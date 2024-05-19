«Барселона» заняла 2-е место в Ла Лиге в двух из трех последних сезонов
«Барселона» стала вице-чемпионкой Испании.
Команда Хави сегодня разгромила «Райо Вальекано» (3:0) в 37-м туре и гарантировала себе вторую строчку. Догнать лидирующий «Реал» она не сможет.
Каталонцы заняли второе место в двух из трех последних розыгрышей Ла Лиги. В сезоне-2022/23 они стали победителями турнира.
А так полностью согласен 85 (а может быть и 88) очков, более чем достойный результат.
Радуйтесь очередному титулу купленного Пересом. Ведь вам не привыкать )
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