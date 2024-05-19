«Динамо», «Зенит» и «Краснодар» имеют шансы на чемпионство перед последним туром Мир РПЛ

«Динамо», «Зенит» и «Краснодар» претендуют на чемпионство перед 30-м туром.

Все три команды победили в 29-м туре Мир РПЛ и перед заключительным туром сохраняют шансы на титул.

«Динамо» – лидер с 56 очками, «Зенит» – второй (54,) « » идет третьим (53).

В последнем туре «Краснодар» примет « », а «Зенит» сыграет на своем поле с «Ростовом».

Для завоевания чемпионства бело-голубым достаточно не проиграть, а «быкам», помимо победы, нужна осечка « ».

Петербуржцам, чтобы сохранить титул, нужна победа над «Ростовом» и победа «Краснодара».