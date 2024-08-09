Спиридонов о Промесе: «Любой болельщик хочет видеть его в «Спартаке», мне кажется. Он не поступил подло, это из-за дурости! Понимаю его, тоже был молодой»

Теги Спартак премьер-лига Россия Алексей Спиридонов Квинси Промес Футбол

Алексей Спиридонов высказался о ситуации с Квинси Промесом.

– Хотели бы возвращения Промеса?

– Не знаю. Сейчас «Спартаку» прет, а Квинси пропустил и накосячил много. Не знаю, как это будет. Но мне кажется, что любой болельщик хочет видеть Промеса дальше в клубе. Он легенда «Спартака».

– Преступник должен играть в «Спартаке»?

– Он не поступил подло, как это делали другие игроки. Это из-за дурости! Я тоже был молодой и прекрасно понимаю его. Чисто из-за его дурости, ничего больше. Но игрок он хороший! – сказал бывший волейболист сборной России и болельщик «Спартака».

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

В середине мая нидерландского игрока освободили из-под стражи в Дубае под залог – ему было запрещено покидать страну. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Футболист был задержан задержан полицией после сборов «Спартака» в ОАЭ по делу о ДТП в Дубае, которое впоследствии было закрыто.

1 июля «Спартак» объявил об уходе игрока в связи с истечением срока контракта.

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45 комментариев
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Тоже по молодости ножом в родственников тыкал и наркоту продавал?
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А кто в молодости в Голландии тоннами кокс не продавал?! Пацаны, ну серьезно! С кем не бывает?! Главное ведь, чтобы маму не обижал.
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Так Спиридонов в очередной раз подтвердил, что он безмозглый утырок.
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"С кем не бывает"- сказал Спиридонов, ткнул ножом брательника, приторговывал наркотой, отметелил сожительницу, сбежал с места ДТП, это всë не по- злобе, машинально. Эмоции, молодой ещё. Наш человек, спартаковец.
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Ответ Nogoi89
А кто в молодости в Голландии тоннами кокс не продавал?! Пацаны, ну серьезно! С кем не бывает?! Главное ведь, чтобы маму не обижал.
И в школе учился без троек
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Не понимаю, зачем так говорить. Это всего лишь футбол, всего лишь один из тысяч игроков. Человек скрывается от правосудия в другой стране, а в третьей бездумно совершает правонарушение, подставляя как раз свою команду. Все всё прекрасно понимают же. После экстрадиции (если она случится) получит срок, и уже заговорят иначе, я уверен. Просто для смены этого вектора мышления человеку не хватает официального вступления приговора в силу и его исполнения.
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"Он не поступил подло, это из-за дурости! Понимаю его, тоже был молодой" – это можно было сказать, если бы Промес спалился на нюхании кокса, а не толкал его в промышленных масштабах. Но Спирик уже давно зарекомендовал себя как конченый идиот, поэтому из его уст этому не удивляешься.
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Ответ Nogoi89
А кто в молодости в Голландии тоннами кокс не продавал?! Пацаны, ну серьезно! С кем не бывает?! Главное ведь, чтобы маму не обижал.
Не знаю, как насчет Голландии, но то что Спиридонов тоже этим в молодости занимался, стало для лично меня неожиданностью. "Я тоже был молодой и прекрасно понимаю его." После этого признания органам следовало бы поднять старые дела и проверить Спиридонова на причастность. Хотя в этот Спартак, куда не ткни, все в криминал попадешь - то наркоманы, то наркоторговцы, то иноагенты, то изменники Родины...Там только приличных людей не осталось, один сплошной криминал...
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Ответ Святой Патрик
Подскажите, куда обратиться за зарплатой.
Вот-вот, мне как раз задерживают
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Алёха лучший как всегда 😂 Кто из нас в молодости по дурости не организовывал небольшой наркокартель?)
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Ответ Loel1
Конечно хотят видеть,а мнение питерских на зарплате нас не интересует.
Подскажите, куда обратиться за зарплатой.
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Не поступил подло, хотел нажиться на больных людях!
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совсем не удивлюсь если он и Эскобара понимает...
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Эм, нет, не любой. У меня друг-спартач и на работе пара товарищей. Никто из них не хочет даже думать о его возвращении.
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Причём тут молодость? Чуваку 32! Явно не по молодой дурости он такое творит
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Почти все кто в чёрном дельфине загремели туду по молодости, и??
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Питер негодует.
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Не надо говорить за всех.
Спасибо Квинси за игру, он был прекрасен, но видеть его в Спартаке что-то больше не хочется.
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Избил жену на Ибице
Торговал наркотой в большом кол-ве
Пырнул брата ножом
Скрылся с ДТП
НЕ ПОДЛОСТЬ

А Коронина они чмарили.
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« Я тоже был молодой, тоже приторговывал наркотой… но подлым не был «
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Ножом брата порезал - по молодости :)
Тонну кокса купил для продажи - по молодости :)
Огласите весь список что можно по молодости :)
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Не хочу его видеть в Спартаке. После такого - точно нет. Пусть отвечает за свои поступки.
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Я не хочу
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Допустим ножом тыкать подвыпившим действительно может случится с каждым но участвовать в контрабанде тонны наркотиков это умышленное и опасное действие наказуемое во всех странах даже в самом богом забытом месте
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При всей футбольной любви к Промесу- косяки его ужасны. Тут двух мнений просто быть не может. Наркота несет смерть. Никакое его возвращение в Спартак невозможно
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Надо поменять его на какого-либо разведчика.
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Голубые из себя целку строят,типо мы святые ,голубые,а вот он......
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Ответ Давид Agabekyan
Тоже по молодости ножом в родственников тыкал и наркоту продавал?
Продавал наркоту - это фигня.

А вот полторы тонны кокса привезти - это куда большее нарушение закона.
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«это печально»
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Ответ Andrew Kolevatykh
Не понимаю, зачем так говорить. Это всего лишь футбол, всего лишь один из тысяч игроков. Человек скрывается от правосудия в другой стране, а в третьей бездумно совершает правонарушение, подставляя как раз свою команду. Все всё прекрасно понимают же. После экстрадиции (если она случится) получит срок, и уже заговорят иначе, я уверен. Просто для смены этого вектора мышления человеку не хватает официального вступления приговора в силу и его исполнения.
Потому что он тащил их сброд. Если бы какой нибудь Умяров в такую ситуацию попал про него уже бы забыли
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