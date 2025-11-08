Левандовски не планирует уходить из «Барсы» зимой. Высока вероятность ухода свободным агентом летом 2026-го
Роберт Левандовски доиграет сезон в «Барселоне».
Роберт Левандовски не планирует уходить из «Барселоны» в январе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
37-летний форвард собирается доиграть сезон в каталонском клубе. Есть высокая вероятность, что стороны расстанутся летом 2026 года, когда у Левандовского закончится контракт.
В текущем сезоне Ла Лиги поляк забил 4 гола в 8 играх. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
