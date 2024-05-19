НБА. Плей-офф. В решающих матчах серий встретятся «Нью-Йорк» с «Индианой» и «Денвер» с «Миннесотой»

Теги результаты Денвер Индиана Миннесота Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня пройдут два решающих матча второго раунда плей-офф НБА.

«Нью-Йорк» и «Индиана» разыграют место второго финалиста Восточной конференции (3-3). Победитель пары «Денвер» – «Миннесота» (3-3) встретится с «Далласом» в третьем раунде на Западе.

НБА

Плей-офф

Второй раунд (до четырех побед)

Седьмые матчи

Нью-Йорк – Индиана
Дата проведения
19 мая, 22.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Счет в серии – 3-3

Денвер – Миннесота
Дата проведения
20 мая, 03.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Счет в серии – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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14 комментариев
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Если Никс все таки домучают Индиану, жду стартовую пятерку на серию с Бостоном в виде Тибодо-Харт в силовой броне из Fallout-Бен Стиллер в образе Дерека Зуландера-Спайк Ли-мятая майка Патрика Юинга, найденная за шкафчиком в раздевалке
+7
-1
+6
Верим в Никс. Что бы ни случилось, я рад, что мог смотреть Никс до сегодняшнего дня. Брансон весь сезон тащил поломанный Никс на спине
+9
-4
+5
Удачи Никс и Миннесоте
+5
-3
+2
Выбираем трек для сегодняшнего выхода Никс на площадку:
3 место : Survivor - Eye of the tiger;
2 место: Queen - We will rock you;
1 место (с большим отрывом): ХЗ - Подмога
+3
-1
+2
Если кто не понял, сегодня определяется победитель НБА сезона 23/24
+2
0
+2
Нью-Йорк: надо!

Денвер—Миннесота: без предпочтений. Пусть победит сильнейший и без судейских скандалов.
+2
-1
+1
Строго за Никс и Тимбервулвз
+4
-3
+1
Забавно, как бы не закончилась серия с Вулвз, Йокичу скоро предстоит встетиться с лошадками 🐎 🤣
+1
0
+1
Ответ MTZ_2022
Кстати, если сравнивать кого-то с Джорданом, то Брансон более заслуживает (пока) такого сравнения. Сколько уже матчей с 40+ сыграл, и у него нет в отличие от Эдвардса двух больших уровня МВЗ.
Что? Брансону уже 27 лет, и у него нету никаких достижений. Джордан к этому возрасту взял МВП, DPOY, не один раз был в символических пятерках и защитных пятерках.
А Эдвардсу всего 22 года, и лет 5 времени до прайма.
+1
0
+1
Решающие матчи в обеих парах за выход в финал Конференций. Пусть удача будет на стороне сильных и успешных. Поломанный и мужественный Никс достоин этого. Денвер с Минькой заслуживают финала своей игрой, а кто им будет матч покажет.
+1
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0
Ответ володька трынкин
Выбираем трек для сегодняшнего выхода Никс на площадку: 3 место : Survivor - Eye of the tiger; 2 место: Queen - We will rock you; 1 место (с большим отрывом): ХЗ - Подмога
Lov66- май май
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