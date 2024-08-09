Дзюба получил более 100 штрафов за нарушение ПДД с октября прошлого года. Форвард выплатил 88 000 рублей и должен еще 6 000 (Shot)

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия светская хроника происшествия Спорт-Экспресс деньги Футбол

Артем Дзюба получил более 100 штрафов за нарушение ПДД с октября прошлого года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Shot, большая часть штрафов связана с нарушением скоростного режима и повторным превышением. Также они касаются езды непристегнутым и нарушения требований дорожной разметки.

В квитанциях фигурирует автомобиль Mercedes-Benz AMG S63, зарегистрированный на 35-летнего футболиста.

Утверждается, что с октября 2023 года игрок заплатил почти 88 тысяч рублей штрафов за нарушения правил дорожного движения. На данный момент он должен 6 тысяч рублей.

Последней командой Дзюбы был «Локомотив». Сейчас нападающий находится без клуба. 

91 комментарий
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Ответ SMART789
Пора уже увеличивать штрафы 250 руб это смешно просто, тем более для тех кто делает по 10000000 в мес
Штрафы для них всё равно - фигня. Надо как в некоторых европейских странах - штрафные баллы вводить. Нарушил - кроме штрафа ещё баллы начисляются. После нескольких нарушений - временное аннулирование прав, надо заново экзамен сдавать и курсы в обязательном порядке посещать
+96
-3
+93
88 тысяч - это меньше четверти его дневного заработок.
Ему плевать (
+65
-5
+60
Ответ SMART789
Пора уже увеличивать штрафы 250 руб это смешно просто, тем более для тех кто делает по 10000000 в мес
Это когда на дороге внезапно знак 40, и тут же за ним камера? Это точно не про безопасность
+75
-16
+59
Пора уже увеличивать штрафы 250 руб это смешно просто, тем более для тех кто делает по 10000000 в мес
+46
-13
+33
Ответ Данил Садыков
А что у него не так со статистикой игрока?
На поле ,он ни разу не превысил
+25
-1
+24
По полю надо было так носиться
+19
-2
+17
Ответ maks44
На данный момент он безработный. Надо привыкать к более скромному образу жизни.
Возможно, его банковский счет очень даже не безработный.
+16
0
+16
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
88 тысяч - это меньше четверти его дневного заработок. Ему плевать (
На данный момент он безработный. Надо привыкать к более скромному образу жизни.
+18
-3
+15
Ответ Onion
Это когда на дороге внезапно знак 40, и тут же за ним камера? Это точно не про безопасность
Такого быть не может, чтобы внезапно был знак 40. Много лет вожу машину, но никогда такого не встречал. Один раз пришёл штраф за нарушение от 20 до 40 км/ч. Посмотрел по регистратору где нарушил и не мог понять причины. Ехал по автомагистрали, там разрешённая скорость 110 км/ч. Ехал ночью. Потом поехал днём и понял где прокололся. Перед автозаправкой велись дорожные работы и ограничили скорость. Стояли предупреждающие знаки, как положено. 100, 90, 80, 70 км/ч и камера. Я ехал тогда 99 км/ч. Чисто моя невнимательность! Но чтобы стоял резко 70, или 40 как вы пишите, такое может быть разве что в задрипанном селе, где гайцы вдруг решили бабла на бухло срубить с лохов. Дзюба ездил по Москве и резко 40 и сзади камера, без других предупреждаюших знаков, такого быть не может. Даже если и было, то такой штраф легко оспаривается и выигрывается в суде.
+19
-5
+14
Какая скорость высокая, это ты ещё 5G не подключил
+13
0
+13
Новость ни о чем. Как-будто мало мажоров, которые нарушают и собирают штрафы на сотни тысяч рублей. Тут почти все штрафы оплатил хотя бы.
+15
-2
+13
Одной рукой водит, другой…
+12
-2
+10
Ответ SMART789
Пора уже увеличивать штрафы 250 руб это смешно просто, тем более для тех кто делает по 10000000 в мес
Да , он сидит в Госуслугах и думает - надо быстрее оплатить штраф в 250 рублей, пока 500 не стало 😬
+9
0
+9
Ответ таксёр
По полю надо было так носиться
А что у него не так со статистикой игрока?
+9
-3
+6
Ответ Onion
Это когда на дороге внезапно знак 40, и тут же за ним камера? Это точно не про безопасность
В городе должно быть ограничение 60 без всяких +-19
+8
-3
+5
Ответ Вова Пупкин
Такого быть не может, чтобы внезапно был знак 40. Много лет вожу машину, но никогда такого не встречал. Один раз пришёл штраф за нарушение от 20 до 40 км/ч. Посмотрел по регистратору где нарушил и не мог понять причины. Ехал по автомагистрали, там разрешённая скорость 110 км/ч. Ехал ночью. Потом поехал днём и понял где прокололся. Перед автозаправкой велись дорожные работы и ограничили скорость. Стояли предупреждающие знаки, как положено. 100, 90, 80, 70 км/ч и камера. Я ехал тогда 99 км/ч. Чисто моя невнимательность! Но чтобы стоял резко 70, или 40 как вы пишите, такое может быть разве что в задрипанном селе, где гайцы вдруг решили бабла на бухло срубить с лохов. Дзюба ездил по Москве и резко 40 и сзади камера, без других предупреждаюших знаков, такого быть не может. Даже если и было, то такой штраф легко оспаривается и выигрывается в суде.
У меня десять лет стажа и 5 штрафов суммарно. 4 из них - за превышение скорости (82 км при разрешенной 60 - это последний). А три я получил подряд в 2021 году и очень легко: на пути из Тулы в Орел едешь по трассе с разрешенной в 90, хоп населенный пункт с ограничением в 60, через 10 секунд знак 40 и камера. И вот так три раза прямо подряд. В этом году ездил там - уже нигде таких знаков под камерами нет))
+5
-1
+4
Ответ Onion
Это когда на дороге внезапно знак 40, и тут же за ним камера? Это точно не про безопасность
так если соблюдаешь ограничение в 60, то проехав условно 59 под камерой,где ограничение 40,штраф не получишь.
+7
-4
+3
В конце подписали про Локо чисто чтобы оправдать появление новости на спортивном сайте?)
+7
-4
+3
Это просто,чтобы про Дзюбу?Давно не было
+2
0
+2
Ответ Алексей Скамейчук
Потенциальный убийца за рулем
ну прям, там штрафы судя по всему по 500 рублей, то есть превышения мизерные
+2
0
+2
Потенциальный убийца за рулем
+7
-5
+2
Нужно как в нормальных странах вводить систему штрафов в соответствии с уровнем заработка.
+4
-3
+1
Все аккуратные водители отписались? Которые гонят по городу за сотню, а рядом с камерой стыдливо притормаживают)))
+3
-2
+1
Ответ Гамарджоба Генацвале
Новость ни о чем. Как-будто мало мажоров, которые нарушают и собирают штрафы на сотни тысяч рублей. Тут почти все штрафы оплатил хотя бы.
А обычных людей не штрафуют? Причём тут дзюба и мажор? Значения слов узнайте перед употреблением...
+1
0
+1
А по Соболеву не поверили информации про штрафы. Особенно сбг-публика (почему-то).
+1
0
+1
Ответ Spaten
Какая скорость высокая, это ты ещё 5G не подключил
👍👍👍😁😁😁
+3
-2
+1
Судя по сумме - какая-то мелочевка. Более 100 штрафов - 94 000 рублей.
Плохо водит Артем. Или кто там на этом автомобиле за рулем. Неаккуратно.
+3
-2
+1
Ответ Jazzzz
Одной рукой водит, другой…
😂😂😂👍👍
+3
-2
+1
Ответ Garikus89
У меня десять лет стажа и 5 штрафов суммарно. 4 из них - за превышение скорости (82 км при разрешенной 60 - это последний). А три я получил подряд в 2021 году и очень легко: на пути из Тулы в Орел едешь по трассе с разрешенной в 90, хоп населенный пункт с ограничением в 60, через 10 секунд знак 40 и камера. И вот так три раза прямо подряд. В этом году ездил там - уже нигде таких знаков под камерами нет))
Ну так населённый пункт уже подразумевает под собой до 60км/ч. А много где и 50км/ч знак ставят. Тут надо за знаками всегда смотреть, как в вашем случае. Тем более, что знак 40, возникал не как чёртик из коробки. Его же было видно, чтобы успеть скорость сбросить?
Но речь не об этом, а о том, что Дзюба получал штрафы, походу, в Москве. Т.е. там вряд ли возможны такие резкие перепады по ограничению скорости. Дзюба ПДД вообще не знает или плевать ему на всех. Такое количество штрафов, что одуреть просто можно!
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Ответ Onion
Все аккуратные водители отписались? Которые гонят по городу за сотню, а рядом с камерой стыдливо притормаживают)))
Ну объясните мне - как можно по Москве гонять за сотню?! Она вся в пробках! Разве что по ночам так ездить возможно, но ведь там камера на камере.
Дзюбик, конечно же, муфлон. Действительно, за столько штрафов, пора ГИБДД пересмотреть правомерность выдачи ему водительских прав. Человек явно не знает, либо пренебрегает ПДД. Их многие водилы слабо знают, но хотя бы водят свои авто аккуратно. А в данном случае просматривается - полнейший пофигизм.
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