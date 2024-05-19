Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Арсенал» – «Эвертон», «Ливерпуль» сыграет с «Вулвс», «Челси» – с «Борнмутом», «МЮ» в гостях у «Брайтона»

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«Манчестер Сити» примет «Вест Хэм» в 38-м туре АПЛ.

Также в воскресенье «Арсенал» сыграет дома с «Эвертоном», «Ливерпуль» – с «Вулверхэмптоном», «Челси» встретится на своем поле  с «Борнмутом», «Манчестер Юнайтед» будет противостоять в гостях «Брайтону».

Чемпионат Англии

38-й тур

Лутон – Фулхэм
Дата проведения
19 мая, 18.00, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм
Дата проведения
19 мая, 18.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Арсенал – Эвертон
Дата проведения
19 мая, 18.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брентфорд – Ньюкасл
Дата проведения
19 мая, 18.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брайтон – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
19 мая, 18.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бернли – Ноттингем Форест
Дата проведения
19 мая, 18.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Челси – Борнмут
Дата проведения
19 мая, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кристал Пэлас – Астон Вилла
Дата проведения
19 мая, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Сити – Вест Хэм
Дата проведения
19 мая, 18.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ливерпуль – Вулверхэмптон
Дата проведения
19 мая, 18.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

19 комментариев
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Давай, Сити, ставь рекорд!
+11
-6
+5
Четвертое чемпионство подряд - Сити может установить такой рекорд, который неизвестно когда побьют и побьют ли вообще.
+6
-2
+4
Победы пушкарям! Вне зависимости от результатов последнего тура, хочу поблагодарить команду за такой огненный сезон🙏👏

Arsenal till i die❤️
+6
-3
+3
за Арсенал до последней секунды
+4
-1
+3
20-летнее боление за Арсенал приучило меня находить радости в других, более реальных и жизненных ценностях, чем футбол))
+3
0
+3
Ответ КузБасс
Где посмотреть?
не где , а ЧТО? Последнюю игру Клоппа! или битву за АПЛ! Арсенал или Мансити... нужно экран на 3-4части разделить !
+2
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+2
Удачи Ливерпулю в этом эмоциональном матче!
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Сегодня все мы "с детства за Вест Хэм". И немного сказочники...
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В последнем туре мало интриги осталось. Сити чемпион уже давно
Далеко им до РПЛ 🤣 тут заруба
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Ответ Marat Sultanov
Как и Эвертон для Арсенала.
От того и интерес к этим матчам возрастёт
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Ответ Marat Sultanov
Как и Эвертон для Арсенала.
Сити при Пепе на своем поле не потеряли ни одного очка против ВХ, а у Арсенала на Эмирейтс – 9 побед за последние 10 матчей против Эвертона.

О каком "неудобстве" вещают два клоуна Галиуллинн и Султанов?
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