовом, 28% владения против сборной Словакии
+2
0
+2
у Валеры другим голова забита, думает как прокатить Глушенкова с вызовом в сборную.
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Ответ Slavnov
Там состав для фнл и он с ним работает не один сезон и результаты хорошие,сильнейший тренер с паспортом рф,как бы смешно это не звучало
Чушь не пишите про состав. Банально в трансфермаркт для минимального понимания глянуть
+3
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+1
Чемодан вокзал Эстония. Пора
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Поэтому ветераны российского футбола утверждают что сборная на Евро выступила бы отлично. Это вот с этим "тренером"?
Нормальный тренер. Пять очков, две столичные команды и мешок на старте, от которого получили мешок голов. Ещё бы с Рубином удержали победу, вообще было бы хорошо. А так, пойдет. Что за истерика у хейтеров? Причем тут сборная? Там сплошь великие клубные специалисты что ли?
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Продолжает удивлять, если вы понимаете, о чем я 😁
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Так нормальный результат, мог бы ничейку с локо дожать, а так просто из-за календаря новость такая получается
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Болонку нужно увольнять. Совершенно не подготовили команду.
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А что еще ожидалось с этими соперниками?

Сейчас "Ростов" и "Рубин" в целом команды примерно одного класса. Ну, может, "Ростов" чуть повыше. Обе московских команды еще выше, "Зенит"... ну понятно.

Итого чуть более ожидаемым результатом был бы проигрыш ЦСКА и выигрыш у "Рубина", а так -1 очко из-за двух ничьих. Остальные результаты нормальны.
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Ответ Ростовский
Болонку нужно увольнять. Совершенно не подготовили команду.
Солидарен.. Ещё пару лет назад весь московский бомонд, кроме Кафанова, уволить... надо было... Как можно постоянно пробивать через центр используя спартаковские короткие пасы... А вот флангами почти не играем, за исключением гола Глебова сегодня! Не приучен бывший Спартач тренировать Ростов, играя флангами, мощными прострелами вдоль ворот...
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Ответ Egor .
Ещё и в гостях три игры из пяти.
При чём ЦСКА весь матч возили, а лучшим игроком стал Акинфеев.
С Локо не смотрел, но там в концовке пустили.
Сегодня, судя по статистике, возили весь первый тайм, а потом отдали мяч.
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Ответ Ola BP
В целом, календарь был сложный. Где-то покусались, как с ЦСКА и ЛОКО, где-то провалились в обороне. Было бы странно, если бы Ростов взял много очков на этом отрезке. Дончане претендуют на место в восьмерке, а там дальше как карта ляжет. Ибо у других претендентов и состав, и возможности намного лучше. Я понимаю, что попинать Карпина многим в радость, но вы хоть в реальность возвращайтесь)
Ещё и в гостях три игры из пяти.
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Ответ R Kukhov
А я только прочитал какой Ростов крутой и прогрессивный
Это было смешно, да. Ростов обычный середняк и Карпин туда вписывается идеально.
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Ответ Ветер
нам карпина сделали гт сбороной, чтобы он еé утопил. уж что - что, а это у него хорошо получается. видно на примере ростова.
Он засланый казачок...
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Ответ belwrestler
При нормальном судействе ничего Карпин сделать даже на своем поле не может.
Два матча дома, один из них с ЦСКА.
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Ответ CaSpeR-13
как же хорош тренер сборной
А должен с Ростовом 5/5 делать, когда в календаре ЦСКА, Зенит и Локо?
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Ответ Sinister Kid
Это Ростов удивляет или как там в статье было?
удивит и отправится в пердив. Других вариантов удивить я не вижу
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Ответ Ростовский
Болонку нужно увольнять. Совершенно не подготовили команду.
Ждал победы над Зенитом?
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