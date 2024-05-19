Зверев обойдет Медведева в рейтинге

Теги рейтинги ATP Открытый чемпионат Италии Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Александр Зверев обыграл Николаса Харри и стал победителем «Мастерса» в Риме (6:4, 7:5).

За счет этого результата немец обойдет прошлогоднего чемпиона Даниила Медведева и поднимется на четвертую строчку.

9 комментариев
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Даня результатами не блещет, титулов нет уже фиг знает сколько, так что закономерно
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Ответ Hardy
Даня результатами не блещет, титулов нет уже фиг знает сколько, так что закономерно
Ровно год без титула Даня ,как раз Рим прошлого года был последним)
Без подачи классной жизнь уже не та,в посеве будет значит 5 (
+4
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+4
Ненадолго, после того как он не защитит полуфинал РГ опять откатится.
+2
-2
0
как там Данька говорил, "карма, кармааа"
+2
-2
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тем временем Зверев второй в гонке. до Сингера около 1500 очков
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0
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Ответ Hardy
Даня результатами не блещет, титулов нет уже фиг знает сколько, так что закономерно
Да, два финала БШ и полуфинал Уимблдона это ужас, кошмарные результаты конечно, у нас то другие из финалов не вылезают
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Ответ Jefri AG
Ненадолго, после того как он не защитит полуфинал РГ опять откатится.
А почему не защитит? Тем более, что у него будет 4 посев
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Ответ Jefri AG
Ненадолго, после того как он не защитит полуфинал РГ опять откатится.
От кого ему отлетать рано?
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Ответ Jefri AG
Ненадолго, после того как он не защитит полуфинал РГ опять откатится.
откуда такая уверенность что не защитит? он крут
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