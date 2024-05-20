«ПСЖ», «Монако», «Брест» сыграют в группе ЛЧ от Франции, «Лилль» – в квалификации. «Ницца» и «Лион» – в ЛЕ, «Ланс» – в ЛК
Определились участники еврокубков от Франции на следующий сезон.
По итогам текущего сезона чемпионата Франции в основной раунд Лиги чемпионов попали «ПСЖ», «Монако» и «Брест». «Лилль» сыграет в квалификации турнира.
Ставшая 5-й «Ницца» вышла в групповой этап Лиги Европы.
«Лион», благодаря голу Александра Ляказетта с пенальти на 96-й минуте, обыграл «Страсбур» (2:1) и обошел «Ланс», заняв 6-е место, дающее путевку в Лигу конференций.
Однако «Лион» отправится в Лигу Европы, так как играет в финале Кубка Франции с «ПСЖ». Победа в турнире дает проход в ЛЕ, однако парижане, выиграв чемпионат, сыграют в Лиге чемпионов, поэтому путевка даже в случае поражения достанется лионцам.
Таким образом, «Лион» сыграет в Лиге Европы, а «Ланс» – в Лиге конференций.