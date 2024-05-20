Мбаппе – лучший бомбардир сезона в Лиге 1 с 27 голами. Дембеле – лучший ассистент с 8 голевыми передачами в 26 матчах

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром сезона в Лиге 1.

Форвард « » забил 27 голов в 29 матчах чемпионата. Вторым в списке стал форвард «Лилля» , на счету которого 19 голов в 33 играх, третьим – из «Лиона» с 18 голами в 28 матчах.

Лучшим ассистентом сезона стал вингер «ПСЖ» – на его счету 8 голевых передач в 26 играх.

Столько же ассистов отдали полузащитник « » Эйнджел Гомес, отыгравший 31 матч, и хавбек «Бреста» Ромен Дель Кастийо с 33 матчами в сезоне.