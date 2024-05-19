«Динамо», «Зенит» и «Краснодар» имеют шансы на чемпионство перед последним туром Мир РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

«Динамо», «Зенит» и «Краснодар» претендуют на чемпионство перед 30-м туром.

Все три команды победили в 29-м туре Мир РПЛ и перед заключительным туром сохраняют шансы на титул.

«Динамо» – лидер с 56 очками, «Зенит» – второй (54,) «Краснодар» идет третьим (53).

В последнем туре «Краснодар» примет «Динамо», а «Зенит» сыграет на своем поле с «Ростовом».

Для завоевания чемпионства бело-голубым достаточно не проиграть, а «быкам», помимо победы, нужна осечка «Зенита». 

Петербуржцам, чтобы сохранить титул, нужна победа над «Ростовом» и победа «Краснодара».

148 комментариев
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Даже не помню, когда 3 команды перед последним туром претендовали на чемпионство…
Крутая развязка нас ждет в последнем туре, респект, конечно, составителям календаря за Краснодар-Динамо! Будет огнище!
+139
-4
+135
У Динамо худший расклад:
- хватит ничьей, это всегда заканчивается плохо
- выездная игра с командой которая тоже борется за чемпионство
- это Динамо
+121
-3
+118
Ответ IceBear27
Зенит побеждает Ростов, Краснодар и Динамо катают ничью
И чемпионом становится Динамо в таком случае
+82
-2
+80
Ответ 1905vb
Даже не помню, когда 3 команды перед последним туром претендовали на чемпионство… Крутая развязка нас ждет в последнем туре, респект, конечно, составителям календаря за Краснодар-Динамо! Будет огнище!
В 2014. Там разыгрывали ЦСКА, Локо и Зенит, причём первые две друг с другом играли.

После 29-го тура было так:

1. ЦСКА 61
2. Зенит 60
3. Локо 59
+69
-1
+68
Будет Хохма. Краснодар грохнет Динамо, а чемпионом станет Зенит! Вася Уткин там на небе снова ехидно посмеется.
+49
-4
+45
Ответ dudufufu
У Динамо худший расклад: - хватит ничьей, это всегда заканчивается плохо - выездная игра с командой которая тоже борется за чемпионство - это Динамо
Конец убил.
+33
-2
+31
АПЛ: интрига до последнего тура, две команды претендуют на титул
РПЛ: поддержите моё 🍺
+24
-1
+23
Ответ dudufufu
У Динамо худший расклад: - хватит ничьей, это всегда заканчивается плохо - выездная игра с командой которая тоже борется за чемпионство - это Динамо
Очевидно что ты рационально все разложил. Но нынче год такой: Байер чемпион, и снег в мае уже был.
Динамо будет чемпионом, первая команда, которая выиграет титул, играя без вратаря
+24
-3
+21
Ну по сути для Динамо ничего не поменялось сегодня. Разве что Зенит улучшил шансы. Инициатива всё также в руках Динамо. Другое дело как они это всё сдюжат.
+14
0
+14
Давно не было такого последнего тура 🔥🔥🔥
+14
-3
+11
Зенит побеждает Ростов, Краснодар и Динамо катают ничью
+25
-15
+10
Ответ vdm23
желаю Краснодару взять первый в их истории титул, ну или Динамо тоже заслуживает быть чемпионом Но никак не Позор России (Зенит) !!!
А Спартак как уже повелось посмотрит за чемпионской гонкой со стороны)
+9
0
+9
И всё таки смешно будет, если выиграют Краснодар и Зенит ))
+9
-1
+8
Удачи сильнейшему!

Не могу не написать про Карасева - вы просто посмотрите, что он творит уже которую игру. У мужика просто свои футбольные правила, которые с реальностью имеют мало общего. Лучший арбитр страны, ошибок которого я навскидку назову больше, чем у всех остальных вместе взятых)
+7
0
+7
Больше всего шансов у Зенита. Меньше всего у Динамо.
+6
0
+6
Ответ Vitor Dia
И чемпионом становится Динамо в таком случае
Да. У Краснодара нет яиц для таких матчей, а Динамо немного расслабится из-за того, что достаточно ничьей
+10
-5
+5
Ответ IceBear27
Зенит побеждает Ростов, Краснодар и Динамо катают ничью
И Динамо чемпион! Очные встречи
+4
0
+4
Валера, верим!
+4
0
+4
У Краснодара нет шансов. Семак Валеру нафарширует знатно чёрным перцем. Весь вопрос ляжет Краснодар или будет упираться?
+6
-2
+4
Ответ Yaroslove
И всё таки смешно будет, если выиграют Краснодар и Зенит ))
Валера, верим
+5
-1
+4
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Дайте угадать паршивый Краснодар будет делать все для ничейки. И выслуживатся перед хозяином
Не угадал. Питерского "хозяина" ничейка не спасет.
+4
-1
+3
Динамо вычеркните. Счётчик
+4
-1
+3
Ответ 1905vb
Даже не помню, когда 3 команды перед последним туром претендовали на чемпионство… Крутая развязка нас ждет в последнем туре, респект, конечно, составителям календаря за Краснодар-Динамо! Будет огнище!
По факту претендуют две. Слабо верится что Зенит Левбердону отольёт.
+7
-4
+3
Ответ Александр Воронин
Вся разумная Россия конечно за Динамо.
Ох, блин… «разумная Россия»… это какая? В пределах мкада?)
+5
-3
+2
Ответ Россия Мощь
тошно от гегемонии денежного зенита. Динамо станет чемпионом!
Зашел в твои последние комментарии)) В каждом посте о Зените ноешь и мечтаешь о чемпионстве СДСВ=))) Уж кто кто, а Динамо точно не заслуживает чемпионства. Я бы с превеликим удовольствием отдал чемпионство Краснодару, но никак не мертвым Динамикам.
+3
-1
+2
Ответ Ростов-на-Дону
Вся Россия за "Ростов" в последнем туре! Остальное - вторично.
Как и сегодня все болели за Ахмат.😢
+4
-2
+2
Чемпионом в любом случае станут бело-голубые. Ну, или голубо-белые) Только не такой Краснодар, это будет просто недоразумение и окончательной дискредитацией и без того потерявшего определенную ценность российского футбола
+2
0
+2
Ответ korshun-korshun
По факту претендуют две. Слабо верится что Зенит Левбердону отольёт.
В смысле 2? Три команды могут стать чемпионами
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Шакиров
Тебе из Динамо позвонили и сказали, что будут расслабленные?
Слушай, ну когда на кону первое чемпионство за почти 50 лет, и первое для наверное всего нынешнего Динамо… явно колени немного задрожат)
+3
-1
+2
Опять зеня чемпионом станет
+3
-1
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