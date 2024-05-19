«Барселона» заняла 2-е место в Ла Лиге в двух из трех последних сезонов

«Барселона» стала вице-чемпионкой Испании.

Команда Хави сегодня разгромила « » (3:0) в 37-м туре и гарантировала себе вторую строчку. Догнать лидирующий «Реал» она не сможет.

Каталонцы заняли второе место в двух из трех последних розыгрышей . В сезоне-2022/23 они стали победителями турнира.