«МЮ» занял 8-е место в АПЛ – это антирекорд клуба. При Мойесе в сезоне-2013/14 были 7-ми

«Манчестер Юнайтед» показал худший результат в таблице АПЛ по итогам сезона.

В заключительном туре команда обыграла «Брайтон» (2:0).

« » завершил сезон на 8-м месте таблицы с 60 очками, уступив « » по дополнительным показателям – это антирекорд клуба.

До этого сезона команда показала свой худший результат в сезоне-2013/14 под руководством – тогда манкунианцы финишировали в лиге на 7-м месте.