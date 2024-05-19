Болельщики «Динамо» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на матче с «Крыльями»
Болельщики «Динамо» скандировали унизительную кричалку о «Зените».
Вчера бело-голубые обыграли «Крылья Советов» со счетом 4:1 в 29-м туре Мир РПЛ.
Во время этой игры фанаты московской команды скандировали «Зенит» – позор российского футбола».
Ранее такую же кричалку скандировали болельщики «Факела» во время игры с петербуржским клубом. Воронежцы были оштрафованы на 30 тысяч рублей.
Нынешнее зажравшееся бразильское чудо "гениального" Семака, трусливо игравшего в ЕК, и теперь играющего так же в РПЛ - симпатий не вызывает совершенно.
Или это просто зависть?
https://www.sovsport.ru/football/news/954950-zenit-luchshij-rossijskij-klub-v-evrokubkah-za-vsju-istoriju
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