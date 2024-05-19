Болельщики «Динамо» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на матче с «Крыльями»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Футбол

Болельщики «Динамо» скандировали унизительную кричалку о «Зените».

Вчера бело-голубые обыграли «Крылья Советов» со счетом 4:1 в 29-м туре Мир РПЛ.

Во время этой игры фанаты московской команды скандировали «Зенит» – позор российского футбола». 

Ранее такую же кричалку скандировали болельщики «Факела» во время игры с петербуржским клубом. Воронежцы были оштрафованы на 30 тысяч рублей. 

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209 комментариев
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зенит - позор российского футбола!
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-67
+330
Надеюсь, этот флешмоб продолжится, правду нечего скрывать!
+207
-42
+165
Ну и в чем они неправы?
+154
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+112
Не, ну тут явно пахнет нарушением какого-нибудь регламента и снятием очков с Динамо. Сколько нужно снимать? Ровно столько, сколько не хватит Зениту для чемпионства)
+95
-16
+79
Мне как болельщику зенита, трудно не согласиться с этим
+110
-44
+66
Ответ Always_sam
зенит - позор российского футбола!
С вас 30 тыс,. ждем деньги на карту. Ой, так же тоже нельзя шутить!
+66
-8
+58
Ответ R. Giskard Reventlov
Мне как болельщику зенита, трудно не согласиться с этим
Поддерживаю. Мало нас осталось, олдовых, адекватных болельщиков зенита.
+81
-26
+55
Ответ Максим Кутузов
Ну и в чем они неправы?
Они не правы только в одном. Зенит позор бразильского футбола!
+59
-24
+35
Ответ andrey.myod@icloud.com
Не, ну тут явно пахнет нарушением какого-нибудь регламента и снятием очков с Динамо. Сколько нужно снимать? Ровно столько, сколько не хватит Зениту для чемпионства)
Ты давай не подсказывай
+31
-3
+28
Обидно конечно за наш зенит, но тут по факту
+51
-25
+26
Ответ Эдуард Глянцев
Очень странная кричалка, противоречащая фактам. Зенит - единственный российский клуб, который завоевывал 2 еврокубка. Если это считается позором, то кто тогда в российском футболе все остальные?
Когда Зенит завоёвывал еврокубки - многие ему симпатизировали. И даже позже, во времена Халка - тоже.
Нынешнее зажравшееся бразильское чудо "гениального" Семака, трусливо игравшего в ЕК, и теперь играющего так же в РПЛ - симпатий не вызывает совершенно.
+36
-14
+22
О, обитатели дна всплыли. Позор это 8 тыщ зрителей на предпоследнем домашнем матче в потенциально чемпионском сезоне, первом за 50 лет. В воскресенье. Даже на Химках было бы больше.
+47
-28
+19
Кто-нибудь может аргументировать?
Или это просто зависть?
+29
-13
+16
хорошая кричалка прижилась...)
+36
-20
+16
Потрясающее единодушие всех болельщиков футбола, включая питерских
+24
-9
+15
Ответ Rundatgame
О, обитатели дна всплыли. Позор это 8 тыщ зрителей на предпоследнем домашнем матче в потенциально чемпионском сезоне, первом за 50 лет. В воскресенье. Даже на Химках было бы больше.
Кроме зенита нигде бесплатных билетов не дают. Медведев не даст соврать
+30
-17
+13
Ответ JENNINGS
Надеюсь, этот флешмоб продолжится, правду нечего скрывать!
А зимой эти чудесные слова перейдут на игрушку ротенбергов.
+20
-8
+12
Очень странная кричалка, противоречащая фактам. Зенит - единственный российский клуб, который завоевывал 2 еврокубка. Если это считается позором, то кто тогда в российском футболе все остальные?
+50
-39
+11
Ответ leppyanen
Кто-нибудь может аргументировать? Или это просто зависть?
Конечно зависть. Победы динамки это что-то вроде динозавров. Вроде были, но никто не видел
+16
-6
+10
Ответ ГШ68
Когда Зенит завоёвывал еврокубки - многие ему симпатизировали. И даже позже, во времена Халка - тоже. Нынешнее зажравшееся бразильское чудо "гениального" Семака, трусливо игравшего в ЕК, и теперь играющего так же в РПЛ - симпатий не вызывает совершенно.
Зениту симпатизировали только тогда, когда он ничего не выигрывал. И это нормально. Сильных не любят. Вот про "Динамо" и "Факел" не будут заряжать, что они позор российского футбола не потому, что они - гордость российского футбола, финансово эффективны или очень успешны, а потому. что они нафиг никому не нужны, потому, что слабые.
+13
-6
+7
Антизенитовский заговор
+11
-4
+7
Ответ Зеленский
До Газпрома Зенит был хороший - болтался между лигами
На матчи по 200 зрителей приходило)
+14
-8
+6
Ответ Эдуард Глянцев
Очень странная кричалка, противоречащая фактам. Зенит - единственный российский клуб, который завоевывал 2 еврокубка. Если это считается позором, то кто тогда в российском футболе все остальные?
Мало того,за всю историю ЕК Зенит лучшая команда России:
https://www.sovsport.ru/football/news/954950-zenit-luchshij-rossijskij-klub-v-evrokubkah-za-vsju-istoriju
+24
-18
+6
Ответ Александр Саввин
Респект из Воронежа!
Простите, а Воронежу что до Зенита? Вы конкурируете за что то? Они где то обошли вас чуток не по чеснаку? Регулярно уводят у вас ваши доморощенные таланты? . Вопрос чисто из за любопытства.
+9
-4
+5
Трава зеленая
Воздух воздушный
+15
-10
+5
Скоро вся лига будет так скандировать.Ладно бы московские клубы.Но когда нейтральные болельщики Факела-это уже окончательный приговор.
+16
-11
+5
просто выразили всеобщее мнение
+9
-4
+5
Ответ Зелёный гопник
Комментарий удален пользователем
Главное, чтоб тебя не вынесли раньше времени
+7
-3
+4
Голос народа. Голос правды.
+9
-5
+4
Ответ JENNINGS
Надеюсь, этот флешмоб продолжится, правду нечего скрывать!
Скоро и в Бельгии в Брюгге такое начнут заряжать на трибунах с полным на то правом сильного.
+8
-4
+4
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