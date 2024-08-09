«Зенит» и «Ростов» ведут переговоры об аренде Сутормина («РБ Спорт»)

«Зенит» и «Ростов» ведут переговоры об аренде Алексея Сутормина.

По информации «РБ Спорт», речь идет об аренде до конца текущего чемпионата.

Срок действующего соглашения 30-летнего полузащитника с клубом из Санкт-Петербурга истекает в 2025 году.

Всего Сутормин провел за «Зенит» 127 матчей, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

В этом сезоне он ни разу не попадал в заявку на матч Мир РПЛ.