«Ахмат» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 19:00. Петербуржцы не станут чемпионами, если потеряют очки
«Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» в 29-м туре Мир РПЛ.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
После 28 игр «Зенит» занимает в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Динамо» на 5 очков при матче в запасе.
Сине-бело-голубые могут взять шестой чемпионский титул подряд только в том случае, если обыграют «Ахмат» и «Ростов» в последних турах, а «Динамо» проиграет «Краснодару».
- Дата проведения
- 19 мая, 19.00, «Ахмат-Арена»