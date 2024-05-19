«Челси» вышел в Лигу конференций с 6-го места в АПЛ, «Тоттенхэм» – в Лигу Европы. «Синие» сыграют в ЛЕ, если «Сити» обыграет «МЮ» в финале Кубка Англии

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Тоттенхэм Лига конференций УЕФА Футбол

«Челси» гарантировал участие в еврокубках в следующем сезоне.

В заключительном туре АПЛ «синие» обыграли «Борнмут» (2:1). Команда Маурисио Почеттино набрала 63 очка и завершила сезон на 6-м месте, дающем право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне.

«Тоттенхэм», занявший 5-е место, квалифицировался в Лигу Европы. «Манчестер Юнайтед», закончивший сезон на 8-м месте, получит право на участие в турнире, если обыграет «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

В случае, если Кубок Анлии выиграет «Манчестер Сити», «Челси» получит место в Лиге Европы, а «Ньюкасл», занявший итоговое 7-е место, сыграет в Лиге конференций.

27 комментариев
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Можно было в заголовке просто написать, что Челси сыграет в Лиги Европы
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-6
+86
Правильный заголовок : Челси вышел в Лигу Конференций , но сыграет в Лиге Европы благодаря Сити . ))
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+30
Челси в Лиге Конференций - это как московский мажор в деревенском клубе
+23
-3
+20
Поч спас сезон все равно.
Не удивлюсь, если при первых же проблемах Боули его уберет к зиме
+8
0
+8
Крутой Почеттино возрождает Челси
+9
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+7
Ну что? Место в еврокубках уже успех. Поч правда не тот тренер, который берёт трофеи. Но в данном случае это уже успех. Надеемся на лучшее в следующем сезоне. Менять тренера бессмысленно, ибо новый тренер потребует 200 миллионов на трансферы. А где эти деньги взять?
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+5
тен Хаг устроит МЮ европейские каникулы в следующем сезоне.
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+4
Ответ And Justice for All
Можно было в заголовке просто написать, что Челси сыграет в Лиги Европы
в принципе, на уровне нынешней редакции спортса и был бы заголовок, вы правы
как по смыслу, так и по орфографии
+5
-2
+3
За такой Челси вообще не стыдно. Конце сезона команда начала показать отличные результаты. Надеюсь Почеттино останется. Пенсы болейте за Сити в финале. В отличии от МЮ Челси достойно играют на еврокубках
+4
-2
+2
Ответ Under
в принципе, на уровне нынешней редакции спортса и был бы заголовок, вы правы как по смыслу, так и по орфографии
80 lvl👏 (без иронии)
+2
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+2
Ответ And Justice for All
Можно было в заголовке просто написать, что Челси сыграет в Лиги Европы
Это также очевидно , как и Золотой Дубль Зенита !
( Никакой иронии )
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+2
Ответ ilCapitano
Кто-нибудь мне объяснит, почему от Италии в этом году в ЛЧ 5 команд (больше, чем от Англии)? Что-то я упустил этот момент)
Лучше в еврокубках выступают - по пятой команде получают 2 ассоциации с наибольшим количеством баллов УЕФА по таблице.
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Ответ Бегемотик
Вложил лярд, чтобы попасть в Лигу Конф. вот это бизнес.
Маню вообще никуда не выйдет 🤣
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Ну стоит признать, что концовку сезона Пакет вытащил, после Арсенала казалось, что его судьба решена, а в победную серию вообще не верилось. Уж на еще один шанс в следующем сезоне наработал
+1
0
+1
Неоднозначный сезон, но концовку выдали топовую. В принципе, не так важно, ЛК или ЛЕ, в любом случае там будем резерв обкатывать
+3
-2
+1
Вложил лярд, чтобы попасть в Лигу Конф. вот это бизнес.
+6
-5
+1
Кто-нибудь мне объяснит, почему от Италии в этом году в ЛЧ 5 команд (больше, чем от Англии)? Что-то я упустил этот момент)
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а какое отношение кубок имеет к таблице чемпионата? в кубке же очки не дают
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Лигу конференций Челси ещё не выигрывал.)
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Чёт я не понял, разве Кубок Лиги не даёт путёвку в ЛЕ? Раз его выиграл Ливерпуль, значит 6 место тоже должно быть в ЛЕ. Раньше так было?
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ну вот в принципе Почеттино настраивает команду, было сложно столько чёрте кого накупили есть и качество и количество, нужно было время разобраться
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Ответ And Justice for All
Можно было в заголовке просто написать, что Челси сыграет в Лиги Европы
куда прислать коробку с буквами Е ?
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Ответ And Justice for All
Можно было в заголовке просто написать, что Челси сыграет в Лиги Европы
🤣👌
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Ответ Pitkin
Ну что? Место в еврокубках уже успех. Поч правда не тот тренер, который берёт трофеи. Но в данном случае это уже успех. Надеемся на лучшее в следующем сезоне. Менять тренера бессмысленно, ибо новый тренер потребует 200 миллионов на трансферы. А где эти деньги взять?
сарри тоже был не тот тренер, но азар с жиру даже физруку чашку зацепили. почему бы джексону и палмеру не сделать так же?
+1
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Тоттенхэм - Лига Европы
Челси - Лига Конференций
Манчестер - Юнайтед
+1
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