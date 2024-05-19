Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Метца», «Монако» Головина против «Нанта», «Гавр» Кузяева принимает «Марсель», «Лилль» – «Ницца»

Стартовал последний тур чемпионата Франции.

В заключительный игровой день « » Александра Головина принимает « », « » выступает в гостях у « », «Лилль» играет с «Ниццей», «Гавр» Далера Кузяева принимает « ».

Чемпионат Франции

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1