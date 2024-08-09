Чемпионат России. «Пари НН» примет «Химки», «Ростов» против «Рубина», «Зенит» и «Динамо» сыграют в субботу
«Пари НН» примет «Химки» в стартовом матче 4-го тура Мир РПЛ.
Также в пятницу «Ростов» примет «Рубин».
В субботу «Зенит» сыграет с московским «Динамо», «Краснодар» будет противостоять ЦСКА.
В воскресенье тур завершится матчем «Спартак» – «Ахмат».
Чемпионат России
4-й тур
- Дата проведения
- 9 августа, 18:30, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 9 августа, 20:45, «Ростов Арена»
- Дата проведения
- 10 августа, 15:00, «РЖД Арена»
- Дата проведения
- 10 августа, 17:30, «Стадион Санкт-Петербург»
- Дата проведения
- 10 августа, 17:30, «Газовик»
- Дата проведения
- 10 августа, 20:00, «Краснодар»
- Дата проведения
- 11 августа, 17:30, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 11 августа, 20:00, «Лукойл Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
"Динамо разгромило зенит и другие матчи"
Бгг
Конечно, важно
Однако, особых дивидендов это им как будто-то было не дало.
Посмотрим, нашёл ли Семак противоядие к задумкам Лички.
Известно, что Алип будет недоступен к завтрашнему и вероятно нескольким последующим играм.
Остальные готовы.
Давай, Зенит!
Максу и Педро - продолжить свою феерию!
бгг
Значит, там это всё поддерживают.
Но расслабляться не стоит, это только начало чемпионата и разгромы в первых трех турах не должны вводить в состояние эйфории. Думаю, команда учтёт это и концовку прошлого сезона и будут прикладывать максимум для достижения целей.
Победы "Зениту".