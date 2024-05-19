«Ахмат» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 19:00. Петербуржцы не станут чемпионами, если потеряют очки

Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат онлайны Футбол

«Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» в 29-м туре Мир РПЛ.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

После 28 игр «Зенит» занимает в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Динамо» на 5 очков при матче в запасе.

Сине-бело-голубые могут взять шестой чемпионский титул подряд только в том случае, если обыграют «Ахмат» и «Ростов» в последних турах, а «Динамо» проиграет «Краснодару».

Ахмат – Зенит
Дата проведения
19 мая, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

2 комментария
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Ахмат - сила.....удачи!!!
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