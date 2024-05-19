Зверев обойдет Медведева в рейтинге
Александр Зверев обыграл Николаса Харри и стал победителем «Мастерса» в Риме (6:4, 7:5).
За счет этого результата немец обойдет прошлогоднего чемпиона Даниила Медведева и поднимется на четвертую строчку.
Александр Зверев обыграл Николаса Харри и стал победителем «Мастерса» в Риме (6:4, 7:5).
За счет этого результата немец обойдет прошлогоднего чемпиона Даниила Медведева и поднимется на четвертую строчку.
Без подачи классной жизнь уже не та,в посеве будет значит 5 (