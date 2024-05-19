Мичков перейдет в «Филадельфию», права на форварда останутся у СКА (Артур Хайруллин)
Форвард СКА Матвей Мичков продолжит карьеру в «Филадельфии».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Нападающий Матвей Мичков продолжит карьеру в «Филадельфии», права на игрока останутся у СКА», – написал Хайруллин.
В минувшем сезоне 19-летний Мичков играл за «Сочи» на правах аренды из СКА, он провел 47 матчей за клуб и набрал 41 (19+22) очко. В его активе также 1 игра за СКА.
«Филадельфия» выбрала нападающего на драфте НХЛ-2023 под 7-м общим номером.
Медведев допустил, что СКА может отпустить Мичкова: «Поговорим с «Филадельфией» – понимание есть. Чтобы масочнику ехать в НХЛ… Сколько случаев, когда парень не заиграл!»
Удачи Матвею !
И очень обидно, что он так и не стал полноценным игроком СКА, но что поделать, когда твоим клубом руководит гений Йозе.