Кассьерра забил три «Ахмату» в Грозном. С 19 голами форвард «Зенита» лидирует в гонке бомбардиров РПЛ после 7 матчей без мячей

Матео Кассьерра прервал серию без голов, трижды забив «Ахмату».

Нападающий « » открыл счет в матче 29-го тура Мир на 3-й минуте, на 9-й увеличил разницу, а на 44-й сделал хет-трик.

Колумбиец в последний раз до этого дня забивал 13 апреля. С тех пор отличиться не удавалось на протяжении 7 игр.

С 19 голами лидирует в списке бомбардиров чемпионата России, на три мяча опережая Константина Тюкавина («Динамо»).