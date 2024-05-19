ПАОК Оздоева стал чемпионом Греции – впервые с сезона-2018/19. У Магомеда 6+1 за 34 матча

Магомед Оздоев стал чемпионом Греции в составе ПАОК.

В заключительном туре греческой Суперлиги ПАОК обыграл « » на выезде со счетом 2:1.

Клуб из Салоников стал чемпионом Греции впервые с сезона-2018/19, набрав по итогам сезона 80 очков. Второе место с отставанием в 2 очка занял , выигравший титул в предыдущем сезоне.

выступает за ПАОК с августа прошлого года. В нынешнем сезоне на счету российского полузащитника 6 голов и ассист в 34 играх греческой Суперлиги.

Всего за 50 игр в составе клуба бывший футболист «Зенита» забил 7 голов. Его подробная статистика – здесь.