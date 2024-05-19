«МЮ» занял 8-е место в АПЛ – это антирекорд клуба. При Мойесе в сезоне-2013/14 были 7-ми
«Манчестер Юнайтед» показал худший результат в таблице АПЛ по итогам сезона.
В заключительном туре АПЛ команда Эрика тен Хага обыграла «Брайтон» (2:0).
«Манчестер Юнайтед» завершил сезон на 8-м месте таблицы с 60 очками, уступив «Ньюкаслу» по дополнительным показателям – это антирекорд клуба.
До этого сезона команда показала свой худший результат в сезоне-2013/14 под руководством Дэвида Мойеса – тогда манкунианцы финишировали в лиге на 7-м месте.
Надеюсь теперь дети поймут, что футбол немножечко сложнее примитивных сравнении лоб в лоб, типа без него 4 место, а с ним 6 место, значит он виноват в этом. Ну вот без него теперь 8 место, и что теперь дальше?
Давно такого не было, чтобы тренер за "их же деньги" развалил команду 😅
Ну что, помогли 💰💸 или всё таки дело в тренере?
6 голов в групповом этапе ЛЧ тоже были мусорными?
Упрек не тебе, конечно
МЮ с лучшим в истории футбола - 58 очков.
Убрали ЖМ , думали найдут свою игру и вот результаты все хуже и хуже.
Я по-любому придерживаюсь того мененеи ,что его зря слили из за конфликта с Погба и Марсиялем.
Больше лярда потрачено с тех пор и Мю в жопе. Потратить столько денег пож Жм, под его игроков в то время ,думаю Мю тоже боролся бы за высокие места и брал бы трофеи , а тут чехарда с тренерами вообще мешает клубу.
И самое интересное , самый бесполезный тренер , с самыми плохими результатами остался в Мю больше всех ))))
Кстати, со всех клубов которые уволили думая в нем проблема , играют все хуже и хуже. Мю, Ттх, Рома 🤣
При Сульшере, которого уволили было 3 и 2.
Так что все правильно сделал МЮ в отношении роналду. Клуб не полигон для собственной мусорной статы.
По назначению Тен Хага это уже другой разговор.
6 с кринжем не сильно лучше 8.
подай в отставку!!!