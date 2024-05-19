«Арсенал» 20 лет не выигрывает АПЛ. Клуб стал 2-м второй год подряд

«Арсенал» не смог прервать серию без чемпионств.

Команда Микеля Артеты завершила сезон на втором месте, отстав от «Манчестер Сити» на 2 очка. В сезоне-2022/23 «Арсенал» также был вторым.

В последний раз «канониры» становились победителями высшей лиги в сезоне-2003/04. С тех пор они еще четырежды финишировали вторыми.