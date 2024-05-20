«ПСЖ», «Монако», «Брест» сыграют в группе ЛЧ от Франции, «Лилль» – в квалификации. «Ницца» и «Лион» – в ЛЕ, «Ланс» – в ЛК

Определились участники еврокубков от Франции на следующий сезон.

По итогам текущего сезона чемпионата Франции в основной раунд Лиги чемпионов попали « », « » и « ». « » сыграет в квалификации турнира.

Ставшая 5-й « » вышла в групповой этап .

« », благодаря голу с пенальти на 96-й минуте, обыграл «Страсбур» (2:1) и обошел « », заняв 6-е место, дающее путевку в .

Однако «Лион» отправится в Лигу Европы, так как играет в финале Кубка Франции с «ПСЖ». Победа в турнире дает проход в ЛЕ, однако парижане, выиграв чемпионат, сыграют в Лиге чемпионов, поэтому путевка даже в случае поражения достанется лионцам.

Таким образом, «Лион» сыграет в Лиге Европы, а «Ланс» – в Лиге конференций.