Олимпиада-2024. Художественная гимнастика. Варфоломеев, Калейн, Раффаэли, Атаманов, Колосов и Веденеева выступят в финале личного многоборья

9 августа на Олимпиаде в Париже разыграют медали в художественной гимнастике.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Художественная гимнастика

Индивидуальное многоборье

Начало финала – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте МОК.

Квалификация

1. София Раффаэли (Италия) – 139,100

2. Дарья Варфоломеев (Германия) – 136,850

3. Боряна Калейн (Болгария) – 136,450

4. Таисия Онофрийчук (Украина) – 135,750

5. Маргарита Колосов (Германия) – 131,500

6. Екатерина Веденеева (Словения) – 130,800

7. Дарья Атаманов (Израиль) – 130,450

8. Барбара Домингос (Бразилия) – 129,750

9. Милена Бальдассарри (Италия) – 129,250

10. Ван Цзылу (Китай) – 128,100