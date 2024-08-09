Фермин сделал дубль в финале Олимпиады с Францией. Игрок «Барсы» – лучший бомбардир Испании с 6 голами в 6 матчах

Теги Барселона Ла Лига Олимпиада-2024 олимпийская сборная Испании Олимпийский футбольный турнир олимпийская сборная Франции Фермин Лопес Суфьян Раими Футбол

Фермин Лопес сделал дубль в матче с Францией.

Сегодня Испания играет в финале Олимпиады с Францией. Испанцы пропустили первыми на 11-й минуте, но затем Фермин забил дважды – на 18-й и 25-й минутах.

Полузащитник «Барселоны» по-прежнему лидирует в списке бомбардиров сборной Испании на футбольном олимпийском турнире. В общем зачете он занимает второе место с шестью голами в шести матчах.

Первое место среди бомбардиров олимпийского турнира у Суфьяна Раими из Марокко, забившего 8 голов.

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31 комментарий
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И нужен ли был Ольмо при таком Фермине? Я только надеюсь, что этот трансфер не помешает прогрессу Фермина.
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Только бы без травм, такой интересный игрок
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Может его форвардом наигрывать?)
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Лето подтверждает что потенциал нынешней Барсы грандиозен
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Ну и поколение у фурии без понтов Африки нет взяли евро идут на золото красавцы и тренера не физруки гареты
+21
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Ла Масийцы в огне. Будет круто, если доведут финал до победного и за одно лето возьмёт золото Евро и Олимпиады
+13
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+12
Ответ Александр Чижов
Ну и поколение у фурии без понтов Африки нет взяли евро идут на золото красавцы и тренера не физруки гареты
Как можно так безграмотно писать?
+11
0
+11
Ответ Бронислав Каминский
Может его форвардом наигрывать?)
А что, вдруг из него ложная 9 неплохая будет
+8
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Ответ +79605338273
одного не понимаю, почему за сборную Африки играет два белий, неужели с такой большой континент не нашли ещё два человека????
Это легионеры из ЮАР и северной Африки. Наследие колонизаторов(((
+10
-3
+7
Молодец какой, здоровья ему и успехов в карьере и победы Испании
+7
-1
+6
Ответ Бронислав Каминский
Может его форвардом наигрывать?)
Ложной девяткой? Почему бы и нет😼
+6
-2
+4
Ответ El_Ilusionista
И нужен ли был Ольмо при таком Фермине? Я только надеюсь, что этот трансфер не помешает прогрессу Фермина.
Ольмо налево, Педри в центре
Но они оба хрустали, минуты точно будут
+4
-1
+3
Ответ Жалгас Жолдасов
С одной стороны игрок явно не формата тики-таки, но своим усердием и работоспособностью заслуживает место в основе 🔥
Когда играл в прошлом сезоне, очень хорошо двигался и открывался
+4
-1
+3
Испания чемпион 🏆
+3
0
+3
Ответ +79605338273
одного не понимаю, почему за сборную Африки играет два белий, неужели с такой большой континент не нашли ещё два человека????
у них лимит на черных , обязательно два белых в составе должно быть
+2
0
+2
Барсе нужно делать ставку на воспитанников. Сильное поколение.
+3
-1
+2
одного не понимаю, почему за сборную Африки играет два белий, неужели с такой большой континент не нашли ещё два человека????
+9
-7
+2
В прошлом году играл в третьем испанском дивизионе. За год стал важным игроком в составе Барсы, победитель Евро, а сейчас идет за золотом Олимпиады. Молодец 👏
+2
0
+2
Ответ El_Ilusionista
И нужен ли был Ольмо при таком Фермине? Я только надеюсь, что этот трансфер не помешает прогрессу Фермина.
Позиции у них разные
Свои минуты получат все
+1
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+1
Шикарная у Барселоны молодёжь, главное без травм и грамотно к основе подвести и будет очень мощно
+2
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Он лучший бомбардир в истории олимпийской сборной Испании уже)
+2
-1
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18 голов в дебютном сезоне, это что-то невероятное
+2
-1
+1
С одной стороны игрок явно не формата тики-таки, но своим усердием и работоспособностью заслуживает место в основе 🔥
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Очередной зверь, которого раскрыл Хави
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Каталонец!
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Изично ..
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Ответ ОттоДракула
Ну да. Ямаль с Уильямсом чистокровные испанцы.
Поехали канте’ коман’ коло муани настоящие французы)
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Ответ Жалгас Жолдасов
С одной стороны игрок явно не формата тики-таки, но своим усердием и работоспособностью заслуживает место в основе 🔥
Барса уже давно не играет в тики таку
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Сделайте лягушатников✊
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