🏆 «Манчестер Сити» 4-й раз подряд выиграл чемпионат Англии – это рекорд

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола рекорды Хаддерсфилд Футбол

«Манчестер Сити» – чемпион Англии сезона-2023/24.

В заключительном туре «горожане» победили «Вест Хэм» (3:1) и опередили «Арсенал» на 2 очка.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в четвертый раз подряд – это рекорд турнира. Команда Пепа Гвардиолы также завоевала титул в АПЛ в сезонах 2020/21, 2021/22 и 2022/23.

До этого лучшим результатом были три подряд победы. Трижды в АПЛ побеждал «Манчестер Юнайтед», причем команда тренера Алекса Фергюсона делала это дважды (1998/99, 1999/2000, 2000/01 и 2006/07, 2007/08, 2008/09).

В высшем дивизионе Англии три титула подряд брали «Ливерпуль» (1981/82, 1982/83, 1983/84), «Арсенал» (1931/32, 1932/33, 1933/34), «Хаддерсфилд» (1923/24, 1924/25, 1925/26).

Это десятый чемпионский титул в истории «Манчестер Сити».

100 комментариев
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Гвардиола гений. Теперь точно.
+79
-8
+71
Гвардиола за 8 лет создал историю для МС, не являюсь его поклонником но то сколько он выиграл трофеев и установил рекордов с Сити реально впечатляет. Интересно было бы посмотреть на его трофейную комнату, отработай он лет 20 в Сити.
+54
-9
+45
4 апл подряд
требл
100 очков
вопрос о лучшей команде в истории английского футбола закрыт .
+29
-11
+18
Лучшая команда в истории АПЛ. Официально
+15
-4
+11
Ответ lllxxxyyy
Комментарий скрыт
денег много много где. результатов - нет
+11
-1
+10
Ответ benjamin franklin
Гвардиола гений. Теперь точно.
Нет, гением он стал все-таки год назад, выиграв второй требл в карьере
+11
-2
+9
Гвардиола сделал АПЛ фермерской
+10
-2
+8
Горожан - с чемпионством 🔵🔵🔵
Канонирам - не унывать
ЗМ - Фодену
+8
-3
+5
Ответ benjamin franklin
Гвардиола гений. Теперь точно.
Давно гений) Всегда..)
+8
-4
+4
Ливерпуль слабонул,Арсенал неудачники,Сити повезло с Пепом!!! Ливерпуль всё равно лучший в Англии (таких титулов нет ни у кого в Англии!)Пеп уйдет в своё время из этого мешка...И всё вернётся на круги своя...!!!
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Только Клопп не дал выиграть Пепу 7 из 7 титулов. Гвардиола в истории АПЛ и МС, уникальное достижение.
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Где Гвардиола - там победы!
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как и было мною в марте предсказано.
У Арсенала в крови руинить вообще всё что можно в самый последний неподходящий момент - и он случился)
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Ответ benjamin franklin
Гвардиола гений. Теперь точно.
Согласен, можно сколько угодно кричать про то что "мс мешок" и "лысого шарлатана", но то что он творит историю и ставит красивый футбол и дает результат не могут отрицать даже самые упоротые хейтеры.
Болел Стити поздравляю!
Болелам Арсенала сочувствую были близки
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Ответ lllxxxyyy
Комментарий скрыт
Деньги шейхов есть и у других команд АПЛ, например, Ньюкасла. Но это ему не помогло
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Спасибо Арсеналу, второй год дарит чемпионства Сити
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И в пятый раз выиграет. Конкурентов нет у него
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Сити за 15 лет почти догнал по величию МЮ, в 2011 это казалось нереальным 🤯
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Как будто кто-то сомневался
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Ответ Nyko Baletskiy
Вангую, тебе от силы 17 и ты ни черта не видел в 2004ом
Мимо(
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Пеп мегакрут
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величайшая команда в истории АПЛ, теперь официально!
поздравляю Сити с таким достижением, которому, возможно, в следующие 135 лет никому не удастся побить.

p. s. мечтаю увидеть Пепа в Интере после Индзаги, гений современности
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Комментарий удален пользователем
не буду поздравлять. позор. 118 нарушений ффп. наказывают эвертон. арсенал достойнее.
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Ответ lllxxxyyy
Комментарий скрыт
комментаторы спортса как обычно подтверждают свой диагноз
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Ответ Rio de Janeiro
6/7 титулов в самую конкурентную эпоху английского футбола.С доминирующим футболом и историческим на такой длинной дистанции темпом набора очков.Пора уже признать что Пеп величайший тренер в истории
Гвардиола 2 раза не выиграл АПЛ, а не 1
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МС так держать 💪💪💪
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Лига одной команды. Фанов Сити поздравляю с трофеем!
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Ответ lllxxxyyy
118 нарушений ффп и ноль наказаний
А так это нарушения выиграли,ок
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Ответ rodjer22
дайте Пепу условный Урал или Факел, и он никогда не выиграет РПЛ. Он всегда тренировал лучшие команды Браса, Бавария, МС.
Лучшему тренеру - лучшие команды.
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