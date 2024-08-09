Олимпиада-2024. Гребной спринт. Россиянин Петров выступит в полуфинале в каноэ-одиночках на 1000 м
9 августа российский каноист Захар Петров выступит в полуфинале Олимпиады.
Спортсмен поборется за выход в финал в каноэ-одиночках на 1000 метров.
Гребной спринт
Париж, Франция
Мужчины
Каноэ-одиночки, 1000 м
Полуфинал – 12:30, финал – 14:40
Российский участник: Захар Петров.
Байдарки-двойки, 500 м
Полуфинал – 12:10, финал – 14:20
Женщины
Каноэ-двойки, 500 м
Полуфинал – 11:30, финал – 13:40
Байдарки-двойки, 500 м
Полуфинал – 11:50, финал – 14:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.