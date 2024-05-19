«Арсенал» 20 лет не выигрывает АПЛ. Клуб стал 2-м второй год подряд

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» не смог прервать серию без чемпионств.

Команда Микеля Артеты завершила сезон АПЛ на втором месте, отстав от «Манчестер Сити» на 2 очка. В сезоне-2022/23 «Арсенал» также был вторым.

В последний раз «канониры» становились победителями высшей лиги в сезоне-2003/04. С тех пор они еще четырежды финишировали вторыми.

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123 комментария
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Арсеналу большое уважение за то что держали интригу до последнего тура, такой марафон выдержать реально сложно. Достойная команда.
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Это была славная гонка.
Горжусь Арсеналом. Собрали все возможные очки
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Ответ Red_Marlboro_
Нельзя было проигрывать Вилле, сами виноваты
по такой логике, проигрывать вообще нельзя, чревато для чемпионства)
"Если хочешь выиграть – просто не проигрывай." В цитатник Д. Стэтхему
+88
-1
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Достойный ученик Артета. Но учитель пока сильней.
+65
-2
+63
Тру фанаты должны быть горды за этот сезон... Всё ещё впереди!
+40
-4
+36
Тренеришка решил судьбу чемпионства
+29
-2
+27
Ответ ALMANAC
Это была славная гонка. Горжусь Арсеналом. Собрали все возможные очки
Не все, но за команду не стыдно. Сезон в +
+20
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+19
Ответ Акер
Комментарий скрыт
По твоей логике любая команда, кроме чемпиона, фигня.

Откуда вы такие беретесь…
+25
-7
+18
Нельзя было проигрывать Вилле, сами виноваты
+25
-7
+18
Ответ Утя Ваткин
Достойный ученик Артета. Но учитель пока сильней.
Ну у Артеты расходы поменьше. И финансовые отчеты почестнее
+22
-8
+14
Ответ gninnur esrever*
Комментарий скрыт
Вторым в истории результатом по очкам для клуба.
+12
-1
+11
Ответ upuckuH
Отдали чемпионство с Астон Виллой, а их КП 5-0 выдрал )
В матче, который ничего не значил. К твоему сведению Вилла и у Сити выиграла, и у Ливера очков отняла
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Арсенал красавцы что не опустили руки и в матче где ничего не получалось сделали результат
+7
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Ответ Stamford_greybeard
Это был сезон в который они дали большой контракт - Хаверцу, то есть сезон где уже их не волновала постройка долгостроя они хотели титула они пнули свою зарплатную политику под стол, теперь уже и другие игроки начнут просить сопоставимо Каю - и Арсенал будет вынужден либо продлевать их либо продавать - если не тянет по финансам - назревает вопрос - как они справятся с такими проблемами и новым ФФП который идет от зарплатного фонда
Нет большего специалиста по Арсеналу, чем фанат Челси...
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Команда кайфовая собралась, время у неё ещё есть. Нужно слегка подретушировать состав летом и в августе снова в погоню, что еще остаётся.

Нельсон, Нкетия свои пацаны, но ничем не могут помочь в борьбе за чемпионство. Смит-Роу классный, но не играет почти два целых сезона. Непонятно будущее Виейра и Зинченко. На контракте до сих пор висят Тирни и Локонга. Несколько точечных усилений, чуть более крепкая скамейка и глядишь что-то и получится. Планка задрана настолько высоко, что даже пара неудачных матчей хоронят сезон. Каждая мелочь важна.
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+6
Ответ DolJun
кайседо - 0 апл. райс - 0 апл. такие дела.
As always
Кризис сезон Челси - 0 трофеев,1 финал
Топ сезон Арсенала - 0 трофеев
+13
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+6
Ответ Red_Marlboro_
Нельзя было проигрывать Вилле, сами виноваты
Почему Вилле, а не Фулэму, Вест Хэму и Ньюкаслу?
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В чем сила Микел?..)
В доминации - доказано
Не хватило одной победы, в следующем сезоне будет - Артетим!
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Отдали чемпионство с Астон Виллой, а их КП 5-0 выдрал )
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Ну с таким "Сити" вторые места абсолютно не зазорны.
Прекрасную команду собрал Артета, а уж как Эдегор раскрылся - нашел свой клуб, однозначно.
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Ответ Vakhore
то что Арсенал борется за чемпионство - это уже чудо. А то что не выигрывает 20 лет - ну им особо и не положено. Исторически с характером у них не сложилось, и все же команды из Манчестера и Челси мощнее по ресурсам.
По характеру кхм кхм 🤭🤫
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Прогресс есть, верим)
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Ну что тут скажешь, с Юбилеем
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Ответ Папа Футбола
Арсеналу большое уважение за то что держали интригу до последнего тура, такой марафон выдержать реально сложно. Достойная команда.
Интрига закончилась после 0-2 от Астон Виллы за 4 или 5 туров до финиша. Интригу держали СМИ из ничего
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Второй год не повезло
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Просто Артете надо дождаться, когда у Пепа закончится контракт с Сити, и он покинет АПЛ.
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С юбилеем!!!
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Что вы все в этот матч с Виллой! Да обидно, да не надо было, да ещё на своем поле...но вилланы провели отличный сезон и сами долгое время были в числе номинантов.
А вот Фулэму и ВестХэму - точно не надо было проигрывать!
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Ответ Акер
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Так то красивая игра - это то, для чего смотрим фтб
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Нет.
Дело не в памяти, а в отношении к командам.

Дебильный бред говорить, что все зря, кроме чемпионства.
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