Мария Голубцова: «Некоторые части системы фигурного катания токсичны до такой степени, что разрушают карьеру и дух»

Украинская фигуристка Мария Голубцова сказала о токсичной среде в спорте.

Голубцова выступает в дуэте с Кириллом Белобровом.

«Я начала кататься еще ребенком, в три года, и мой путь в фигурном катании был трудным. Мне пришлось пойти на многие жертвы, потому что я любила кататься на коньках, это была моя страсть. Я бы хотела просто делать все возможное и развиваться в здоровой среде. Однако с юных лет я сталкивалась с политическими играми и двуличностью людей, которые могли беспощадно влиять на карьеру таких молодых спортсменов, как я и многих других.

Став старше, я поняла, что слишком часто личные интересы, деньги, статус и власть определяют решения в нашем виде спорта в ущерб здоровью спортсменов и честному спорту. Я так сильно чувствовала это с самого начала нашей пары, чувствуя, что нам приходится бороться с системой, а не получать от нее поддержку в попытках достичь наших целей, в то время как других продвигали вперед с фаворитизмом.

Некоторые части системы фигурного катания, как я их испытала, токсичны до такой степени, что разрушают карьеру и дух. Я была свидетелем бесчисленных взяток или конфликтов интересов, которые были бы неприемлемы для общественности, если бы об этом стало известно, и я не чувствую, что существует какое-либо действительно безопасное пространство для решения этих проблем через формальные структуры.

Помимо всех обычных болей, связанных со спортивной карьерой, я чувствую столько несправедливости, разочарования и беспомощности не только по отношению к себе, но и по отношению ко многим фигуристам. Сейчас я чувствую себя немного лучше, потому что решила, что больше не боюсь. Не боюсь говорить правду! Не боюсь, что из-за этого люди могут попытаться разрушить мою репутацию и карьеру.

К сожалению, это уже происходит, поэтому я решила остаться на ногах, высказать это и признать это. Мне больно это говорить, я так горжусь тем, что представляю Украину, делая все возможное, и мне бы хотелось, чтобы мне не приходилось так стыдиться того, что я являюсь частью токсичной системы. Хотя для меня это может произойти слишком поздно, я надеюсь, что это изменится для других спортсменов, мы все заслуживаем безопасной и справедливой среды», – написала Голубцова.

Украинская фигуристка Голубцова – на фоне ситуации с Дэвис и Смолкиным: «В интервью было не наше мнение, а мнение людей, которые это редактировали»