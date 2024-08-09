«Зенит» и «Ростов» ведут переговоры об аренде Сутормина («РБ Спорт»)

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Алексей Сутормин Футбол

«Зенит» и «Ростов» ведут переговоры об аренде Алексея Сутормина.

По информации «РБ Спорт», речь идет об аренде до конца текущего чемпионата.

Срок действующего соглашения 30-летнего полузащитника с клубом из Санкт-Петербурга истекает в 2025 году.

Всего Сутормин провел за «Зенит» 127 матчей, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

В этом сезоне он ни разу не попадал в заявку на матч Мир РПЛ.

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42 комментария
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За 5 тысяч рублей арендуют.
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Алексею удачи в новом клубе! И к сборной ближе будет
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Ответ Максим Новиков
Комментарий скрыт
Дороже трёх миллионов евро?
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Эээх, теперь Полтиннику придётся играть и потеть.
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Крепкий стабильный полузащитник по меркам РПЛ, но для Зенита не подходит даже на замену.
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Не надо было зимой уходить в аренду, на которой, как я понимаю, он сам настоял. Учитывая проблемы с крайними защитниками по весне, он имел все шансы доказать свою полезность. А теперь... теперь - да, уже не нужен.
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Ответ fedost
Никогда не тянул уровень Зенита, хорош был только когда вся команда была на пике, игрок уровня середины таблица максимум
Будучи игроком атаки, достойно закрыл позицию правого защитника, когда у Караваева были проблемы.
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Ответ Tun
При чем тут личности? Куча источников про 500 евро было в момент перехода, но питерские вместо фактов переходят на личности, там ниже ваш друг на родителей перешел, давайте дальше, скажите, что я москвич, которым никогда не был
Ну давай посмотрим, при чëм тут личности. Приведи, будь добр, cамый достоверный источник из "кучи" , свидетельствующий о том, что Сутормин в Зенит за 500 евро перешëл.
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Не понимаю зачем вообще брали, если не давали играть полноценно
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Ответ Tun
дороже 500 евро
Трансфермаркт или Tun со спортса. Даже не знаю, кому верить...
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Ответ Святой Патрик
Я как вспомню его пасы - дурно становится. Такого процента брака в Зените ни у кого не было.
Ну бред. Даже не знаю, смысл такое писать, когда можно зайти на любой портал статистики и увидеть, что его точность передач была самой обычной, как у всех.
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Ответ Nikitk@Torres
Ну бред. Даже не знаю, смысл такое писать, когда можно зайти на любой портал статистики и увидеть, что его точность передач была самой обычной, как у всех.
Ну, у меня такое впечатление сложилось. =)
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Ответ Tun
При чем тут личности? Куча источников про 500 евро было в момент перехода, но питерские вместо фактов переходят на личности, там ниже ваш друг на родителей перешел, давайте дальше, скажите, что я москвич, которым никогда не был
Факты твои где? Раз куча источников 😎
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Ответ Tun
При чем тут личности? Куча источников про 500 евро было в момент перехода, но питерские вместо фактов переходят на личности, там ниже ваш друг на родителей перешел, давайте дальше, скажите, что я москвич, которым никогда не был
" Куча источников про 500 евро"
По Сутормину:
"трансфер 25-летнего игрока был оформлен с нарушениями...Генеральный директор казанцев Рустем Сайманов находится в хороших отношениях с селекционером «Оренбурга» Эдуардом Сафоновым, который с 2003 по 2005 год был спортивным директором «Рубина». Именно Сафонов оформил трансфер со стороны «Оренбурга» и поставил свою подпись под всеми необходимыми бумагами. Для руководства «Оренбурга» это стало неожиданностью.
На просьбу «Рубина» прислать в Казань трудовую книжку новичка «Оренбург» ответил отказом и заявил, что все документы по трансферу были подписаны сотрудником, не имевшим права подписи. Сам Сафонов к тому моменту уже уволился из клуба. "
www.fontanka.ru/2019/07/06/024/
То есть: известный казанский уголовный глава ОПГ Сайманов, отбывший в тюрьме срок за организацию вооруженной банды и осуществление серии заказных убийств, договорился со своим бывшим подельником, который по подложным документам с поддельными подписями за спиной своего руководства оформил фальшивый трансфер за 50 тыс., после чего смылся.
Так как трансфер был оформлен лицом, не имевшим никакого права это делать, то Рубин был вынужден признать этот трансфер недействительным, а все обязательства по трансферу, ранее взятые на себя Рубином, принял на себя Зенит. Для здравомыслящих людей все просто - все вопросы о деталях трансфера, в том числе о суммах, надо задавать Рубину и Оренбургу, каким образом они так между собой договорились. Зенит же просто повторил предложение Рубина, не внеся ничего своего.
Но вас же факты не интересуют, вам же главное - набросить.
"я москвич, которым никогда не был"
Стокгольмский комплекс никто не отменял, некоторые, чем больше столица их отделывает - тем больше от этого млеют, прям до полного размягчения мозго...
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Ответ Tun
При чем тут личности? Куча источников про 500 евро было в момент перехода, но питерские вместо фактов переходят на личности, там ниже ваш друг на родителей перешел, давайте дальше, скажите, что я москвич, которым никогда не был
А у нас для всего куча источников. Соболев не даст соврать. =)
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Ответ Owen_the_Simple
Трансфермаркт или Tun со спортса. Даже не знаю, кому верить...
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Ответ Максим Новиков
Комментарий скрыт
Не факт, могут бесплатно отдать, да ещё и часть зарплаты доплачивать, может сейчас как раз торгуются сколько платит Ростов и какую часть продолжает Зенит)
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51 и по рукам
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Ждём Федотова в Ростове!
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Никогда не тянул уровень Зенита, хорош был только когда вся команда была на пике, игрок уровня середины таблица максимум
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