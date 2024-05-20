«Ман Сити» снова чемпион, «Зенит» в гонке, пента-трик Кассьерры, 4:4 «Реала», Казахстан получил 10 шайб от США, победа Ферстаппена и другие новости

1. «Манчестер Сити» в рекордный 4-й раз подряд выиграл чемпионат Англии, победив «Вест Хэм» (3:1) в 38-м туре АПЛ. «Арсенал» снова финишировал вторым, выиграв у «Эвертона» (2:1).

«Ливерпуль» справился с «Вулверхэмптоном» (2:0) в последнем матче при Юргене Клоппе, «Челси» разобрался на своем поле с «Борнмутом» (2:1), «Манчестер Юнайтед» в гостях был сильнее «Брайтона» (1:0), но завершил сезон на 8-м месте – это антирекорд клуба в Премьер-лиге.

Эрлинг Холанд («Ман Сити») – лучший бомбардир сезона с 27 голами, Олли Уоткинс («Астон Вилла») – лучший ассистент (13), Давид Райя («Арсенал») – лидер по сухим матчам (16). «Челси» и «Тоттенхэм» вышли в еврокубки, «Лутон» вылетел в Чемпионшип.

2. «Зенит» разгромил «Ахмат» (5:1) в Грозном в 29-м туре Мир РПЛ – Матео Кассьерра наколотил 5 голов. Петербуржцы остаются в гонке за титул перед последним туром чемпионата России, как и «Динамо» и «Краснодар».

«Спартак» обыграл «Рубин» (3:1) дома, но потерял шансы на медали. «Урал» поделил очки с «Оренбургом» (3:3), а «Ростов» победил «Балтику» (2:1).

3. «Реал», ведя 4:1, упустил победу над «Вильярреалом» (4:4) в 37-м туре Ла Лиги – Александр Серлот покером огорчил «сливочных». «Барселона» дома разгромила «Райо Вальекано» (3:0), досрочно стала второй и сыграет в Суперкубке Испании.

«Жирона» в гостях была сильнее «Валенсии» (3:1) и заняла третье место. «Атлетико» уступил «Осасуне» (1:4) и остался четвертым. Определились оставшиеся участники еврокубков, а «Кадис» вылетел.

4. На ЧМ-2024 по хоккею сборная Казахстана разгромно проиграла США (1:10), Канада победила Швейцарию (3:2), Словакия уступила Латвии (2:3 Б) и другие результаты дня.

5. Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи с отрывом в 0,7 секунды, Ландо Норрис – 2-й, Шарль Леклер – 3-й, Льюис Хэмилтон – 6-й.

6. НБА. Плей-офф. «Индиана» выбила во 2-м раунде «Нью-Йорк» (4-3), «Миннесота» одолела «Денвер» (4-3).

7. Кричалку «Зенит» – позор российского футбола» фанатов «Факела» подхватили в Москве – болельщики «Динамо» скандировали ее на матче с «Крыльями» (4:1).

8. Александр Зверев обыграл Николаса Харри в финале «Мастерса» в Риме. Немецкий теннисист сместит россиянина Даниила Медведева с четвертой строчки рейтинга ATP.

9. ЦСКА обыграл «Зенит» на домашней арене в 6-м матче серии (97:91, 4-2) и вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ, «Локомотив-Кубань» одержал уверенную победу дома и сравнял счет в серии с УНИКСом (98:68, 3-3).

10. В заключительном туре Лиги 1 «Монако» Александра Головина дома разгромил «Нант» (4:0), «ПСЖ» в гостях выиграл у «Метца» (2:0), «Лилль» поделил очки с «Ниццей» (2:2), «Гавр» Далера Кузяева уступил «Марселю» (1:2).

11. В борьбе за выживание произошла дикая развязка. Определились все участники еврокубков от Франции. Килиан Мбаппе – лучший бомбардир сезона с 27 голами, Усман Дембеле – лучший ассистент с 8 голевыми передачами.

12. Форвард СКА Матвей Мичков продолжит карьеру в «Филадельфии», права на форварда останутся у клуба из Санкт-Петербурга. Защитник «Чикаго» Никита Зайцев подпишет многолетний контракт со СКА.

13. В 37-м туре Серии А «Интер» на своем поле поделил очки с «Лацио» (1:1), «Рома» дома одолела «Дженоа» (1:0). «Сассуоло» вылетел после 11 сезонов в высшей лиге Италии.

14. Словенец Тадей Погачар выиграл 15-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия-2024», Найро Кинтана (Колумбия) – 2-й, Георг Штайнхаузер (Германия) – 3-й.

15. ПАОК Магомеда Оздоева стал чемпионом Греции – впервые с сезона-2018/19. У российского хавбека 6 голов и 1 результативный пас за 34 матча.

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