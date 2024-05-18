«Ювентус» уволил Аллегри, реформа ВАР от ФИФА, Хави vs Лапорта, комментаторы на финал ЛЧ, Промес освобожден под залог, Путин призвал каждый день заниматься спортом и другие новости

1. Два дня продержался Массимилиано Аллегри в «Юве» после победы в Кубке Италии – вчера он был отправлен в отставку. Клуб подчеркнул, что последней каплей стало поведение тренера во время финальной игры (но мы-то знаем, что это был спектакль). К слову, Макс стал лишь третьим тренером «бьянконери» за 50 лет, уволенным до окончания сезона. Заключительные матчи «Юве» проведет под руководством Паоло Монтеро.

2. ФИФА тестирует новую систему видеоповторов: тренеры получат возможность запрашивать просмотр.

3. Цирк в «Барселоне» продолжается – появилась информация, что Жоан Лапорта решил разбежаться с Хави. Более того, клуб уже ищет нового тренера и сформировал круг кандидатов. Сам Хави, впрочем, не в курсе своего увольнения и планирует встретиться с президентом.

4. Роман Нагучев и Станислав Минин прокомментируют финал Лиги чемпионов «Боруссия» – «Реал».

5. Промес освобожден из-под стражи в Дубае под залог, но ему запрещено покидать ОАЭ. Дмитрий Губерниев продолжает возмущаться и ждет трансфер хавбека в «футбольный клуб тюрьмы из Нидерландов».

6. Владимир Путин призвал ежедневно заниматься спортом. Также Президент России назвал «очень важным» спортивное сотрудничество с Китаем, осудил международных спортивных чиновников за нарушения принципов олимпийской хартии и рассказал о беседе с Си Цзиньпином по поводу олимпийского перемирия.

7. НХЛ. «Флорида» вышла в финал Востока во 2-м сезоне подряд и сыграет с «Рейнджерс», Бобровский стал 2-й звездой шестого матча серии с «Бостоном» (2:1, 4-2).

8. На чемпионате мира по хоккею Казахстан пропустил 8 голов от Германии, США обыграли Польшу. Все результаты – здесь.

9. НБА. 25 очков и 7 подборов от Сиакама помогли «Индиане» сравнять счет в серии с «Нью-Йорком» (3-3).

10. Инсайдер Иван Карпов утверждает, что вратарь «Балтики» Евгений Латышонок близок к переходу в «Зенит». У «СЭ» другие данные: кандидатуру Латышонка в Петербурге не рассматривают, зато могут вернуть Андрея Лунева.

11. Коул Палмер признан лучшим молодым игроком сезона АПЛ, опередив Холанда, Сака и Фодена.

12. Арне Слот подтвердил, что будет главным тренером «Ливерпуля» в новом сезоне.

13. Одес Байсултанов назначен на пост первого заместителя министра спорта России.

Цитаты дня

Ян Непомнящий: «Не люблю лицемеров. И «Зенит». Везде гегемонов не любят и радуются, когда они проигрывают»

Клопп о поражении в финале ЛЧ: «У гребаного Куртуа было 12 рук. «Ливерпуль» бил каждые 3 минуты, «Реал» 23 раза был в неправильных позициях – и мы их не наказали»

Глава WADA: «90% американских атлетов не находятся под действием антидопингового кодекса, а 31% из тех, что находятся, не проходили тестирование»

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