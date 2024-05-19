Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Арсенал» – «Эвертон», «Ливерпуль» сыграет с «Вулвс», «Челси» – с «Борнмутом», «МЮ» в гостях у «Брайтона»
«Манчестер Сити» примет «Вест Хэм» в 38-м туре АПЛ.
Также в воскресенье «Арсенал» сыграет дома с «Эвертоном», «Ливерпуль» – с «Вулверхэмптоном», «Челси» встретится на своем поле с «Борнмутом», «Манчестер Юнайтед» будет противостоять в гостях «Брайтону».
38-й тур
- Дата проведения
- 19 мая, 18.00, «Кенилворт Роуд»
- Дата проведения
- 19 мая, 18.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 19 мая, 18.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 19 мая, 18.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 19 мая, 18.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 19 мая, 18.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 19 мая, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 19 мая, 18.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 19 мая, 18.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 19 мая, 18.00, «Энфилд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Arsenal till i die❤️
Далеко им до РПЛ 🤣 тут заруба
О каком "неудобстве" вещают два клоуна Галиуллинн и Султанов?