Олимпиада-2024. Художественная гимнастика. Варфоломеев, Калейн, Раффаэли, Атаманов, Колосов и Веденеева выступят в финале личного многоборья
9 августа на Олимпиаде в Париже разыграют медали в художественной гимнастике.
Париж, Франция
Художественная гимнастика
Индивидуальное многоборье
Начало финала – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте МОК.
Квалификация
1. София Раффаэли (Италия) – 139,100
2. Дарья Варфоломеев (Германия) – 136,850
3. Боряна Калейн (Болгария) – 136,450
4. Таисия Онофрийчук (Украина) – 135,750
5. Маргарита Колосов (Германия) – 131,500
6. Екатерина Веденеева (Словения) – 130,800
7. Дарья Атаманов (Израиль) – 130,450
8. Барбара Домингос (Бразилия) – 129,750
9. Милена Бальдассарри (Италия) – 129,250
10. Ван Цзылу (Китай) – 128,100
И Варфоломеев, и Колосов, и Атаманов в художественной гимнастике выступают... Непорядок))