ПАОК Оздоева стал чемпионом Греции – впервые с сезона-2018/19. У Магомеда 6+1 за 34 матча

Теги Зенит премьер-лига Россия АЕК Арис ПАОК высшая лига Греция Магомед Оздоев Футбол

Магомед Оздоев стал чемпионом Греции в составе ПАОК.

В заключительном туре греческой Суперлиги ПАОК обыграл «Арис» на выезде со счетом 2:1.

Клуб из Салоников стал чемпионом Греции впервые с сезона-2018/19, набрав по итогам сезона 80 очков. Второе место с отставанием в 2 очка занял АЕК, выигравший титул в предыдущем сезоне.

Магомед Оздоев выступает за ПАОК с августа прошлого года. В нынешнем сезоне на счету российского полузащитника 6 голов и ассист в 34 играх греческой Суперлиги.

Всего за 50 игр в составе клуба бывший футболист «Зенита» забил 7 голов. Его подробная статистика – здесь.

9 комментариев
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эффект Оздоева
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Известно где он набрался опыта.
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Ответ Алексей Елистратов
Статистика у Оздоева лучше, чем у праймового Головина в Монако)
Не знал что 6+1 лучше, чем 6+6.
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Поздравления Магомеду👍
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Ответ Иван Новиков
Известно где он набрался опыта.
А ведь ПАОК ещё тренирует Рэзван Луческу, сын Мирчи Луческу, который в своё время тренировал Зенит! 😁
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Голосом Орлова про опыт)
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Чемпионство с ПАОКом вы брали?
— ПАОК!
— Да!
- Казань - не брал, Москва - не брал, Зенит - брал, ПАОК - брал.
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Ответ Алексей Елистратов
Статистика у Оздоева лучше, чем у праймового Головина в Монако)
У Оздоева 6+1 а у Головина 6+6 в более сильном чемпионате,с математикой проблемы?Это печально.
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