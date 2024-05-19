«Барселона» сыграет с «Атлетиком» в полуфинале Суперкубка Испании, «Реал» – с «Мальоркой»
«Барселона» сыграет в Суперкубке Испании в следующем сезоне.
В 37-м туре Ла Лиги команда Хави разгромила «Райо Вальекано» (3:0). Отрыв от «Жироны» перед заключительным туром составляет 4 очка, что гарантирует «Барселоне» 2-е место по итогам сезона, дающее право на участие в Суперкубке Испании.
В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет с «Атлетиком», а «Реал» – с «Мальоркой».
Полуфинальные матчи турнира запланированы на 8 и 9 января 2025 года, финал – на 12 января.
Чемпион против финалиста КК
2 место ЛЛ против обладателя КК
Всегда было так
Матчи с Бильбао для Реала и Барсы тоже имеют статус "Классико", поскольку никто из этой троицы никогда не вылетал из высшего дивизиона чемпионата Испании.