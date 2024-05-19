«Барселона» заняла 2-е место в Ла Лиге в двух из трех последних сезонов

Теги Барселона Хави Ла Лига Райо Вальекано Футбол

«Барселона» стала вице-чемпионкой Испании.

Команда Хави сегодня разгромила «Райо Вальекано» (3:0) в 37-м туре и гарантировала себе вторую строчку. Догнать лидирующий «Реал» она не сможет.

Каталонцы заняли второе место в двух из трех последних розыгрышей Ла Лиги. В сезоне-2022/23 они стали победителями турнира.

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Глупо винить в этом Хави. Команда может набрать 85 очков, а в прошлом сезоне этого хватило для титула. Не Барса провалилась, а Реал сильно прибавил. Мадрид может набрать 97 очков. Хави не Гвардиола, чтобы выигрывать такие гонки.
+36
-6
+30
При нынешних финансовых проблемах это очень достойные результаты
+27
-3
+24
Ответ Homelander_666
Глупо винить в этом Хави. Команда может набрать 85 очков, а в прошлом сезоне этого хватило для титула. Не Барса провалилась, а Реал сильно прибавил. Мадрид может набрать 97 очков. Хави не Гвардиола, чтобы выигрывать такие гонки.
Да и того состава у него и близко нет, что было у Гвардиолы.
А так полностью согласен 85 (а может быть и 88) очков, более чем достойный результат.
+14
0
+14
Ответ Муканов Арманбек
Неоднозначно звучат эти слова от клиентов Негрейры
Вы про Негрейру можете говорить все что угодно - кто-то поверит, кто-то нет. А вот последнее класико видел весь мир. И люди во всем мире своими глазами видели как судят в Испании )
Радуйтесь очередному титулу купленного Пересом. Ведь вам не привыкать )
+12
-4
+8
Напоследок Хави решил повыигрывать
+6
-2
+4
При всех проблемах,интригах и прочих неспортивных составляющих это достойный результат. В межсезонье надо проделать большую работу над ошибками и попробовать в следующем сезоне дать бой в Ла Лиге.
+5
-1
+4
много очков не добрали каталонцы, плюс минус везение, то Чави мог бы второй титул брать. А реал сильно перебрал
+6
-3
+3
Ответ Groznyi2024
Молодцы! Стабильно второй клуб Испании. Бгг
Во как уже заговорили. Не так давно Реал стабильно два сезона подряд заканчивал сезон на третьем месте
+6
-3
+3
Ответ Benjamin
При нынешних финансовых проблемах это очень достойные результаты
Хави хорошую работу провел но нужно искать опытных игроков на одной молодежи не выиграешь
+3
0
+3
Реал без роналду - три Ла Лиги, одна ЛЧ (вторая на подходе)
Барселона без Месси - одна Ла Лига, один выход из группы в ЛЧ

Коротко о том, кто лучший игрок в истории, а кто лучший замыкальщик прострелов в истории
+2
-1
+1
Комментарий удален модератором
Феминитив "чемпионка" тут как-то странно смотрится.)
0
0
0
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
Да не Перес сильно прибавил
+1
-1
0
Ответ Azret09
Да и того состава у него и близко нет, что было у Гвардиолы. А так полностью согласен 85 (а может быть и 88) очков, более чем достойный результат.
88 не может быть,один тур остался
0
0
0
Ответ Homelander_666
Глупо винить в этом Хави. Команда может набрать 85 очков, а в прошлом сезоне этого хватило для титула. Не Барса провалилась, а Реал сильно прибавил. Мадрид может набрать 97 очков. Хави не Гвардиола, чтобы выигрывать такие гонки.
Мы же подождем, когда модрич-кросс уйдут на пенсию. Что с Реалом будет дальше?
0
0
0
Ответ Isa Babaev
Комментарий скрыт
У Атлетико состав в 10 раз дороже Жироны, но тем не менее об этом никто не говорит. Не буду говорить даже про сказку Лестера
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий