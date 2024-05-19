«Арсенал» 20 лет не выигрывает АПЛ. Клуб стал 2-м второй год подряд
«Арсенал» не смог прервать серию без чемпионств.
Команда Микеля Артеты завершила сезон АПЛ на втором месте, отстав от «Манчестер Сити» на 2 очка. В сезоне-2022/23 «Арсенал» также был вторым.
В последний раз «канониры» становились победителями высшей лиги в сезоне-2003/04. С тех пор они еще четырежды финишировали вторыми.
Горжусь Арсеналом. Собрали все возможные очки
"Если хочешь выиграть – просто не проигрывай." В цитатник Д. Стэтхему
Откуда вы такие беретесь…
Нельсон, Нкетия свои пацаны, но ничем не могут помочь в борьбе за чемпионство. Смит-Роу классный, но не играет почти два целых сезона. Непонятно будущее Виейра и Зинченко. На контракте до сих пор висят Тирни и Локонга. Несколько точечных усилений, чуть более крепкая скамейка и глядишь что-то и получится. Планка задрана настолько высоко, что даже пара неудачных матчей хоронят сезон. Каждая мелочь важна.
Кризис сезон Челси - 0 трофеев,1 финал
Топ сезон Арсенала - 0 трофеев
В доминации - доказано
Не хватило одной победы, в следующем сезоне будет - Артетим!
Прекрасную команду собрал Артета, а уж как Эдегор раскрылся - нашел свой клуб, однозначно.
А вот Фулэму и ВестХэму - точно не надо было проигрывать!
Дело не в памяти, а в отношении к командам.
Дебильный бред говорить, что все зря, кроме чемпионства.