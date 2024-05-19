Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Метца», «Монако» Головина против «Нанта», «Гавр» Кузяева принимает «Марсель», «Лилль» – «Ницца»
Стартовал последний тур чемпионата Франции.
В заключительный игровой день «Монако» Александра Головина принимает «Нант», «ПСЖ» выступает в гостях у «Метца», «Лилль» играет с «Ниццей», «Гавр» Далера Кузяева принимает «Марсель».
Чемпионат Франции
34-й тур
- Дата проведения
- 19 мая, 22.00, «Стад дю Мустуа»
- Дата проведения
- 19 мая, 22.00, «Луи II»
- Голы:
- 1:0 – 6 Бен-Йеддер, 2:0 – 10 Керер, 3:0 – 24, пенальти Камара.
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Монако –
Маецки, Керер, Салису, Кайо Энрике, Кулибали, Бен-Сегир, Камара, Магасса, Диатта, Бен-Йеддер, Балогун.
- Дата проведения
- 19 мая, 22.00, «Пьер-Моруа»
- Гол:
- 0:1 – 10 Лаборд.
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Лилль –
Манноне, Диаките, Йоро, Алессандро, Исмаили, Андре, Бенталеб, Гомес, Жегрова, Харальдссон, Дэвид.
- Дата проведения
- 19 мая, 22.00, «Групама Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 39 Ляказетт.
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Лион –
Антони Лопеш, Мата, Чалета-Цар, О'Брайен, Тальяфико, Шерки, Матич, Толиссо, Какре, Ляказетт, Бенрахма.
- Дата проведения
- 19 мая, 22.00, «Огюст Делон»
- Гол:
- 1:0 – 48, пенальти Абдельхамид.
- Дата проведения
- 19 мая, 22.00, «Болларт-Делелис»
- Дата проведения
- 19 мая, 22.00, «Стадиум де Тулуз»
- Гол:
- 0:1 – 48 Камара.
- Дата проведения
- 19 мая, 22.00, «Стад Океан»
- Дата проведения
- 19 мая, 22.00, «Стад Сен-Симфорьен»
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Метц –
Укиджа, Колен, Эрей, Сане, Юдоль, Камара, Ндорам, Жан-Жак, ван ден Керкхоф, Диалло, Микаутадзе.
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ПСЖ –
Навас, Мукиеле, Данилу Перейра, Лукас Бералдо, Мендеш, Солер, Угарте, Меюлю, Ли Кан Ин, Асенсио, Гонсалу Рамуш.
- Предупреждение:
- Мендеш (44).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вероятность очень велика - три от ПСЖ и один обязан дать Лорьян .
Но разница то небольшая, если в стыках будет , скажем ,
Сент-Этьен , то что пнем по сове , что совой об пень !
За то тренера ветерана сохранили и 13 негритят ( как у Агаты Кристи ) воспитанников из своей африканской академии !
Метц все про в предыдущем дерби в Страсбурге , к сожалению