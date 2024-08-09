Олимпиада-2024. Художественная гимнастика. Варфоломеев, Калейн, Раффаэли, Атаманов, Колосов и Веденеева выступят в финале личного многоборья

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9 августа на Олимпиаде в Париже разыграют медали в художественной гимнастике.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Художественная гимнастика

Индивидуальное многоборье

Начало финала – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте МОК.

Квалификация

1. София Раффаэли (Италия) – 139,100

2. Дарья Варфоломеев (Германия) – 136,850

3. Боряна Калейн (Болгария) – 136,450

4. Таисия Онофрийчук (Украина) – 135,750

5. Маргарита Колосов (Германия) – 131,500

6. Екатерина Веденеева (Словения) – 130,800

7. Дарья Атаманов (Израиль) – 130,450

8. Барбара Домингос (Бразилия) – 129,750

9. Милена Бальдассарри (Италия) – 129,250

10. Ван Цзылу (Китай) – 128,100

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9 комментариев
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Я не слежу, простите. Потому прочел заголовок - обалдел. Варфоломеев, Колосов - думал, вид спорта окончательно кукухой двинулся. Но нет, понял, спасибо
+13
0
+13
Из нерусских одна китаянка получается, Софья Рафаэлова, Барбара Домингова и Милена Бальдасарова
+4
-2
+2
Показалось
+2
0
+2
Ответ mbauer
Я не слежу, простите. Потому прочел заголовок - обалдел. Варфоломеев, Колосов - думал, вид спорта окончательно кукухой двинулся. Но нет, понял, спасибо
Я так же🤣🤣🤣. Прочитала заголовок и думаю: штаа? В художке мальчики с девочками соревнуются уже???
+2
0
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Поболеем за атаманов!
+1
0
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Бедная Хелиф, как на нее набросились.

И Варфоломеев, и Колосов, и Атаманов в художественной гимнастике выступают... Непорядок))
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Ответ tolgol1974
Из нерусских одна китаянка получается, Софья Рафаэлова, Барбара Домингова и Милена Бальдасарова
А Цзылуева чем не русская?
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Ответ mbauer
Я не слежу, простите. Потому прочел заголовок - обалдел. Варфоломеев, Колосов - думал, вид спорта окончательно кукухой двинулся. Но нет, понял, спасибо
И это в то время, когда Давидович-Фокина с мужиками ракеткой машет! Всё смешалось!
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