Чемпионат России. «Пари НН» примет «Химки», «Ростов» против «Рубина», «Зенит» и «Динамо» сыграют в субботу

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«Пари НН» примет «Химки» в стартовом матче 4-го тура Мир РПЛ.

Также в пятницу «Ростов» примет «Рубин». 

В субботу «Зенит» сыграет с московским «Динамо», «Краснодар» будет противостоять ЦСКА.

В воскресенье тур завершится матчем «Спартак» – «Ахмат». 

Чемпионат России

4-й тур

Пари НН – Химки
Дата проведения
9 августа, 18:30, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – Рубин
Дата проведения
9 августа, 20:45, «Ростов Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Динамо Махачкала
Дата проведения
10 августа, 15:00, «РЖД Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зенит – Динамо
Дата проведения
10 августа, 17:30, «Стадион Санкт-Петербург»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Оренбург – Акрон
Дата проведения
10 августа, 17:30, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – ЦСКА
Дата проведения
10 августа, 20:00, «Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Крылья Советов – Факел
Дата проведения
11 августа, 17:30, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Ахмат
Дата проведения
11 августа, 20:00, «Лукойл Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

60 комментариев
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Ответ KOTOV71
Спартак снова играет крайний матч тура,это ,что бы народ в понедельник на работу с улыбкой шёл !
Последний матч тура, вы заколебали с этим крайним)
+11
-3
+8
Ответ San9
Вперед, Зенит! Страна за вас.
Только без обид. Название страны озвучишь?
+5
-2
+3
Ответ Mihail0910
В понедельник заголовок на спортсе должен выглядеть так: "Динамо разгромило зенит и другие матчи" Бгг
Сорри, но это не твоё)
+8
-6
+2
В понедельник заголовок на спортсе должен выглядеть так:

"Динамо разгромило зенит и другие матчи"

Бгг
+12
-10
+2
Ответ KOTOV71
Это важно?
Уместно употреблять слова?
Конечно, важно
+2
0
+2
Всем хороших футбольных выходных
+2
0
+2
Удачи и Победы Московским Динамовцам над Зенитом !!! Главное без судейских ошибок
+5
-3
+2
Ростов, нужно реабилитироваться.
+4
-3
+1
Ответ Александр Калинушкин
Как можно клубу носить имя человека, который любил баловаться под хвост? Значит, там это всё поддерживают.
Это тебе твои родственники рассказали, что он баловался под хвост или плод твоих сексуальных фантазий?
+1
0
+1
Ответ San9
Вперед, Зенит! Страна за вас.
У вас страна это Санкт-Петербург и Ленинградская область? В Москве и области за вас никто не болеет. Только если переселенцы с северного города, так это позор на всю жизнь.
+4
-3
+1
Ответ Алексей Кузнецов
Болельщик "Спартака" желает удачи "Динамо" в первую очередь на ветке тура, а не про свой любимый клуб думает. Насколько эпоха Федуна вас извратила, чтобы вот так извратило. Не дай бог, "Ахмату" будете желать победы. Хотя, неудачный пример. Было и такое.
Ненавижу зенит просто. Поэтому буду симпатизировать любому клубу, который с ним играет.
+7
-6
+1
Ответ Плеймейкер87
Да и Кассьерра забивает исправно:)
Да и ассистировать он не прочь)
+2
-1
+1
Удачи лучшему клубу в истории России в борьбе с московским злом и Ивановым.
+6
-5
+1
Динамо выиграло у Зенита три встречи из четырёх в прошлом сезоне.
Однако, особых дивидендов это им как будто-то было не дало.
Посмотрим, нашёл ли Семак противоядие к задумкам Лички.

Известно, что Алип будет недоступен к завтрашнему и вероятно нескольким последующим играм.

Остальные готовы.

Давай, Зенит!
Максу и Педро - продолжить свою феерию!
+15
-14
+1
ну, чего тут

бгг
+6
-5
+1
Ответ Гена от Чебурашки
Промычала краснодарская корова🤣
Комментарий удален модератором
Как можно клубу носить имя человека, который любил баловаться под хвост?
Значит, там это всё поддерживают.
+4
-4
0
Ответ San9
В Москве полно болельщиков Зенита. А по поводу всяких переселенцев, так у вас только такие и живут. Коренных не осталось.
Не одного не знаю, с чего живя в мегаполисе, имея пять профессиональных клубов, болеть за клуб с Невы? Не путайте болельщиков с глорами!
+3
-3
0
Ответ San9
В Москве полно болельщиков Зенита. А по поводу всяких переселенцев, так у вас только такие и живут. Коренных не осталось.
Искренне веришь, что он коренной москвич?
0
0
0
Ответ San9
Ты чего такой нудный?
Жена заставила в отпуск поехать, игру с Рубином придётся пропустить.
0
0
0
Ответ Гена от Чебурашки
У вас страна это Санкт-Петербург и Ленинградская область? В Москве и области за вас никто не болеет. Только если переселенцы с северного города, так это позор на всю жизнь.
В Москве полно болельщиков Зенита. А по поводу всяких переселенцев, так у вас только такие и живут. Коренных не осталось.
+2
-2
0
Ответ Гена от Чебурашки
У вас страна это Санкт-Петербург и Ленинградская область? В Москве и области за вас никто не болеет. Только если переселенцы с северного города, так это позор на всю жизнь.
Мне кажется, это касается любой команды, я думаю, что в условной Тюмени тоже не болеют за условный Факел 😁
+1
-1
0
Ставлю на пенальти в пользу Букмекерской команды)
0
0
0
Ответ San9
Московия
Карту мира с Московией скинешь?
+2
-2
0
Если бы играли "Зенит" и "Динамо" в том же стиле, что играли весной этого сезона, то шансы на положительный результат у "Зенита" были бы не слишком высоки, не кривя душой. Но старт нового сезона пока оставляет положительные впечатления не только с точки зрения результатов, но и самое важное игры, которая радует глаза. А взаимодействие в атаке с приходом Максима стала еще лучше и круче. Вендел встряхнулся, Маттео тоже хорош на старте сезона, а Педро очень и очень хорош.
Но расслабляться не стоит, это только начало чемпионата и разгромы в первых трех турах не должны вводить в состояние эйфории. Думаю, команда учтёт это и концовку прошлого сезона и будут прикладывать максимум для достижения целей.
Победы "Зениту".
+9
-9
0
Ответ Данил Кублицкий
Удачи и Победы Московским Динамовцам над Зенитом !!! Главное без судейских ошибок
Вот я думаю,а если же судейская ошибка в пользу Динамы? или мы за честный футбол?
0
0
0
Ответ Co11ady
Последний матч тура, вы заколебали с этим крайним)
Это важно?
+1
-1
0
Ответ San9
Когда спартак пройдет очищение пердивом, тогда этот праздник и настанет
Я не против, если это поможет клубу в будущем. Спартак уже вылетал, а потом становился чемпионом после возвращения.
+1
-1
0
Ответ Mihail0910
В понедельник заголовок на спортсе должен выглядеть так: "Динамо разгромило зенит и другие матчи" Бгг
В Петербурге все улыбнулись
+1
-1
0
Ответ Mihail0910
И на нашей улице будет праздник.
Когда спартак пройдет очищение пердивом, тогда этот праздник и настанет
+3
-3
0
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