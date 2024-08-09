Дзюба получил более 100 штрафов за нарушение ПДД с октября прошлого года. Форвард выплатил 88 000 рублей и должен еще 6 000 (Shot)
Артем Дзюба получил более 100 штрафов за нарушение ПДД с октября прошлого года.
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Shot, большая часть штрафов связана с нарушением скоростного режима и повторным превышением. Также они касаются езды непристегнутым и нарушения требований дорожной разметки.
В квитанциях фигурирует автомобиль Mercedes-Benz AMG S63, зарегистрированный на 35-летнего футболиста.
Утверждается, что с октября 2023 года игрок заплатил почти 88 тысяч рублей штрафов за нарушения правил дорожного движения. На данный момент он должен 6 тысяч рублей.
Последней командой Дзюбы был «Локомотив». Сейчас нападающий находится без клуба.
Ему плевать (
Плохо водит Артем. Или кто там на этом автомобиле за рулем. Неаккуратно.
Но речь не об этом, а о том, что Дзюба получал штрафы, походу, в Москве. Т.е. там вряд ли возможны такие резкие перепады по ограничению скорости. Дзюба ПДД вообще не знает или плевать ему на всех. Такое количество штрафов, что одуреть просто можно!
Дзюбик, конечно же, муфлон. Действительно, за столько штрафов, пора ГИБДД пересмотреть правомерность выдачи ему водительских прав. Человек явно не знает, либо пренебрегает ПДД. Их многие водилы слабо знают, но хотя бы водят свои авто аккуратно. А в данном случае просматривается - полнейший пофигизм.