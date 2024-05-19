«Барселона» сыграет с «Атлетиком» в полуфинале Суперкубка Испании, «Реал» – с «Мальоркой»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетик Мальорка Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

«Барселона» сыграет в Суперкубке Испании в следующем сезоне.

В 37-м туре Ла Лиги команда Хави разгромила «Райо Вальекано» (3:0). Отрыв от «Жироны» перед заключительным туром составляет 4 очка, что гарантирует «Барселоне» 2-е место по итогам сезона, дающее право на участие в Суперкубке Испании.

В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет с «Атлетиком», а «Реал» – с «Мальоркой».

Полуфинальные матчи турнира запланированы на 8 и 9 января 2025 года, финал – на 12 января.

41 комментарий
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Для особых шутников:
Чемпион против финалиста КК
2 место ЛЛ против обладателя КК
Всегда было так
+30
-5
+25
Ответ VuNePonimaete
Хотелось бы Класико увидеть в финале
Будет класико. Атлетик - Реал
+38
-19
+19
Ответ denchik.m2010@mail.ru
Мадридское дерби. А он написал класико
Атлетик, а не Атлетико.
Матчи с Бильбао для Реала и Барсы тоже имеют статус "Классико", поскольку никто из этой троицы никогда не вылетал из высшего дивизиона чемпионата Испании.
+11
0
+11
Ответ Dr.S
Всеми правдами и неправдами затащили каталашек в Суперкубок, чтобы развлечь арабчат. А так это плюс, лишний раз обыграть Барселону не помешает.
ты запомни эти слова, а то вы обычно герои, а после поражений сразу амнезия включается и "неважность" всяких там кубков и суперкубков, и чемпионатов, когда они проиграны.
+11
-4
+7
Ответ Dr.S
Комментарий удален модератором
Запомни, не каждый реалоненавистник—фанат Барселоны.
+3
0
+3
Ответ Dr.S
Всеми правдами и неправдами затащили каталашек в Суперкубок, чтобы развлечь арабчат. А так это плюс, лишний раз обыграть Барселону не помешает.
Ох уж эти фанаты "королевского" клуба. Ржу ежеяасно
+5
-2
+3
Ну тут без шансов, финал: Мальорка-Атлетик
+3
0
+3
Ответ Абдул Абакаев
а как определялись пары?
Чемпион играет с финалистом Кубка, второе место - с обладателем
+3
0
+3
Хотелось бы Класико увидеть в финале
+8
-5
+3
Ответ Dr.S
Согласен, тот которой ответил выше ещё хуже - он персофан Месси.
Мне вот интересно, что плохого в Месси?
+2
0
+2
Ответ Dr.S
Разрешаю тебе напомнить. Поставь напоминалку, чтобы не забыть.
Ну, так и я подключу напоминалку.В январе надеюсь сработает
+2
0
+2
Ответ denchik.m2010@mail.ru
Дерби*
что дерби?
+1
0
+1
Ответ Dr.S
Я не говорю о сша или арабах. Футбол это не бокс и не сольная программа фигурного катания - ни один игрок не может быть выше клуба. Клубы « вечны», а игроки в них только оставляют след.
Ну тут ситуативно. Некоторые клубы просто сами собой ассоциируются с одним-двумя игроками
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Ответ falkao2013
Прогнозировать результаты игр, которые будут проведены в следующем году это сильно)
Они решили про прогнозировать,пока дошик варится,или готовится
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Ответ Warponoob !
Это правда. Хотя именно с Месси и Роналду сейчас всё так и есть. Они больше клубов, в которых играют. Месси так точно
Я не говорю о сша или арабах. Футбол это не бокс и не сольная программа фигурного катания - ни один игрок не может быть выше клуба. Клубы « вечны», а игроки в них только оставляют след.
+1
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0
Ответ Причёска Бэйла
Финалист кубка Испании.
а пон. спасибо
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Ответ Warponoob !
Мне вот интересно, что плохого в Месси?
Что может быть плохого в великом игроке без серьёзных зашкваров? Просто не уважаю людей, которые отдельного игрока (особенно если это Месси или Роналду ) ставят выше клуба.
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Ответ Мистер
Ну тут без шансов, финал: Мальорка-Атлетик
Это было бы смешно...
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Ответ Warponoob !
Запомни, не каждый реалоненавистник—фанат Барселоны.
Согласен, тот которой ответил выше ещё хуже - он персофан Месси.
+1
-1
0
Ответ Warponoob !
Ох уж эти фанаты "королевского" клуба. Ржу ежеяасно
Комментарий удален модератором
Ответ василий иванов
ты запомни эти слова, а то вы обычно герои, а после поражений сразу амнезия включается и "неважность" всяких там кубков и суперкубков, и чемпионатов, когда они проиграны.
Разрешаю тебе напомнить. Поставь напоминалку, чтобы не забыть.
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Ответ Лысый Гном
Будет класико. Атлетик - Реал
Конечно если реалу будут такие команды попадаться то так и будет….Атлетик на голову выше Мальорки
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С Атлетико, или Атлетиком? )))
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Барселона Мальорка финал будет интересен
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а мальорка то каким боком там оказалась?
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а как определялись пары?
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Прогнозировать результаты игр, которые будут проведены в следующем году это сильно)
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