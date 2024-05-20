«Метц» попал в стыки, а «Лорьян» вылетел из Лиги 1, разгромив «Клермон» 5:0, но уступив темно-бордовым по пятому дополнительному показателю – голам на выезде в личных встречах
«Лорьян» был близок к тому, чтобы остаться в высшей лиге Франции, но вылетел.
Команда Режиса Ле Бри в последнем туре разгромила «Клермон» (5:0) и догнала «Метц», уступивший «ПСЖ» (0:2).
У них одинаковая разность забитых и пропущенных голов (-23), в личных встречах они обменялись победами (3:2 и 1:2).
«Метц» в конечном счете оказался выше «Лорьяна» благодаря тому, что забил ему больше мячей в гостях. Таким образом, все решилось на основании пятого дополнительного показателя.
Команда Ласло Болони в финале переходных матчей сыграет с победителем полуфинала «Сент-Этьен» – «Родез» / «Париж».
«Лорьян» напрямую отправится во второй дивизион.