Федерико Кьеза: «Месси – величайший среди всех футболистов. Роналду тоже великий, играть с ним было потрясающе»

Федерико Кьеза: Месси – величайший среди кого-либо игравших футболистов.

Федерико Кьеза считает Лионеля Месси лучшим футболистом всех времен. Полузащитник «Ливерпуля » в прошлом выступал за «Ювентус» вместе с Криштиану Роналду .

– Лучший игрок, против которого ты когда-либо играл?

– Месси.

– Для тебя он величайший игрок всех времен?

– Да. Помню, кажется, мой первый или второй матч в Лиге чемпионов за «Ювентус». Домашняя игра против «Барселоны», и это было... Я играл с Криштиану, поэтому должен назвать Месси.

Но играть с Криштиану тоже было просто потрясающе. Они оба – великие. Должен сказать, честно говоря, Месси – величайший среди кого-либо игравших футболистов, – заявил Кьеза.