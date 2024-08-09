Фермин сделал дубль в финале Олимпиады с Францией. Игрок «Барсы» – лучший бомбардир Испании с 6 голами в 6 матчах
Фермин Лопес сделал дубль в матче с Францией.
Сегодня Испания играет в финале Олимпиады с Францией. Испанцы пропустили первыми на 11-й минуте, но затем Фермин забил дважды – на 18-й и 25-й минутах.
Полузащитник «Барселоны» по-прежнему лидирует в списке бомбардиров сборной Испании на футбольном олимпийском турнире. В общем зачете он занимает второе место с шестью голами в шести матчах.
Первое место среди бомбардиров олимпийского турнира у Суфьяна Раими из Марокко, забившего 8 голов.
Но они оба хрустали, минуты точно будут
Свои минуты получат все