Чемпионат России. «Пари НН» примет «Химки», «Ростов» против «Рубина», «Зенит» и «Динамо» сыграют в субботу

«Пари НН» примет «Химки» в стартовом матче 4-го тура Мир РПЛ.

Также в пятницу « » примет « ».

В субботу « » сыграет с московским « », «Краснодар» будет противостоять .

В воскресенье тур завершится матчем «Спартак» – «Ахмат».

Чемпионат России

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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