Вероника Степанова: «Девушки-спортсменки, это просто наша обязанность теперь – чаще раздеваться на камеру»
Лыжница Вероника Степанова опубликовала фото в купальнике.
Олимпийская чемпионка в эстафете высказалась о фотосессиях спортсменок в купальниках.
«Когда я была тинейджером, спорт + бикини выглядели как на первом фото. Это Линдси Вонн на пике славы, если сразу не узнали, одна из тех, кем я хотела быть, когда росла.
...А теперь Sport выглядит так, как на втором фото.
Девушки-спортсменки, это просто наша обязанность теперь – чаще раздеваться на камеру! Исключительно для того, чтобы нынешнее поколение тинейджеров не решило, что ожирение – это нормально и даже красиво», – написала Степанова.
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Но вкусы меняются, часто радикально. В 17 веке самой привлекательной считалась бы фигура девушки с обложки СИ.