«Челси» вышел в Лигу конференций с 6-го места в АПЛ, «Тоттенхэм» – в Лигу Европы. «Синие» сыграют в ЛЕ, если «Сити» обыграет «МЮ» в финале Кубка Англии
«Челси» гарантировал участие в еврокубках в следующем сезоне.
В заключительном туре АПЛ «синие» обыграли «Борнмут» (2:1). Команда Маурисио Почеттино набрала 63 очка и завершила сезон на 6-м месте, дающем право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне.
«Тоттенхэм», занявший 5-е место, квалифицировался в Лигу Европы. «Манчестер Юнайтед», закончивший сезон на 8-м месте, получит право на участие в турнире, если обыграет «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.
В случае, если Кубок Анлии выиграет «Манчестер Сити», «Челси» получит место в Лиге Европы, а «Ньюкасл», занявший итоговое 7-е место, сыграет в Лиге конференций.
Не удивлюсь, если при первых же проблемах Боули его уберет к зиме
как по смыслу, так и по орфографии
( Никакой иронии )
Челси - Лига Конференций
Манчестер - Юнайтед