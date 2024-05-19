«МЮ» занял 8-е место в АПЛ – это антирекорд клуба. При Мойесе в сезоне-2013/14 были 7-ми

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Ньюкасл Дэвид Мойес премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» показал худший результат в таблице АПЛ по итогам сезона.

В заключительном туре АПЛ команда Эрика тен Хага обыграла «Брайтон» (2:0).

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон на 8-м месте таблицы с 60 очками, уступив «Ньюкаслу» по дополнительным показателям – это антирекорд клуба.

До этого сезона команда показала свой худший результат в сезоне-2013/14 под руководством Дэвида Мойеса – тогда манкунианцы финишировали в лиге на 7-м месте.

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107 комментариев
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8Хаг
+183
-15
+168
Роналду и Санчо мешают голландскому гению)
+183
-31
+152
Ответ SayCoffet
Роналду и Санчо мешают голландскому гению)
де хеа привозит игрой ногами кстати
+153
-11
+142
Ответ kaka10
8Хаг
Дай ему поработать - и он на следующий год можеть оправдать свою фамилию: 10Хаг.
+147
-6
+141
Просто напоминаю, что все беды МЮ в свое время приписали в сторону Роналду. В добавок имеем случай, когда с приходом максимально командного Кейна, Бавария впервые за много лет, не выиграла не единого титула.

Надеюсь теперь дети поймут, что футбол немножечко сложнее примитивных сравнении лоб в лоб, типа без него 4 место, а с ним 6 место, значит он виноват в этом. Ну вот без него теперь 8 место, и что теперь дальше?
+77
-23
+54
Причём финишировал ниже Челси, над которым за 2 года при Боули все угорают, но Поч в концовке выправил ситуацию.
+30
-4
+26
Ответ Muhammad Juraev
Комментарий скрыт
В одном сообщении умудрился наврать и про 57 очков и про второе место, мастерство.
+28
-2
+26
Ответ Pato07
Просто напоминаю, что все беды МЮ в свое время приписали в сторону Роналду. В добавок имеем случай, когда с приходом максимально командного Кейна, Бавария впервые за много лет, не выиграла не единого титула. Надеюсь теперь дети поймут, что футбол немножечко сложнее примитивных сравнении лоб в лоб, типа без него 4 место, а с ним 6 место, значит он виноват в этом. Ну вот без него теперь 8 место, и что теперь дальше?
будь он и сейчас в команде, все говорили бы что в 8м месте виновен только он
+23
-2
+21
Ниже скромной Астон Виллы, травмированного Ньюкасла, Тоттенхэма со скромным ноунеймом тренером и Челси, имеющего хаос в руководстве. Позорище. Подайте лысому шарлатану и самодуру Тен Хагу ещё миллиард на трансферы - тогда, быть может, займут 7-е или 6-е место
+24
-6
+18
Вот где настоящий лысый шарлатан!!!
+16
-3
+13
Ответ SayCoffet
Роналду и Санчо мешают голландскому гению)
помешали гению занять 8е место раньше, пришлось ещё 2 сезона ждать
+6
0
+6
Самое прикольное то что Тен Хага поддерживают только хейтеры Роналду. А на самом деле ни один из них не может объяснить в чем футбол Хага устроен и чем он отличается от обычного физручишко
+7
-1
+6
Ответ Muhammad Juraev
Комментарий скрыт
Так ведь 1 трофей с Аль Насром португалец уже взял. Впереди финал второго кубка. Плюс он в свои годы обошёл более молодых звёзд и стал лучшим бомбардиром не только чемпионата, но и всего прошлого года в футболе. Весьма и весьма достойно для первого сезона у арабов.
+10
-5
+5
Эффект Тен Хага

Давно такого не было, чтобы тренер за "их же деньги" развалил команду 😅

Ну что, помогли 💰💸 или всё таки дело в тренере?
+12
-7
+5
Ответ Oleg
Шестое с роналду, восьмое без него. При Сульшере, которого уволили было 3 и 2. Так что все правильно сделал МЮ в отношении роналду. Клуб не полигон для собственной мусорной статы. По назначению Тен Хага это уже другой разговор. 6 с кринжем не сильно лучше 8.
Ну вот точно по таймеру первый пошел.

6 голов в групповом этапе ЛЧ тоже были мусорными?
+7
-2
+5
Срочно продлить гения 8Хаага, ведь он все сделал правильно, выгнал Роналду и пошел вместо ЛЧ в некую заднюю точку
+8
-4
+4
Ответ Любезный Коссутий
32 года из 34-х в топ-6 АПЛ. тоже неплохо
Понятие топ-6 появилось летом 2016, когда в АПЛ одновременно пришли Жозе(МЮ), Пеп(МС), Конте(Челси); плюс были ещё Венгер(Арсенал), Клопп(Ливерпуль) и Поч(Шпоры). Это был исключительный случай. До этого всегда всю жизнь говорили про топ-4. А все эти топ-6 сегодня я не воспринимаю, для меня до сих пор это дикость выделять именно 6 топов. Просто как-то привыкли. Но это глупость, имхо

Упрек не тебе, конечно
+4
0
+4
Ответ сларк
Лучшего в истории футбола выгнал и вот )))🤡🧯
МЮ в этом сезоне - 60 очков.
МЮ с лучшим в истории футбола - 58 очков.
+8
-4
+4
Ответ Oleg
Ну там группа была уровня лиги конференций) Не думаю что МЮ прям не прошел бы этих " супертопов"🤣 А дальше то что? Вылет в 1/8 от самог мертвого АТМ за последние годы?) Чего там с голами то у роналду не сложилось, да?))
Вилльяреал и Аталанта явно посильнее Галатасарая и Копенгагена были)
+5
-1
+4
Ответ Muhammad Juraev
Комментарий скрыт
Лечится не пробовал?
+5
-2
+3
Ответ jexOn
Зато в следующем сезоне будут отдыхать среди недели, тоже есть плюс.
да они и в этом сезоне не особо напрягались среди недели
+3
0
+3
Лучшего в истории футбола выгнал и вот )))🤡🧯
+9
-6
+3
Просто в шоке от того ,что происходит с Мю.
Убрали ЖМ , думали найдут свою игру и вот результаты все хуже и хуже.
Я по-любому придерживаюсь того мененеи ,что его зря слили из за конфликта с Погба и Марсиялем.
Больше лярда потрачено с тех пор и Мю в жопе. Потратить столько денег пож Жм, под его игроков в то время ,думаю Мю тоже боролся бы за высокие места и брал бы трофеи , а тут чехарда с тренерами вообще мешает клубу.
И самое интересное , самый бесполезный тренер , с самыми плохими результатами остался в Мю больше всех ))))
Кстати, со всех клубов которые уволили думая в нем проблема , играют все хуже и хуже. Мю, Ттх, Рома 🤣
+4
-1
+3
Ответ Pato07
Просто напоминаю, что все беды МЮ в свое время приписали в сторону Роналду. В добавок имеем случай, когда с приходом максимально командного Кейна, Бавария впервые за много лет, не выиграла не единого титула. Надеюсь теперь дети поймут, что футбол немножечко сложнее примитивных сравнении лоб в лоб, типа без него 4 место, а с ним 6 место, значит он виноват в этом. Ну вот без него теперь 8 место, и что теперь дальше?
Шестое с роналду, восьмое без него.
При Сульшере, которого уволили было 3 и 2.
Так что все правильно сделал МЮ в отношении роналду. Клуб не полигон для собственной мусорной статы.
По назначению Тен Хага это уже другой разговор.
6 с кринжем не сильно лучше 8.
+30
-27
+3
Ответ Константин Мееров
без роналду в прошлом году было 3
И 4 в группе с Галатасараем и Копенгагеном))
+3
0
+3
Тен Хаг, будь мужиком,
подай в отставку!!!
+2
0
+2
Ответ Oleg
Шестое с роналду, восьмое без него. При Сульшере, которого уволили было 3 и 2. Так что все правильно сделал МЮ в отношении роналду. Клуб не полигон для собственной мусорной статы. По назначению Тен Хага это уже другой разговор. 6 с кринжем не сильно лучше 8.
Ты совсем бобо? Футбол это игра где победа даётся за гол в ворота соперника если я не ошибаюсь или вы чем то другим смотрите футбол???
+3
-1
+2
Ответ Ренат Ильясов
Дай ему поработать - и он на следующий год можеть оправдать свою фамилию: 10Хаг.
В прошлом сезоне был 7Хаг, в этом 8Хаг) по такой логике ему необходимо дать еще 2 сезона))
+2
0
+2
Было ли у МЮ больше рекордов, чем в этом году???
+4
-2
+2
Но ведь тен Хаг сказал, что положение улучшилось
+3
-1
+2
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