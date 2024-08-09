Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Финалы эстафет 4x100 м, мужчины разыграют медали на 400 м с/б и в тройном прыжке, женщины – на 400 м, в ядре и семиборье

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9 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 8 комплектов медалей в легкой атлетике.

Легкая атлетика

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Мужчины

Эстафета 4x100 м

20:47

Фавориты: США, Канада, ЮАР, Италия.

400 м с/б

22:45

Фавориты: Карстен Вархольм (Норвегия), Рай Бенджамин (США), Алисон дос Сантос (Бразилия), Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова).

Тройной прыжок

21:13

Фавориты: Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо), Хордан Диас Фортун (Испания), Педро Пичардо (Португалия), Джейдон Хибберт (Ямайка), Яссер Трики (Алжир), Чжу Ямин (Китай).

Женщины

Эстафета 4x100 м

20:30

Фавориты: США, Ямайка, Великобритания, Франция.

400 м

21:00

Фавориты: Марилейди Паулино (Доминиканская Республика), Сада Уильямс (Барбадос), Наталья Качмарек (Польша), Расидат Аделеке (Ирландия).

10 000 м

21:57

Фавориты: Беатрис Чебет (Кения), Гудаф Цегай (Эфиопия), Сифан Хассан (Нидерланды), Маргарет Кипкембои (Кения), Лилиан Ренгерук (Кения).

Толкание ядра

20:37

Фавориты: Гун Лицзяо (Китай), Сара Миттон (Канада), Рэйвен Сондерс (США), Джессика Схилдер (Нидерланды), Йемиси Огунлейе (Германия).

Семиборье

21:25

Фавориты: Нафиссату Тиам (Бельгия), Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания), Анук Веттер (Нидерланды), Эмма Остервегел (Нидерланды), Ноор Видтс (Бельгия), Анна Холл (США).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.

8 комментариев
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Странно, что автор не упоминает среди фавориток на 400м Салву Насер. Она снова в форме. Зная её умение выходить на пик формы к главным стартам, можно ожидать результата около 48с. К сожалению, лидер мирового сезона Никиша Прайс из Ямайки (48,57c) выбыла в полуфинале. Возможно, дело в травме или физиологическом цикле. Жаль.
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Ждём знатное рубилово на 400 с/б.
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Расмус Мяги - последняя надежда Эстонии на хоть какую-то медаль на ОИ.
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Америкосы учудили в 4 по 400, выставили ребенка на первый этап, так он последним и прибежал
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Ответ Юрий Костыгин
Расмус Мяги - последняя надежда Эстонии на хоть какую-то медаль на ОИ.
Да какая там надежда???Ну что за глупость??Ему в пятёрку то не попасть...
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Ответ Варлампий Варлампий
Америкосы учудили в 4 по 400, выставили ребенка на первый этап, так он последним и прибежал
у него видимо тоже ковид. При личном 44.2 пробежать 48 секунд гдето.
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