«Зенит» и «Ростов» ведут переговоры об аренде Сутормина («РБ Спорт»)
«Зенит» и «Ростов» ведут переговоры об аренде Алексея Сутормина.
По информации «РБ Спорт», речь идет об аренде до конца текущего чемпионата.
Срок действующего соглашения 30-летнего полузащитника с клубом из Санкт-Петербурга истекает в 2025 году.
Всего Сутормин провел за «Зенит» 127 матчей, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.
В этом сезоне он ни разу не попадал в заявку на матч Мир РПЛ.
По Сутормину:
"трансфер 25-летнего игрока был оформлен с нарушениями...Генеральный директор казанцев Рустем Сайманов находится в хороших отношениях с селекционером «Оренбурга» Эдуардом Сафоновым, который с 2003 по 2005 год был спортивным директором «Рубина». Именно Сафонов оформил трансфер со стороны «Оренбурга» и поставил свою подпись под всеми необходимыми бумагами. Для руководства «Оренбурга» это стало неожиданностью.
На просьбу «Рубина» прислать в Казань трудовую книжку новичка «Оренбург» ответил отказом и заявил, что все документы по трансферу были подписаны сотрудником, не имевшим права подписи. Сам Сафонов к тому моменту уже уволился из клуба. "
www.fontanka.ru/2019/07/06/024/
То есть: известный казанский уголовный глава ОПГ Сайманов, отбывший в тюрьме срок за организацию вооруженной банды и осуществление серии заказных убийств, договорился со своим бывшим подельником, который по подложным документам с поддельными подписями за спиной своего руководства оформил фальшивый трансфер за 50 тыс., после чего смылся.
Так как трансфер был оформлен лицом, не имевшим никакого права это делать, то Рубин был вынужден признать этот трансфер недействительным, а все обязательства по трансферу, ранее взятые на себя Рубином, принял на себя Зенит. Для здравомыслящих людей все просто - все вопросы о деталях трансфера, в том числе о суммах, надо задавать Рубину и Оренбургу, каким образом они так между собой договорились. Зенит же просто повторил предложение Рубина, не внеся ничего своего.
Но вас же факты не интересуют, вам же главное - набросить.
"я москвич, которым никогда не был"
Стокгольмский комплекс никто не отменял, некоторые, чем больше столица их отделывает - тем больше от этого млеют, прям до полного размягчения мозго...