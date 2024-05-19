🏆 «Манчестер Сити» 4-й раз подряд выиграл чемпионат Англии – это рекорд
«Манчестер Сити» – чемпион Англии сезона-2023/24.
В заключительном туре «горожане» победили «Вест Хэм» (3:1) и опередили «Арсенал» на 2 очка.
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в четвертый раз подряд – это рекорд турнира. Команда Пепа Гвардиолы также завоевала титул в АПЛ в сезонах 2020/21, 2021/22 и 2022/23.
До этого лучшим результатом были три подряд победы. Трижды в АПЛ побеждал «Манчестер Юнайтед», причем команда тренера Алекса Фергюсона делала это дважды (1998/99, 1999/2000, 2000/01 и 2006/07, 2007/08, 2008/09).
В высшем дивизионе Англии три титула подряд брали «Ливерпуль» (1981/82, 1982/83, 1983/84), «Арсенал» (1931/32, 1932/33, 1933/34), «Хаддерсфилд» (1923/24, 1924/25, 1925/26).
Это десятый чемпионский титул в истории «Манчестер Сити».
требл
100 очков
вопрос о лучшей команде в истории английского футбола закрыт .
Канонирам - не унывать
ЗМ - Фодену
У Арсенала в крови руинить вообще всё что можно в самый последний неподходящий момент - и он случился)
Болел Стити поздравляю!
Болелам Арсенала сочувствую были близки
поздравляю Сити с таким достижением, которому, возможно, в следующие 135 лет никому не удастся побить.
p. s. мечтаю увидеть Пепа в Интере после Индзаги, гений современности