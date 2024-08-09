Спиридонов о Промесе: «Любой болельщик хочет видеть его в «Спартаке», мне кажется. Он не поступил подло, это из-за дурости! Понимаю его, тоже был молодой»
Алексей Спиридонов высказался о ситуации с Квинси Промесом.
– Хотели бы возвращения Промеса?
– Не знаю. Сейчас «Спартаку» прет, а Квинси пропустил и накосячил много. Не знаю, как это будет. Но мне кажется, что любой болельщик хочет видеть Промеса дальше в клубе. Он легенда «Спартака».
– Преступник должен играть в «Спартаке»?
– Он не поступил подло, как это делали другие игроки. Это из-за дурости! Я тоже был молодой и прекрасно понимаю его. Чисто из-за его дурости, ничего больше. Но игрок он хороший! – сказал бывший волейболист сборной России и болельщик «Спартака».
Ранее суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
В середине мая нидерландского игрока освободили из-под стражи в Дубае под залог – ему было запрещено покидать страну. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Футболист был задержан задержан полицией после сборов «Спартака» в ОАЭ по делу о ДТП в Дубае, которое впоследствии было закрыто.
1 июля «Спартак» объявил об уходе игрока в связи с истечением срока контракта.
Спасибо Квинси за игру, он был прекрасен, но видеть его в Спартаке что-то больше не хочется.
Торговал наркотой в большом кол-ве
Пырнул брата ножом
Скрылся с ДТП
НЕ ПОДЛОСТЬ
А Коронина они чмарили.
Тонну кокса купил для продажи - по молодости :)
Огласите весь список что можно по молодости :)
А вот полторы тонны кокса привезти - это куда большее нарушение закона.