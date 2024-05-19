Зайцев подпишет контракт со СКА минимум на 3 года («СЭ»)

Теги СКА возможные переходы Чикаго НХЛ КХЛ Никита Зайцев Спорт-Экспресс Хоккей

Защитник Никита Зайцев подпишет многолетний контракт со СКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», срок соглашения игрока с питерским клубом будет рассчитан минимум на три года.

В сезоне-2023/24 защитник Никита Зайцев провел 38 матчей за «Чикаго» и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-5».

Роман Ротенберг: «Рассчитываем, что Зайцев станет игроком СКА. Ложка хороша к обеду, ждем лучших игроков. Никита усилит команду»

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17 комментариев
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Вопрос, через год или два Зайцев уйдёт из СКА?
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Ответ Shaiba Bash
Вопрос, через год или два Зайцев уйдёт из СКА?
через год,100%.
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Как же надо любить деньги, что готов терпеть экспременты Ромы.
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Один год из трёх отыграет, а дальше разрыв контракта по обоюдному согласию.
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Ответ Алексей Тор
Ничему менеджера Ромку жизнь не научила-подпиши на год,дальше продляй.Нет минимум на три.Отыграет год дальше расторжение.Контракт не переварился.
Меньше чем на 3 за кучу денег - с ним не подписывают. на год и ЦСКА,АкБарс могут дать контракт
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Ответ Shaiba Bash
Вопрос, через год или два Зайцев уйдёт из СКА?
Скорее всего через год уйдет,провалится Ска в плей-офф и гениальный менеджер начнет в попыхах чистить состав,10-12 игроков меняя,типо не заиграли,а зачем подписывали непонятно
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Самый мерзкий клуб страны !
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ожидамба.
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Схема видимо налаженная, 3 года 30+80+80(примерно), следующий год обмен в амур как раз у них кубок на 26 год))
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Ответ Ковид 07.10.52
Как же надо любить деньги, что готов терпеть экспременты Ромы.
Алименты же платит.а в ска как-то,где-то,худо бедно....
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Ответ Alexey Alexeev
Меньше чем на 3 за кучу денег - с ним не подписывают. на год и ЦСКА,АкБарс могут дать контракт
Ромка как будто со своих неустойку при расторжении платит 🤣
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Обкакался и приехал на родину будучи нафиг никому не нужным в НХЛ
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На этой улице нет фонарей
Здесь не бывает солнечных дней
Здесь всегда светит луна
Земные дороги ведут не в Рим
Поверь мне, и скажи всем им —
Дороги, все до одной, приводят сюда
В дом вечного сна
В дом вечного сна
В мой дом вечного сна — к Ротенбергу....
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Почему не в ЦСКА?
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Ничему менеджера Ромку жизнь не научила-подпиши на год,дальше продляй.Нет минимум на три.Отыграет год дальше расторжение.Контракт не переварился.
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Да хоть на 30. Хорошо если сезон продержится
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Йозефино воспитает и выпустит хоккеиста
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