Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Финалы эстафет 4x100 м, мужчины разыграют медали на 400 м с/б и в тройном прыжке, женщины – на 400 м, в ядре и семиборье
9 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 8 комплектов медалей в легкой атлетике.
Легкая атлетика
Париж, Франция
Мужчины
Эстафета 4x100 м
20:47
Фавориты: США, Канада, ЮАР, Италия.
400 м с/б
22:45
Фавориты: Карстен Вархольм (Норвегия), Рай Бенджамин (США), Алисон дос Сантос (Бразилия), Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова).
Тройной прыжок
21:13
Фавориты: Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо), Хордан Диас Фортун (Испания), Педро Пичардо (Португалия), Джейдон Хибберт (Ямайка), Яссер Трики (Алжир), Чжу Ямин (Китай).
Женщины
Эстафета 4x100 м
20:30
Фавориты: США, Ямайка, Великобритания, Франция.
400 м
21:00
Фавориты: Марилейди Паулино (Доминиканская Республика), Сада Уильямс (Барбадос), Наталья Качмарек (Польша), Расидат Аделеке (Ирландия).
10 000 м
21:57
Фавориты: Беатрис Чебет (Кения), Гудаф Цегай (Эфиопия), Сифан Хассан (Нидерланды), Маргарет Кипкембои (Кения), Лилиан Ренгерук (Кения).
Толкание ядра
20:37
Фавориты: Гун Лицзяо (Китай), Сара Миттон (Канада), Рэйвен Сондерс (США), Джессика Схилдер (Нидерланды), Йемиси Огунлейе (Германия).
Семиборье
21:25
Фавориты: Нафиссату Тиам (Бельгия), Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания), Анук Веттер (Нидерланды), Эмма Остервегел (Нидерланды), Ноор Видтс (Бельгия), Анна Холл (США).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.