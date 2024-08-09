Олимпиада-2024, 9 августа, все медали дня: разыграют награды в футболе, волейболе, легкой атлетике, плавании в Сене, Иман Хелиф сразится за золото в боксе

Теги Олимпиада-2024 Легкая атлетика

9 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 36 комплектов наград.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Марафонское плавание

Мужчины, 10 км

1. Криштоф Рашовски (Венгрия)

2. Оливер Клемет (Германия) 

3. Давид Бетлехем (Венгрия) 

Настольный теннис

Мужчины, командный разряд

11:00 (матч за бронзу), 16:00 (финал)

Парусный спорт

Мужчины, кайт

13:13

Скалолазание

Мужчины, трудность

13:34

Гребной спринт

Женщины, каноэ-двойки, 500 м

13:40

Женщины, байдарки-двойки, 500 м

14:00

Мужчины, байдарки-двойки, 500 м

14:20

Мужчины, каноэ-одиночки, 1000 м

14:40

Хоккей на траве

Женщины

15:00 (матч за бронзу), 21:00 (финал)

Художественная гимнастика

Женщины, личное многоборье

15:30

Прыжки в воду

Женщины, трамплин, 3 м

16:00

Тяжелая атлетика

Мужчины, до 89 кг

16:00

Футбол

Женщины

16:00 (матч за бронзу)

Мужчины

19:00 (финал)

Волейбол

Мужчины

17:00 (матч за бронзу)

Велотрек

Мужчины, спринт

19:00

Женщины, мэдисон

19:09

Вольная борьба

Женщины, до 57 кг

19:15

Мужчины, до 57 кг

После 19:15

Мужчины, до 86 кг

После 19:15

Легкая атлетика

Мужчины

Эстафета 4x100 м

20:47

400 м с/б

22:45

Тройной прыжок

21:13

Женщины

Эстафета 4x100 м

20:30

400 м

21:00

10 000 м

21:57

Толкание ядра

20:37

Семиборье

21:25

Тхэквондо

Женщины, до 67 кг

21:19

Мужчины, до 80 кг

21:34

Пляжный волейбол

Женщины

22:00

Брейкинг

Женщины

22:15

Бокс

Поединки за золото

Мужчины, до 71 кг

22:30

Женщины, до 50 кг

22:47

Мужчины до 92 кг

23:34

Женщины, до 66 кг

23:51

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

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11 комментариев
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Давай, Мужик, не посрами честь боксёрскую.
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+3
Ответ dr. cage
Мужикам удачи!!
Это намек на Имана? ))
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Марафонское плавание, забавная картинка, плывут в метре от стенки набережной, перепад несколько метров, сверху трибуны с которых пловцов вообще не видно, пока обратно не поплывут, и так почти 2 часа))
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За Иман! За пацанов!
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Скалолазание, начало финала не в 13:34, в 11:15 начало боулдеринга, в 13:35 начало трудности. Это же не забег))
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Иман Хелиф - главная суперзвезда, безусловно. Затмила и Симоночку Байлс и Леброна Джеймса. Кастер Семеня столько шороху не наводила.
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Венгры красавцы, и золото отстоял, и бронзу добрали
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Удачи всем спортсменам. Пусть победят сильнейшие👌.
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Удачи тебе мужик, давай чемпион
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Аааа, как же жду волейбол
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