Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Арсенал» – «Эвертон», «Ливерпуль» сыграет с «Вулвс», «Челси» – с «Борнмутом», «МЮ» в гостях у «Брайтона»

«Манчестер Сити» примет «Вест Хэм» в 38-м туре АПЛ.

Также в воскресенье « » сыграет дома с « », « » – с « », «Челси» встретится на своем поле с «Борнмутом», «Манчестер Юнайтед» будет противостоять в гостях «Брайтону».

38-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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