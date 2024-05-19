Кассьерра забил три «Ахмату» в Грозном. С 19 голами форвард «Зенита» лидирует в гонке бомбардиров РПЛ после 7 матчей без мячей
Матео Кассьерра прервал серию без голов, трижды забив «Ахмату».
Нападающий «Зенита» открыл счет в матче 29-го тура Мир РПЛ на 3-й минуте, на 9-й увеличил разницу, а на 44-й сделал хет-трик.
Колумбиец в последний раз до этого дня забивал 13 апреля. С тех пор отличиться не удавалось на протяжении 7 игр.
С 19 голами Кассьерра лидирует в списке бомбардиров чемпионата России, на три мяча опережая Константина Тюкавина («Динамо»).
Могли ведь молодого , забавного , перспективного Угальде у Спартака перехватить !