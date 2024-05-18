Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

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В воскресенье, 19 мая. в Имоле состоится седьмая гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Эмилии-Романьи. Старт – в 18:00 по московскому времени.

Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола
19 мая 2024 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Ландо Норрис («Макларен»)
3. Шарль Леклер («Феррари»)
4. Карлос Сайнс («Феррари»)
5. Оскар Пиастри («Макларен»)
6. Джордж Расселл («Мерседес»)
7. Юки Цунода («РБ»)
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
9. Даниэль Риккардо («РБ»)
10. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
11. Серхио Перес («Ред Булл»)
12. Эстебан Окон («Альпин»)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
14. Алекс Албон («Уильямс»)
15. Пьер Гасли («Альпин»)
16. Валттери Боттас («Заубер»)
17. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
18. Кевин Магнуссен («Хаас»)
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 
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Гонка еще не началась, а обе Феррари отыграли по позиции…
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