Александр Тихонов против легионеров: «Мы, набрав одних черных, уже похоронили российский баскетбол. И развития футбола не будет, если содержать бразильцев, как «Зенит»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Тихонов высшая лига Беларусь детский футбол Единая лига ВТБ лимит на легионеров дискриминация Футбол

Александр Тихонов выступил против иностранных футболистов в России.

«Ненормально содержать сейчас в командах бразильцев, как это делает «Зенит». Мы так уже похоронили российский баскетбол, потому что набрали одних черных.

Так и развития отечественного футбола не будет, пока мы будем набирать иностранцев. У нас же детско-юношеский футбол финансируется по остаточному принципу.

В Беларуси, например, все виды спорта для детей бесплатные», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал действующий лимит на легионеров на заседании комитета по физической культуре и спорту с новым министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. 

С сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит, по которому в заявке команды не может быть более 14 иностранных футболистов, а на поле – не более 8.

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180 комментариев
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Ещё один приверженец взращивания российских футболистов для развития из ниоткуда. Только скажите мне, пожалуйста, если не будет здоровой конкуренции, ориентиров, а полено начнет конкурировать с поленом - как оно перестанет быть бревном-то?
+115
-10
+105
Эта ветка слишком перспективная.
Заранее ОСУЖДАЮ
+80
-6
+74
Как то не особо слышно о гегемонии белорусского спорца))
+65
-3
+62
Фашизм-расизм-тупизм от фанатика-приспособленца. Ничего нового.
+63
-11
+52
Денацификаторы в деле
+44
-4
+40
Джон Роберт Холден однозначно поддержал бы эти здравые рассуждения
+33
-1
+32
Ненавижу расизм и нeгpов (с) А. Тихонов
+31
-1
+30
Ответ Black Phoenix
Ещё один приверженец взращивания российских футболистов для развития из ниоткуда. Только скажите мне, пожалуйста, если не будет здоровой конкуренции, ориентиров, а полено начнет конкурировать с поленом - как оно перестанет быть бревном-то?
Со временем превратится в Буратино)
+16
0
+16
,Когда баскетболисты брали золото Евро и бронзу Олимпиады - легионеров тоже хватало. И ничего. Проблема то та же сейчас - уровень подготовки игроков. Хотя, как понимаю, сейчас вроде есть немало интересных российских молодых баскетболистов. Только как их силу то проверить, если не играем нигде?
+18
-3
+15
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Ключевое слово "был".
+16
-2
+14
Ответ Сельдерейный доминатор из Луганска
Комментарий скрыт
О да. Великий автоконцерн "Москвич" тому в пример. Полный цикл сборки!! Полный!
+14
-2
+12
Обожаю вот этот перекос именно на Зенит. Будто заходишь посмотреть состав Динамо, Краснодара, а там сплошные Ярополки и Святославы. А еще ощущение, что у нас все остальные команды сплошь частные, а не так же напрямую или косвенно связаны с госкомпаниями, но в других случаях это нормально. Любимые двойные стандарты.
+17
-6
+11
Ну так политика гос-ва такая:
"Зачем нам своё, мы за $ с продажи ресурсов у них всё купим"
С подключением!
+14
-5
+9
Ох уж эта советская дружелюбная ксенофобия
+17
-8
+9
Поем сыра Умалат
За родной ФК Ахмат!
+9
-1
+8
Ответ АланСмити
Обожаю вот этот перекос именно на Зенит. Будто заходишь посмотреть состав Динамо, Краснодара, а там сплошные Ярополки и Святославы. А еще ощущение, что у нас все остальные команды сплошь частные, а не так же напрямую или косвенно связаны с госкомпаниями, но в других случаях это нормально. Любимые двойные стандарты.
Вчера в составе Динамо было три русских в старте,но Зенит плохой почему то
+11
-3
+8
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
АВОТВСША!!!!1!!
+10
-2
+8
Имеются ввиду чёрные из Африки или черные из Махачкалы?
+10
-2
+8
Ответ Всеволод Бобров
Но не так давно, когда уже были сказки про демократию и либерализм людей не считали людьми только за цвет кожи) Это все что нужно знать о западном лицемерии и сказках про добро)
Да, но в итоге от этого они стали уходить и бороться с расизмом на практике.
А мы походу идем обратной дорогой. У нас не так давно уважали людей всех национальностей и цвета кожи, а теперь повылезали всякие расистские уроды.
О чем красноречиво свидетельствует обсуждаемое здесь заявление.
+7
0
+7
Ответ Black Phoenix
Ещё один приверженец взращивания российских футболистов для развития из ниоткуда. Только скажите мне, пожалуйста, если не будет здоровой конкуренции, ориентиров, а полено начнет конкурировать с поленом - как оно перестанет быть бревном-то?
какая разница будут бревна прогрессировать или нет? в чемпе водокачки
+10
-3
+7
Ответ Всеволод Бобров
У нас никогда не было расизма, и щас его нет, у нас расизм если только к титульной нации есть со стороны маленьких.
Ты хочешь сказать, что под словом "черных" Тихонов имел в виду титульную нацию?
+6
0
+6
Ответ Black Phoenix
Ещё один приверженец взращивания российских футболистов для развития из ниоткуда. Только скажите мне, пожалуйста, если не будет здоровой конкуренции, ориентиров, а полено начнет конкурировать с поленом - как оно перестанет быть бревном-то?
А что, сейчас они перестают быть брёвнами? В 90е когда легионеров почти не было, российские игроки были намного сильнее нынешних. Причина совсем в другом - в огромных незаслуженных зарплатах и отсутствии стимула развиваться и уезжать в топовые чемпионаты.
+8
-2
+6
Ничего так, скрепненько
+5
0
+5
"В беларуси все виды спорта бесплатные"
То то у них футбол буйным цветом цветет
+4
0
+4
Этот дядя ни разу не расист, он просто черных не любит.
+6
-2
+4
Ответ АланСмити
Обожаю вот этот перекос именно на Зенит. Будто заходишь посмотреть состав Динамо, Краснодара, а там сплошные Ярополки и Святославы. А еще ощущение, что у нас все остальные команды сплошь частные, а не так же напрямую или косвенно связаны с госкомпаниями, но в других случаях это нормально. Любимые двойные стандарты.
А кто говорил "в наших цветах нет черного"?
+5
-1
+4
Ответ Kikir
Как то не особо слышно о гегемонии белорусского спорца))
Это вы, батенька, беларуских газет не читали, там, наверняка, всё чОтко 👌🏻
+3
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+3
Ответ Костя Паркер
Ох уж эта советская дружелюбная ксенофобия
Я хоть и не люблю СССР, но истина дороже и не могу не возразить. Расизма там не было, разве что на мелком бытовом уровне, типа детских обзывательств в школе. А так нас воспитывали в духе уважения к людям любой национальности и цвета кожи. И в этом смысле правильно воспитывали.
Откуда потом вдруг в нашей стране взялось столько дремучих ксенофобов-дикарей - ума не приложу.
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Когда у Тихонова спросили время,он уверенно ответил:14 часов 88 минут
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Ответ Dr. Heisenberg
В стране, где расизм и шовинизм является нац идеологией, можно безнаказанно говорить подобные вещи. В цивилизованный стране его даже соседские тараканы обходили бы стороной, не то что СМИ.
под цивилизованной страной ты подразумеваешь штаты, где ставили памятники черному наркоману, который умер от передоза?
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