Александр Тихонов против легионеров: «Мы, набрав одних черных, уже похоронили российский баскетбол. И развития футбола не будет, если содержать бразильцев, как «Зенит»

Александр Тихонов выступил против иностранных футболистов в России.

«Ненормально содержать сейчас в командах бразильцев, как это делает « ». Мы так уже похоронили российский баскетбол, потому что набрали одних черных.

Так и развития отечественного футбола не будет, пока мы будем набирать иностранцев. У нас же детско-юношеский футбол финансируется по остаточному принципу.

В Беларуси, например, все виды спорта для детей бесплатные», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону .

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал действующий лимит на легионеров на заседании комитета по физической культуре и спорту с новым министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

С сезона-2022/23 в действует лимит, по которому в заявке команды не может быть более 14 иностранных футболистов, а на поле – не более 8.