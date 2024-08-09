Дзюба получил более 100 штрафов за нарушение ПДД с октября прошлого года. Форвард выплатил 88 000 рублей и должен еще 6 000 (Shot)

Артем Дзюба получил более 100 штрафов за нарушение ПДД с октября прошлого года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Shot, большая часть штрафов связана с нарушением скоростного режима и повторным превышением. Также они касаются езды непристегнутым и нарушения требований дорожной разметки.

В квитанциях фигурирует автомобиль Mercedes-Benz AMG S63, зарегистрированный на 35-летнего футболиста.

Утверждается, что с октября 2023 года игрок заплатил почти 88 тысяч рублей штрафов за нарушения правил дорожного движения. На данный момент он должен 6 тысяч рублей.

Последней командой был « ». Сейчас нападающий находится без клуба.