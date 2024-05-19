Клопп о 115 обвинениях «Сити»: «Хотел бы узнать, виновны ли они. Но Гвардиола – лучший в мире, с другим тренером они не выиграли бы АПЛ 4 раза подряд»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола финансовый фэйр-плей Футбол

Юрген Клопп высказался о 115 финансовых нарушениях «Ман Сити» и о Пепе Гвардиоле.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела планируют начать осенью 2024 года.

«Все знают о 115 обвинениях. Но я не имею понятия о том, что это значит. Я только знаю цифру.

Чтобы ни случилось в «Ман Сити», Пеп Гвардиола – лучший тренер мира, и это действительно важно.

Поставьте любого другого тренера в этот клуб – они не выиграют АПЛ четыре раза подряд («Сити» сегодня может стать чемпионом 4-й раз подряд – Sports). Это его заслуга и его парней.

Значит ли это, что они могут делать что угодно? Нет. Но я не знаю, что они сделали – если они что-то сделали, – и я не тот, кто скажет, что это было.

Посмотрим. Конечно, однажды я бы хотел узнать [виновен ли «Ман Сити»]. Все бы хотели узнать.

Но качество и класс Пепа играют ключевую роль в достижении результата, так что я не беспокоюсь об этих вещах. Посмотрим. Это не моя проблема. Я доволен тем, что мы имеем и чего достигли», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Клопп.

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41 комментарий
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Очень достойный комментарий, Клоппу уважение 🤝🏻
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+36
Ответ Зеленский
Клопп как тренер лучше Гвардиолы.Просто глупо с этим спорить
Глупо это писать.
+40
-17
+23
Ответ Зеленский
Гвардиола может потратить 200 млн на Грилиша и Филлипса,которые в Реале сидели бы под Браимом,Гюлером и Себальосом.А Клопп на эти 200 млн построил бы мощную команду.Вот и вся разница между ними
А Клопп бы эти 200 млн потратил на Нуньеса, Гакпо и Кейта))
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-5
+11
Будет забавно если после этих слов, сегодня случится чудо и Арсенал станет чемпионом 😄
+15
-5
+10
Вот в том числе за это Клоппа уважают многие болельщики других команд. Мало быть великим тренером, но когда ты еще на протяжении стольких лет срхраняешь адекватность это очень круто. Надеюсь через год он карьеру возобновит.
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Снимут очки с Эвертона в итоге
+4
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+3
Да уж, непонятно, виновны ли они. Ой непонятно
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Для меня Клопп неизмеримо сильнее

Лысого я бы в Дортмунде глянул, какое бы место пепка там занял

Одни денежно-судейские мешки в карьере
+10
-9
+1
Ответ Денис Ширинов
Снимут очки с Эвертона в итоге
Забыл еще про лудогорец написать.
+2
-1
+1
Ответ Павел Гребнев
Ну видимо ты не застал его работы в "Барселоне" и не знаком с ней. Построить великую команду с лавочником МЮ и половиной воспитанников вытащенных из академии, при этом пнуть мегазвездных игроков, на что заурядный тренер явно бы не сподобился. Ну в общем-то тебя бы ничто не убедило в обратном судя по этике.
Ту команду построил Райкард, пепка пришел уже на пиковых Месси, Хави, Иньесту и Пуйоля
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Respect
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все защищают пепку шарлатана, так смешно))
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Так и без пепа выигрывали.
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Ответ Миша Миша
Был бы лучше , один раз чемпионат бы не выиграл
Поменялись бы местами,у Клоппа было бы 8 чемпионств подряд
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Ответ #SharkTeam
ты наверно не в курсе, но Клопп и 4 и 6 места занимал. 2-е было всего 2 раза
Я говорю о том,что Клопп в Сити при такой поддержке брал бы чашки каждый год.А Гвардиола не факт,что с Ливерпулем постоянно выходил бы в ЛЧ,не говоря уже от трёх финалах
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Ответ Павел Гребнев
Ну видимо ты не застал его работы в "Барселоне" и не знаком с ней. Построить великую команду с лавочником МЮ и половиной воспитанников вытащенных из академии, при этом пнуть мегазвездных игроков, на что заурядный тренер явно бы не сподобился. Ну в общем-то тебя бы ничто не убедило в обратном судя по этике.
С этой командой титулы брали и Арагонес с Дель Боске на уровне сборных, и практически все, кто после Гвардиолы был в Барселоне.
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