Вероника Степанова: «Девушки-спортсменки, это просто наша обязанность теперь – чаще раздеваться на камеру»

Лыжница Вероника Степанова опубликовала фото в купальнике.

Олимпийская чемпионка в эстафете высказалась о фотосессиях спортсменок в купальниках.

«Когда я была тинейджером, спорт + бикини выглядели как на первом фото. Это Линдси на пике славы, если сразу не узнали, одна из тех, кем я хотела быть, когда росла.

...А теперь Sport выглядит так, как на втором фото.

Девушки-спортсменки, это просто наша обязанность теперь – чаще раздеваться на камеру! Исключительно для того, чтобы нынешнее поколение тинейджеров не решило, что ожирение – это нормально и даже красиво», – написала .