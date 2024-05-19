Александр Тихонов против легионеров: «Мы, набрав одних черных, уже похоронили российский баскетбол. И развития футбола не будет, если содержать бразильцев, как «Зенит»
Александр Тихонов выступил против иностранных футболистов в России.
«Ненормально содержать сейчас в командах бразильцев, как это делает «Зенит». Мы так уже похоронили российский баскетбол, потому что набрали одних черных.
Так и развития отечественного футбола не будет, пока мы будем набирать иностранцев. У нас же детско-юношеский футбол финансируется по остаточному принципу.
В Беларуси, например, все виды спорта для детей бесплатные», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал действующий лимит на легионеров на заседании комитета по физической культуре и спорту с новым министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.
С сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит, по которому в заявке команды не может быть более 14 иностранных футболистов, а на поле – не более 8.
Заранее ОСУЖДАЮ
"Зачем нам своё, мы за $ с продажи ресурсов у них всё купим"
С подключением!
За родной ФК Ахмат!
А мы походу идем обратной дорогой. У нас не так давно уважали людей всех национальностей и цвета кожи, а теперь повылезали всякие расистские уроды.
О чем красноречиво свидетельствует обсуждаемое здесь заявление.
То то у них футбол буйным цветом цветет
Откуда потом вдруг в нашей стране взялось столько дремучих ксенофобов-дикарей - ума не приложу.