Олимпиада-2024. Гребной спринт. Россиянин Петров выступит в полуфинале в каноэ-одиночках на 1000 м

9 августа российский каноист Захар Петров выступит в полуфинале Олимпиады.

Спортсмен поборется за выход в финал в каноэ-одиночках на 1000 метров.

Гребной спринт

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Мужчины

Каноэ-одиночки, 1000 м

Полуфинал – 12:30, финал – 14:40

Российский участник: Захар Петров.

Байдарки-двойки, 500 м

Полуфинал – 12:10, финал – 14:20

Женщины

Каноэ-двойки, 500 м

Полуфинал – 11:30, финал – 13:40

Байдарки-двойки, 500 м

Полуфинал – 11:50, финал – 14:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.