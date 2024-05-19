Мичков перейдет в «Филадельфию», права на форварда останутся у СКА (Артур Хайруллин)

Теги СКА возможные переходы Филадельфия НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Матвей Мичков Хоккей

Форвард СКА Матвей Мичков продолжит карьеру в «Филадельфии».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Нападающий Матвей Мичков продолжит карьеру в «Филадельфии», права на игрока останутся у СКА», – написал Хайруллин. 

В минувшем сезоне 19-летний Мичков играл за «Сочи» на правах аренды из СКА, он провел 47 матчей за клуб и набрал 41 (19+22) очко. В его активе также 1 игра за СКА.

«Филадельфия» выбрала нападающего на драфте НХЛ-2023 под 7-м общим номером.

Медведев допустил, что СКА может отпустить Мичкова: «Поговорим с «Филадельфией» – понимание есть. Чтобы масочнику ехать в НХЛ… Сколько случаев, когда парень не заиграл!»

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56 комментариев
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Ура! Сбежал от Ромки - это уже успех
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+106
Вот это уже хорошо 👌🏼 будем надеяться, что Мичков будет прогрессировать
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Будет очень интересно посмотреть на Мичковс в НХЛ в Филадельфии !
Удачи Матвею !
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+22
Лучшая новость за последние несколько дней
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+18
Я так понимаю что Мичков бы никуда не уехал без согласия обеих сторон, так что респект СКА
+21
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+17
думаю заиграет сразу , очков 40-50 наберет, главное без травм
+14
-2
+12
Поручение президента касательно отъезда молодых игроков работают как никогда👍
+22
-10
+12
Ответ Тагир Аминов
Я так понимаю что Мичков бы никуда не уехал без согласия обеих сторон, так что респект СКА
кстати да, вот СКА повел себя благородно. нельзя этого отрицать
+13
-3
+10
Зëма,желаю тебе сверкать в НХЛ и стать вторым Кучеровым!!!
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0
+8
Ответ Voffka89
Ну что, Матвей, в десантники или на Северный флот?
в летчики же 😉
+7
0
+7
Отличная новость, удачи Матвей! 🍀
+11
-4
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Жаль отец Матвея не дожил
+6
-2
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Надеюсь Демидов проследует за ним же.
+4
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Матвея можно поздравить аренды закончились. Теперь вперёд в НХЛ.
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Это победа российского хоккея в этом году
+5
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Хорошая новость!
+4
0
+4
Правильно. Если в СКА не дают шансов проявить себя.
+3
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+3
Отличная новость
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красавец, полностью правильно
+2
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+2
УРАААА
+6
-4
+2
Ответ Artem Vasiljev
Оказывается ска не самая мерзкая команда в лиге, до цска как до китая
Да, полностью согласен, ЦСКА гораздо хуже, СКА хотя бы гнить на Новую землю не отправляет и у моего Салавата так пачками не уводит игроков.ЦСКА это мерзость, СКА это скорее тупость
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Ответ Stason91-91
Поручение президента касательно отъезда молодых игроков работают как никогда👍
как и все поручения
+1
0
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Ответ Почему я?!
Ты димоша мне точно не друг)
Зачем мне знать о твоих разговорах с партнёром?
+1
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Ответ Sanan1908
Вот это уже хорошо 👌🏼 будем надеяться, что Мичков будет прогрессировать
а как же система? эх Матвей!😁😁😁🤔
+2
-1
+1
Ответ Sanan1908
Вот это уже хорошо 👌🏼 будем надеяться, что Мичков будет прогрессировать
Он хоть вырос?
+2
-1
+1
Очень рад за Матвея, если это правда.
И очень обидно, что он так и не стал полноценным игроком СКА, но что поделать, когда твоим клубом руководит гений Йозе.
+1
0
+1
Отличная новость
+3
-2
+1
Кайф , удачи Матвею !
+1
0
+1
питерские дислайки что ли повсюду 🤔
+4
-3
+1
Ну что, Матвей, в десантники или на Северный флот?
+2
-2
0
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