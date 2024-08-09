Олимпиада-2024, 9 августа, все медали дня: разыграют награды в футболе, волейболе, легкой атлетике, плавании в Сене, Иман Хелиф сразится за золото в боксе
9 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 36 комплектов наград.
Париж, Франция
Марафонское плавание
Мужчины, 10 км
1. Криштоф Рашовски (Венгрия)
2. Оливер Клемет (Германия)
3. Давид Бетлехем (Венгрия)
Настольный теннис
Мужчины, командный разряд
11:00 (матч за бронзу), 16:00 (финал)
Парусный спорт
Мужчины, кайт
13:13
Скалолазание
Мужчины, трудность
13:34
Гребной спринт
Женщины, каноэ-двойки, 500 м
13:40
Женщины, байдарки-двойки, 500 м
14:00
Мужчины, байдарки-двойки, 500 м
14:20
Мужчины, каноэ-одиночки, 1000 м
14:40
Хоккей на траве
Женщины
15:00 (матч за бронзу), 21:00 (финал)
Художественная гимнастика
Женщины, личное многоборье
15:30
Прыжки в воду
Женщины, трамплин, 3 м
16:00
Тяжелая атлетика
Мужчины, до 89 кг
16:00
Футбол
Женщины
16:00 (матч за бронзу)
Мужчины
19:00 (финал)
Волейбол
Мужчины
17:00 (матч за бронзу)
Велотрек
Мужчины, спринт
19:00
Женщины, мэдисон
19:09
Вольная борьба
Женщины, до 57 кг
19:15
Мужчины, до 57 кг
После 19:15
Мужчины, до 86 кг
После 19:15
Легкая атлетика
Мужчины
Эстафета 4x100 м
20:47
400 м с/б
22:45
Тройной прыжок
21:13
Женщины
Эстафета 4x100 м
20:30
400 м
21:00
10 000 м
21:57
Толкание ядра
20:37
Семиборье
21:25
Тхэквондо
Женщины, до 67 кг
21:19
Мужчины, до 80 кг
21:34
Пляжный волейбол
Женщины
22:00
Брейкинг
Женщины
22:15
Бокс
Поединки за золото
Мужчины, до 71 кг
22:30
Женщины, до 50 кг
22:47
Мужчины до 92 кг
23:34
Женщины, до 66 кг
23:51
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.