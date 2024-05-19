НБА. Плей-офф. В решающих матчах серий встретятся «Нью-Йорк» с «Индианой» и «Денвер» с «Миннесотой»

Сегодня пройдут два решающих матча второго раунда плей-офф НБА.

« » и « » разыграют место второго финалиста Восточной конференции (3-3). Победитель пары « » – « » (3-3) встретится с «Далласом» в третьем раунде на Западе.

Второй раунд (до четырех побед)

Седьмые матчи

Счет в серии – 3-3

Счет в серии – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.