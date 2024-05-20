Мбаппе – лучший бомбардир сезона в Лиге 1 с 27 голами. Дембеле – лучший ассистент с 8 голевыми передачами в 26 матчах

Теги Лион Лилль ПСЖ лига 1 Франция рейтинги Брест Александр Ляказетт Килиан Мбаппе Ромен Дель Кастийо Усман Дембеле Эйнджел Гомес Джонатан Дэвид Футбол

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром сезона в Лиге 1.

Форвард «ПСЖ» забил 27 голов в 29 матчах чемпионата. Вторым в списке стал форвард «Лилля» Джонатан Дэвид, на счету которого 19 голов в 33 играх, третьим – Александр Ляказетт из «Лиона» с 18 голами в 28 матчах.

Лучшим ассистентом сезона стал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле – на его счету 8 голевых передач в 26 играх.

Столько же ассистов отдали полузащитник «Лилля» Эйнджел Гомес, отыгравший 31 матч, и хавбек «Бреста» Ромен Дель Кастийо с 33 матчами в сезоне.

11 комментариев
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У лучшего ассистента 8 ассистов 🤦‍♂️
+27
-2
+25
Ответ Александр Северный
Месси пешком делал 16 передач, и если бы не транжирство Мбаппе то побил рекорд лиги.
Без Месси и Неймара в этом сезоне разница забитых и пропущенных +48, с Месси и Нейманом в прошлом сезоне +49. Несмотря на статистику, не особо они разницу делали в монолиге, как оказалось
+3
0
+3
Ответ Muhammad Juraev
У лучшего ассистента 8 ассистов 🤦‍♂️
Ну так, Глушенков даже 14 раздал
+1
0
+1
плохие парни
0
0
0
Месси пешком делал 16 передач, и если бы не транжирство Мбаппе то побил рекорд лиги.
+3
-3
0
Лучший ассистент Дембеле, но столько же отдали еще два других футболиста - в чем логика?
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GoаlandWin в 25 матчах 6+6 оформил , если бы не травма стал бы лучшим ассистентом опередив Дембеля .
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0
Как то плохо с плеймейкерами в лиге 1. Лучший ассист с 8 передачами?!
0
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0
Ответ Шамиль Магомедов
Лучший ассистент Дембеле, но столько же отдали еще два других футболиста - в чем логика?
Сыграл на 5-6 матчей меньше.
+1
-1
0
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