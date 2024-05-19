Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Метца», «Монако» Головина против «Нанта», «Гавр» Кузяева принимает «Марсель», «Лилль» – «Ницца»

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Стартовал последний тур чемпионата Франции.

В заключительный игровой день «Монако» Александра Головина принимает «Нант», «ПСЖ» выступает в гостях у «Метца», «Лилль» играет с «Ниццей», «Гавр» Далера Кузяева принимает «Марсель».

Чемпионат Франции

34-й тур

Лорьян – Клермон 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
19 мая, 22.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 38 Абержель, 2:0 – 42, пенальти Бамба.
ЛорьянМвого, Лапорт, Тальби, Менди, Менди, Кацерис, Абержель, Понко, Буанани, Тосин, Бамба.
КлермонДиав, Жаке, Пельмар, Матсима, Нето, Рашани, Гастьен, Маньен, Аллевина, Виржиниюс, Факили.
Предупреждения:
Маньен (12), Лапорт (20).

 

Монако – Нант 3:0 (второй тайм)
Дата проведения
19 мая, 22.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Бен-Йеддер, 2:0 – 10 Керер, 3:0 – 24, пенальти Камара.
МонакоМаецки, Керер, Салису, Кайо Энрике, Кулибали, Бен-Сегир, Камара, Магасса, Диатта, Бен-Йеддер, Балогун.
НантЛафон, Амьян, Паллуа, Зезе, Коцца, Джемерт, Сиссоко, Мутуссами, Коко, Траоре, Аблин.
Предупреждения:
Магасса (21), Амьян (36), Сиссоко (41).

 

Лилль – Ницца 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
19 мая, 22.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 10 Лаборд.
ЛилльМанноне, Диаките, Йоро, Алессандро, Исмаили, Андре, Бенталеб, Гомес, Жегрова, Харальдссон, Дэвид.
НиццаБулка, Тодибо, Менди, Росарио, Луше, Тюрам, Будауи, Клод-Морис, Лаборд, Гессан, Бога.

 

Лион – Страсбур 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
19 мая, 22.00, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 39 Ляказетт.
ЛионАнтони Лопеш, Мата, Чалета-Цар, О'Брайен, Тальяфико, Шерки, Матич, Толиссо, Какре, Ляказетт, Бенрахма.
СтрасбурБеллааруш, Сеная, Дукуре, Силла, Гильбер, Диарра, Андрей Сантос, Делен, Себас, Эмега, Нжингула.

 

Реймс – Ренн 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
19 мая, 22.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 48, пенальти Абдельхамид.
РеймсДиуф, Коне, Абдельхамид, Агбаду, Акьеме, Теума, Мунеци, Коне, Ито, Накамура, Диаките.
РеннМанданда, Сейду, Ву, Омари, Трюффер, Бурижо, Матусива, Ле Фе, Дуэ, Терье, Гуири.

 

Ланс – Монпелье 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
19 мая, 22.00, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Ваи, 2:0 – 45+3 Мачадо.
ЛансЛека, Агиляр, Гради, Медина, Хусанов, Мачадо, Менди, Фюльжени, Давид Кошта, Сотока, Ваи.
МонпельеБерто, Хефти, Жюльен, Саньян, Омерагич, Минкарелли, Шотар, Файяд, Кулибали, Адамс, Маамма.

 

Тулуза – Брест 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
19 мая, 22.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 48 Камара.
ТулузаРест, Деслер, Николайсен, Коста, Кебен, Суасо, Шмидт, Кассерес, Деннум, Гбоо, Даллинга.
БрестБизот, Лала, Шардонне, Брассье, Амави, Перейра Лаже, Маньетти, Камара, Думбия, Мунье, Сатриано.

 

Гавр – Марсель 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
19 мая, 22.00, «Стад Океан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ГаврДема, Сальмье, Льорис, Санганте, Опери, Кузяев, Туре, Таргаллин, Айю, Казимир, Жужу.
МарсельЛопес, Клосс, Мурильо, Мбемба, Балерди, Гарсия, Верету, Гуйе, Обамеянг, Пеми, Луис Энрике.

 

Метц – ПСЖ 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
19 мая, 22.00, «Стад Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Солер, 0:2 – 12 Ли Кан Ин.
МетцУкиджа, Колен, Эрей, Сане, Юдоль, Камара, Ндорам, Жан-Жак, ван ден Керкхоф, Диалло, Микаутадзе.
ПСЖНавас, Мукиеле, Данилу Перейра, Лукас Бералдо, Мендеш, Солер, Угарте, Меюлю, Ли Кан Ин, Асенсио, Гонсалу Рамуш.
Предупреждение:
Мендеш (44).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

12 комментариев
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Если ПСЖ не решит расслабиться во 2 тайме, то Лорьян вполне может отыграть чумовую сравнительную разницу с Метцем. Во 2 тайме будет интересно.
+4
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+4
Сейчас решается, кто выйдет в ЛЧ в группу, кто в квалификацию (Брест/Лилль). А с путевкой в ЛЕ и ЛК интереснее: Ницца точно в группе ЛЕ, Ланс и Лион борются за ЛК. Но при этом Лион, если не выйдет сейчас в ЛЕ, может туда попасть, победив в кубке
+1
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+1
Ответ Александр Северный
одна игра в МЛС с Интер Майями вызывает больше интереса чем чемпионат водокачки в целом. 0 комментариев, такого я давно не видел)))
за всех не говорите) всяко интереснее смотреть, как растут молодые таланты типа вот Йоро условного, которые будут нарасхват в топ-клубах и с амбициями в сборной с шансами на ЧЕ и ЧМ в этом поколении, чем на лигу пенсионеров
+2
-1
+1
Ответ ArtemEgs
Сейчас решается, кто выйдет в ЛЧ в группу, кто в квалификацию (Брест/Лилль). А с путевкой в ЛЕ и ЛК интереснее: Ницца точно в группе ЛЕ, Ланс и Лион борются за ЛК. Но при этом Лион, если не выйдет сейчас в ЛЕ, может туда попасть, победив в кубке
Еще и за то кто будет играть в стыках на сохранение
+1
0
+1
Ответ Антибаскет Поповича
Если ПСЖ не решит расслабиться во 2 тайме, то Лорьян вполне может отыграть чумовую сравнительную разницу с Метцем. Во 2 тайме будет интересно.
Верьте мне , как старому поклоннику Метца !
Вероятность очень велика - три от ПСЖ и один обязан дать Лорьян .
Но разница то небольшая, если в стыках будет , скажем ,
Сент-Этьен , то что пнем по сове , что совой об пень !
За то тренера ветерана сохранили и 13 негритят ( как у Агаты Кристи ) воспитанников из своей африканской академии !
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2-3 еще Лорьен забьет и Мец в пролете, такие мои расчеты
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А Брест в ЛЧ это конечно достижение
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Ответ ArtemEgs
Сейчас решается, кто выйдет в ЛЧ в группу, кто в квалификацию (Брест/Лилль). А с путевкой в ЛЕ и ЛК интереснее: Ницца точно в группе ЛЕ, Ланс и Лион борются за ЛК. Но при этом Лион, если не выйдет сейчас в ЛЕ, может туда попасть, победив в кубке
Вряд ли Лион выиграет Кубок Франции
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Ответ Montreal
Еще и за то кто будет играть в стыках на сохранение
Туда вероятно уйдет Метц
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Ответ Fan de PSG depuis 2002
Туда вероятно уйдет Метц
Это сколько еще Лорьену нужно забить что бы Мец сместить ?
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Ответ Montreal
2-3 еще Лорьен забьет и Мец в пролете, такие мои расчеты
Лорьян не сможет - Париж поможет !
Метц все про в предыдущем дерби в Страсбурге , к сожалению
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