Фермин Лопес сделал дубль в матче с Францией.

Сегодня Испания играет в финале Олимпиады с Францией. Испанцы пропустили первыми на 11-й минуте, но затем Фермин забил дважды – на 18-й и 25-й минутах.

Полузащитник «Барселоны» по-прежнему лидирует в списке бомбардиров сборной Испании на футбольном олимпийском турнире. В общем зачете он занимает второе место с шестью голами в шести матчах.

Первое место среди бомбардиров олимпийского турнира у из Марокко, забившего 8 голов.