Федерико Кьеза: «Месси – величайший среди всех футболистов. Роналду тоже великий, играть с ним было потрясающе»
Федерико Кьеза считает Лионеля Месси лучшим футболистом всех времен. Полузащитник «Ливерпуля» в прошлом выступал за «Ювентус» вместе с Криштиану Роналду.
– Лучший игрок, против которого ты когда-либо играл?
– Месси.
– Для тебя он величайший игрок всех времен?
– Да. Помню, кажется, мой первый или второй матч в Лиге чемпионов за «Ювентус». Домашняя игра против «Барселоны», и это было... Я играл с Криштиану, поэтому должен назвать Месси.
Но играть с Криштиану тоже было просто потрясающе. Они оба – великие. Должен сказать, честно говоря, Месси – величайший среди кого-либо игравших футболистов, – заявил Кьеза.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Sky Sports
