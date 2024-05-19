ПАОК Оздоева стал чемпионом Греции – впервые с сезона-2018/19. У Магомеда 6+1 за 34 матча
Магомед Оздоев стал чемпионом Греции в составе ПАОК.
В заключительном туре греческой Суперлиги ПАОК обыграл «Арис» на выезде со счетом 2:1.
Клуб из Салоников стал чемпионом Греции впервые с сезона-2018/19, набрав по итогам сезона 80 очков. Второе место с отставанием в 2 очка занял АЕК, выигравший титул в предыдущем сезоне.
Магомед Оздоев выступает за ПАОК с августа прошлого года. В нынешнем сезоне на счету российского полузащитника 6 голов и ассист в 34 играх греческой Суперлиги.
Всего за 50 игр в составе клуба бывший футболист «Зенита» забил 7 голов. Его подробная статистика – здесь.
— ПАОК!
— Да!
- Казань - не брал, Москва - не брал, Зенит - брал, ПАОК - брал.