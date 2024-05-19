Клопп о 115 обвинениях «Сити»: «Хотел бы узнать, виновны ли они. Но Гвардиола – лучший в мире, с другим тренером они не выиграли бы АПЛ 4 раза подряд»

Юрген Клопп высказался о 115 финансовых нарушениях «Ман Сити» и о Пепе Гвардиоле.

В феврале 2023 года обвинила « » в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела планируют начать осенью 2024 года.

«Все знают о 115 обвинениях. Но я не имею понятия о том, что это значит. Я только знаю цифру.

Чтобы ни случилось в «Ман Сити», – лучший тренер мира, и это действительно важно.

Поставьте любого другого тренера в этот клуб – они не выиграют АПЛ четыре раза подряд («Сити» сегодня может стать чемпионом 4-й раз подряд – Sports). Это его заслуга и его парней.

Значит ли это, что они могут делать что угодно? Нет. Но я не знаю, что они сделали – если они что-то сделали, – и я не тот, кто скажет, что это было.

Посмотрим. Конечно, однажды я бы хотел узнать [виновен ли «Ман Сити»]. Все бы хотели узнать.

Но качество и класс Пепа играют ключевую роль в достижении результата, так что я не беспокоюсь об этих вещах. Посмотрим. Это не моя проблема. Я доволен тем, что мы имеем и чего достигли», – сказал главный тренер « » .