Болельщики «Динамо» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на матче с «Крыльями»

Болельщики «Динамо» скандировали унизительную кричалку о «Зените».

Вчера бело-голубые обыграли « » со счетом 4:1 в 29-м туре Мир .

Во время этой игры фанаты московской команды скандировали « » – позор российского футбола».

Ранее такую же кричалку скандировали болельщики «Факела» во время игры с петербуржским клубом. Воронежцы были оштрафованы на 30 тысяч рублей.