Зайцев подпишет контракт со СКА минимум на 3 года («СЭ»)

Защитник Никита Зайцев подпишет многолетний контракт со СКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», срок соглашения игрока с питерским клубом будет рассчитан минимум на три года.

В сезоне-2023/24 защитник провел 38 матчей за « » и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-5».

Роман Ротенберг: «Рассчитываем, что Зайцев станет игроком СКА. Ложка хороша к обеду, ждем лучших игроков. Никита усилит команду»