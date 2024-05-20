«ПСЖ», «Монако», «Брест» сыграют в группе ЛЧ от Франции, «Лилль» – в квалификации. «Ницца» и «Лион» – в ЛЕ, «Ланс» – в ЛК

Теги Лион Лилль Ланс Ницца ПСЖ Монако лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Брест Александр Ляказетт Лига конференций УЕФА Футбол

Определились участники еврокубков от Франции на следующий сезон.

По итогам текущего сезона чемпионата Франции в основной раунд Лиги чемпионов попали «ПСЖ», «Монако» и «Брест». «Лилль» сыграет в квалификации турнира.

Ставшая 5-й «Ницца» вышла в групповой этап Лиги Европы.

«Лион», благодаря голу Александра Ляказетта с пенальти на 96-й минуте, обыграл «Страсбур» (2:1) и обошел «Ланс», заняв 6-е место, дающее путевку в Лигу конференций.

Однако «Лион» отправится в Лигу Европы, так как играет в финале Кубка Франции с «ПСЖ». Победа в турнире дает проход в ЛЕ, однако парижане, выиграв чемпионат, сыграют в Лиге чемпионов, поэтому путевка даже в случае поражения достанется лионцам.

Таким образом, «Лион» сыграет в Лиге Европы, а «Ланс» – в Лиге конференций.

8 комментариев
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Лион играет в финале кубка. В случае поражения, путёвка перейдёт им же. Лион – в ЛЕ
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Лион умнички вообще на вылет шли
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Лион поразительно выбрался со дна
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Браво Сажу и спортдиру Лиона. Зимой очень сильно команду преобразили
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Лион вышел в ле, а 10 туров шоюли последними
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Брест - красавцы, хорошо, что напрямую попали, так бы тяжко пришлось в квалификации ЛЧ.
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Увидим беларуский клуб в лч
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Ответ Жирный Лукаку
Лион играет в финале кубка. В случае поражения, путёвка перейдёт им же. Лион – в ЛЕ
Получается, если бы не забили на 96-й и проиграли бы в финале Кубка, путевка бы перешла Лансу?
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