НБА. Плей-офф. В решающих матчах серий встретятся «Нью-Йорк» с «Индианой» и «Денвер» с «Миннесотой»
Сегодня пройдут два решающих матча второго раунда плей-офф НБА.
«Нью-Йорк» и «Индиана» разыграют место второго финалиста Восточной конференции (3-3). Победитель пары «Денвер» – «Миннесота» (3-3) встретится с «Далласом» в третьем раунде на Западе.
Второй раунд (до четырех побед)
Седьмые матчи
- Дата проведения
- 19 мая, 22.30, «Madison Square Garden»
Счет в серии – 3-3
- Дата проведения
- 20 мая, 03.00, «Ball Arena»
Счет в серии – 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
3 место : Survivor - Eye of the tiger;
2 место: Queen - We will rock you;
1 место (с большим отрывом): ХЗ - Подмога
Денвер—Миннесота: без предпочтений. Пусть победит сильнейший и без судейских скандалов.
А Эдвардсу всего 22 года, и лет 5 времени до прайма.