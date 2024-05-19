«Ахмат» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 19:00. Петербуржцы не станут чемпионами, если потеряют очки

«Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» в 29-м туре Мир РПЛ.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

После 28 игр « » занимает в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Динамо» на 5 очков при матче в запасе.

Сине-бело-голубые могут взять шестой чемпионский титул подряд только в том случае, если обыграют « » и «Ростов» в последних турах, а «Динамо» проиграет «Краснодару».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ