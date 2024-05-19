Зайцев подпишет контракт со СКА минимум на 3 года («СЭ»)
Защитник Никита Зайцев подпишет многолетний контракт со СКА.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», срок соглашения игрока с питерским клубом будет рассчитан минимум на три года.
В сезоне-2023/24 защитник Никита Зайцев провел 38 матчей за «Чикаго» и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-5».
Роман Ротенберг: «Рассчитываем, что Зайцев станет игроком СКА. Ложка хороша к обеду, ждем лучших игроков. Никита усилит команду»
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Земные дороги ведут не в Рим
Поверь мне, и скажи всем им —
Дороги, все до одной, приводят сюда
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В дом вечного сна
В мой дом вечного сна — к Ротенбергу....