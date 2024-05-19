«Динамо» летит к титулу, спасение «Краснодара», «Сочи» покинул РПЛ, непобедимый «Байер», Усик победил Фьюри, 8-й поул Ферстаппена подряд и другие новости

1. В субботу в РПЛ «Динамо» вынесло «Крылья Советов» (4:1) и закрепилось на первой строчке. «Краснодар» сохранил шансы на титул, на 91-й вырвав победу у «Сочи», а «Локомотив» победил «Факел» и с 50 очками идет 4-м. «Зениту» нужна победа над «Ахматом» в воскресенье, в противном случае можно проститься с надеждами на чемпионство.

«Сочи» вылетел из РПЛ, но Роберт Морено продолжит работу с командой.

2. В Бундеслиге сыграли последний тур. Невероятный «Байер» вновь не проиграл, продлив серию до 51 матча и выиграв чемпионат Германии без единого поражения – впервые в истории Бундеслиги. «Бавария» влетела «Хоффенхайму», ведя 2:0 к 6-й минуте, и закончила сезон на 3-м месте – худший результат с 2011-го.

«Кельн» вылетел из Бундеслиги, «Бохум» сыграет в переходных матчах. «Айнтрахт» может попасть в ЛЧ с 6-го места, если «Боруссия» обыграет «Реал».

3. Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал первым абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе за 25 лет. Британец остался недоволен поражением и обвинил судей в предвзятости.

4. «Спартак» объявил об уходе Георгия Джикии по окончании сезона.

5. ЧМ по хоккею 2024. Чехия обыграла Великобританию, Канада победила Финляндию, Латвия пропустила 7 голов от Швеции.

6. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл поул (и повторил рекорд «Ф-1» по поулам подряд) в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи-2024, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й.

7. Фил Фоден признан игроком сезона АПЛ. Хавбек «Ман Сити» опередил Холанда, Палмера, Райса, Эдегора.

8. НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» (5:1) и перевел серию в 7-й матч (первый канадский за 22 года). Задоров и Подколзин получили по 10 минут штрафа за участие в стычке в конце игры.

9. Роберто Де Дзерби покинет «Брайтон» после матча с «МЮ». Появилась информация о «Баварии», но ее быстро опровергли.

Тренер «Бенфики» Рогер Шмидт также не захотел возглавить мюнхенский клуб.

10. «Барса» должна заплатить 20 млн евро компенсации, если уволит Хави и его штаб.

11. НБА. Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» завершить серию с «Оклахомой» (4-2).

12. Владимир Зеленский отклонил призыв президента Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии.

13. Вратарь ЦСКА Владислав Тороп перенес операцию по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти: «Все пучком, скоро буду как новенький».

14. Ига Швентек обыграла Арину Соболенко в финале турнира в Риме. Полька проиграла только 10 матчей на грунте в основном туре.

15. «Реал» может подписать Алексиса Мак Аллистера в 2025-м. Отступные хавбека «Ливерпуля» – 70 млн евро.

16. У «Милана» дела очень плохи: команды Пиоли проиграла «Торино», у «россонери» 1 победа в 8 последних матчах.

17. УЕФА из-за долгов отстранил солигорский «Шахтер» и «Адана Демирспор» от еврокубков на год. «Порту», софийский ЦСКА и «Витория» получили условный бан. Оштрафованы 12 клубов, включая «Бетис» и «Брагу»

18. В Англии запретят играть головой футболистам младше 11 лет – для безопасности детей.

Цитаты дня.

Кожевников о ЧМ: «Пивной фестиваль, хоккей там не на первом месте. И австрияки, и другие гуляют, пьют»

Зарема об уходе Джикии: «Капитана предали, это аукнется руководителям «Спартака». При Федуне обязательно пришли бы к компромиссному решению»

Даугавиньш о КХЛ: «Никогда больше не поехал бы играть в Россию. Я большой патриот, гордый латыш. Отношения между странами не очень хорошие»

Камила Валиева: «Союз России и Китая – новая философия международных отношений, которая несет пользу обеим странам. Это результат дружбы между лидерами»

Пеп о том, что доминация «Сити» вредит АПЛ: «Выигрывай я с отрывом в 20 очков, то сказал бы: «Да, я гений, я так хорош». Победить могли и другие – «Арсенал» может выиграть в этом сезоне, например»