«Динамо», «Зенит» и «Краснодар» имеют шансы на чемпионство перед последним туром Мир РПЛ
«Динамо», «Зенит» и «Краснодар» претендуют на чемпионство перед 30-м туром.
Все три команды победили в 29-м туре Мир РПЛ и перед заключительным туром сохраняют шансы на титул.
«Динамо» – лидер с 56 очками, «Зенит» – второй (54,) «Краснодар» идет третьим (53).
В последнем туре «Краснодар» примет «Динамо», а «Зенит» сыграет на своем поле с «Ростовом».
Для завоевания чемпионства бело-голубым достаточно не проиграть, а «быкам», помимо победы, нужна осечка «Зенита».
Петербуржцам, чтобы сохранить титул, нужна победа над «Ростовом» и победа «Краснодара».
Крутая развязка нас ждет в последнем туре, респект, конечно, составителям календаря за Краснодар-Динамо! Будет огнище!
- хватит ничьей, это всегда заканчивается плохо
- выездная игра с командой которая тоже борется за чемпионство
- это Динамо
После 29-го тура было так:
1. ЦСКА 61
2. Зенит 60
3. Локо 59
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Динамо будет чемпионом, первая команда, которая выиграет титул, играя без вратаря
Не могу не написать про Карасева - вы просто посмотрите, что он творит уже которую игру. У мужика просто свои футбольные правила, которые с реальностью имеют мало общего. Лучший арбитр страны, ошибок которого я навскидку назову больше, чем у всех остальных вместе взятых)