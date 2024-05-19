Кассьерра забил три «Ахмату» в Грозном. С 19 голами форвард «Зенита» лидирует в гонке бомбардиров РПЛ после 7 матчей без мячей

Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат Матео Кассьерра Константин Тюкавин Футбол

Матео Кассьерра прервал серию без голов, трижды забив «Ахмату».

Нападающий «Зенита» открыл счет в матче 29-го тура Мир РПЛ на 3-й минуте, на 9-й увеличил разницу, а на 44-й сделал хет-трик.

Колумбиец в последний раз до этого дня забивал 13 апреля. С тех пор отличиться не удавалось на протяжении 7 игр.

С 19 голами Кассьерра лидирует в списке бомбардиров чемпионата России, на три мяча опережая Константина Тюкавина («Динамо»).

19 комментариев
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Конечно же из фэнтези мы его все убрали
+28
-1
+27
Ответ Whiskeyman
Лютый договорняк!
Поэтому не назначили очередной чистый пенальти в ворота Ахмата.
+9
0
+9
Ответ Whiskeyman
Лютый договорняк!
В Калининграде был? согласен
+7
-3
+4
Стоило мне убрать Кассьерру из состава фэнтэзи, как его прорвало)
+3
0
+3
Уже три
+3
-1
+2
Ой, сейчас у переметнувшихся в любителей чернил бумбанет)
+2
-1
+1
Этот тихий скромный Матео Кассьерра. ))
+1
0
+1
Ответ Shikari
Конечно же из фэнтези мы его все убрали
Я его не убирал никогда 😁
+1
0
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Ответ wadwill13
Я до сих пор не понимаю зачем он зениту. Комиссию на нем не заработали. Игрока брали в 25 его лет что говорит о том что продать могли только через два года. Ну 27 ему сейчас- кому можно продать среднего игрока в возрасте 27-28 лет в Европе? Для своего чемпионата можно дешевле найти. Не понимаю этого выбора. Для нашего чемпионата игрок конечно добротный- но аналоги и дешевле и перспективней были.
100 % !
Могли ведь молодого , забавного , перспективного Угальде у Спартака перехватить !
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Вовремя!
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Ответ Eraser
Поэтому не назначили очередной чистый пенальти в ворота Ахмата.
Ну ты что знаменитый админресурс!!😂😂😂
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