Мичков перейдет в «Филадельфию», права на форварда останутся у СКА (Артур Хайруллин)

Форвард СКА Матвей Мичков продолжит карьеру в «Филадельфии».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Нападающий Матвей Мичков продолжит карьеру в «Филадельфии», права на игрока останутся у СКА», – написал Хайруллин.

В минувшем сезоне 19-летний Мичков играл за «Сочи» на правах аренды из СКА, он провел 47 матчей за клуб и набрал 41 (19+22) очко. В его активе также 1 игра за СКА.

« » выбрала нападающего на драфте НХЛ-2023 под 7-м общим номером.

Медведев допустил, что СКА может отпустить Мичкова: «Поговорим с «Филадельфией» – понимание есть. Чтобы масочнику ехать в НХЛ… Сколько случаев, когда парень не заиграл!»