«Барселона» сыграет с «Атлетиком» в полуфинале Суперкубка Испании, «Реал» – с «Мальоркой»

«Барселона» сыграет в Суперкубке Испании в следующем сезоне.

В 37-м туре команда Хави разгромила «Райо Вальекано» (3:0). Отрыв от «Жироны» перед заключительным туром составляет 4 очка, что гарантирует «Барселоне» 2-е место по итогам сезона, дающее право на участие в Суперкубке Испании.

В полуфинале Суперкубка Испании « » сыграет с « », а « » – с «Мальоркой».

Полуфинальные матчи турнира запланированы на 8 и 9 января 2025 года, финал – на 12 января.