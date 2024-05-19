Мария Голубцова: «Некоторые части системы фигурного катания токсичны до такой степени, что разрушают карьеру и дух»

Теги танцы на льду сборная Украины Мария Голубцова Кирилл Белобров Фигурное катание

Украинская фигуристка Мария Голубцова сказала о токсичной среде в спорте.

Голубцова выступает в дуэте с Кириллом Белобровом.

«Я начала кататься еще ребенком, в три года, и мой путь в фигурном катании был трудным. Мне пришлось пойти на многие жертвы, потому что я любила кататься на коньках, это была моя страсть. Я бы хотела просто делать все возможное и развиваться в здоровой среде. Однако с юных лет я сталкивалась с политическими играми и двуличностью людей, которые могли беспощадно влиять на карьеру таких молодых спортсменов, как я и многих других.

Став старше, я поняла, что слишком часто личные интересы, деньги, статус и власть определяют решения в нашем виде спорта в ущерб здоровью спортсменов и честному спорту. Я так сильно чувствовала это с самого начала нашей пары, чувствуя, что нам приходится бороться с системой, а не получать от нее поддержку в попытках достичь наших целей, в то время как других продвигали вперед с фаворитизмом.

Некоторые части системы фигурного катания, как я их испытала, токсичны до такой степени, что разрушают карьеру и дух. Я была свидетелем бесчисленных взяток или конфликтов интересов, которые были бы неприемлемы для общественности, если бы об этом стало известно, и я не чувствую, что существует какое-либо действительно безопасное пространство для решения этих проблем через формальные структуры.

Помимо всех обычных болей, связанных со спортивной карьерой, я чувствую столько несправедливости, разочарования и беспомощности не только по отношению к себе, но и по отношению ко многим фигуристам. Сейчас я чувствую себя немного лучше, потому что решила, что больше не боюсь. Не боюсь говорить правду! Не боюсь, что из-за этого люди могут попытаться разрушить мою репутацию и карьеру.

К сожалению, это уже происходит, поэтому я решила остаться на ногах, высказать это и признать это. Мне больно это говорить, я так горжусь тем, что представляю Украину, делая все возможное, и мне бы хотелось, чтобы мне не приходилось так стыдиться того, что я являюсь частью токсичной системы. Хотя для меня это может произойти слишком поздно, я надеюсь, что это изменится для других спортсменов, мы все заслуживаем безопасной и справедливой среды», – написала Голубцова.

Украинская фигуристка Голубцова – на фоне ситуации с Дэвис и Смолкиным: «В интервью было не наше мнение, а мнение людей, которые это редактировали»

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13 комментариев
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Ответ Viks
Кого она хочет напугать? Хочет удивить российских фигуристок? - Так они привычные. Тут-зе на что содержит в Америке дочь и её мужа?
Смотрите, как забеспокоился наш милейший Viks, работающий за украинские деньги.
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Это всё мне напоминает борьбу голливуда и прочих американских систем с русским классическим балетом.. та область, где у России есть какие-то неоспоримые заслуги и давние традиции, где есть достижения, та область сразу же объявляется токсичной.. вот вышел фильм Джойка, про балет , где рассказывается, как бедную несчастную американку гнобили в Большом театре, подсыпали стекло в пуанты, орали благим матом на репетициях, всячески третировали, отправляли с якобы травмами танцевать.. ничего не напоминает?.. причем реальная балерина говорила, что это в основном собранные вместе клише о России и русском балете.. то же самое используется для оклеветания ФК.. в основном нашего.. для этого могут использоваться и украинцы, и наши затаившиеся шпиЁны..
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Ответ Delirium
Я так понимаю, она из-за пределов незалежной пишет?
Она тренируется в той же группе в Монреале, куда перешли Диана и Глеб. И это от имени их пары выкладывали интервью, в котором якобы они против работы с ДС в одной группе (на самом деле позднее Голубцова опровергла факт того, что они с партнёром так говорили)
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Я так понимаю, она из-за пределов незалежной пишет?
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Ответ Алёна Вода
Она тренируется в той же группе в Монреале, куда перешли Диана и Глеб. И это от имени их пары выкладывали интервью, в котором якобы они против работы с ДС в одной группе (на самом деле позднее Голубцова опровергла факт того, что они с партнёром так говорили)
Ага, спасибо, я уже загуглил кто это.
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ну карьера на родине для неё уже закончена после такого
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Живет и тренируется в Канаде, насколько я понимаю. К чему сейчас выдала такое интервью, что за повод.
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Есть стойкое ощущение, что в остальном мире просто хотят уничтожить фигурное катание. Просто потому, что в этом виде спорта доминируют представители неправильной страны. Многие завершающие карьеру пишут мемуары (или дают интервью) в стиле: "Я NN лет занималась фигурным катанием, где меня унижали, заставляли худеть, подвергали физическим и психологическим страданиям". Теперь начали уже про "коррупцию и токсичность".
Разумеется, в мире ФК есть все, в том числе и коррупция и токсичность и вид спорта непростой. Но то же самое можно сказать про любой вид спорта и вообще про любую профессию, которую выберет человек, везде он столкнется с тем же самым. Поэтому все эти стоны и слезы завершивших (и не только) карьеру можно воспринимать лишь как попытку хайпануть и подзаработать.
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