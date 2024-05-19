«Челси» вышел в Лигу конференций с 6-го места в АПЛ, «Тоттенхэм» – в Лигу Европы. «Синие» сыграют в ЛЕ, если «Сити» обыграет «МЮ» в финале Кубка Англии

«Челси» гарантировал участие в еврокубках в следующем сезоне.

В заключительном туре «синие» обыграли «Борнмут» (2:1). Команда Маурисио Почеттино набрала 63 очка и завершила сезон на 6-м месте, дающем право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне.

« », занявший 5-е место, квалифицировался в . « », закончивший сезон на 8-м месте, получит право на участие в турнире, если обыграет « » в финале Кубка Англии.

В случае, если Кубок Анлии выиграет «Манчестер Сити», «Челси» получит место в Лиге Европы, а «Ньюкасл», занявший итоговое 7-е место, сыграет в Лиге конференций.