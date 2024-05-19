Вероника Степанова: «Девушки-спортсменки, это просто наша обязанность теперь – чаще раздеваться на камеру»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) фото Линдси Вонн девушки и спорт Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова опубликовала фото в купальнике.

Олимпийская чемпионка в эстафете высказалась о фотосессиях спортсменок в купальниках.

«Когда я была тинейджером, спорт + бикини выглядели как на первом фото. Это Линдси Вонн на пике славы, если сразу не узнали, одна из тех, кем я хотела быть, когда росла.

...А теперь Sport выглядит так, как на втором фото.

Девушки-спортсменки, это просто наша обязанность теперь – чаще раздеваться на камеру! Исключительно для того, чтобы нынешнее поколение тинейджеров не решило, что ожирение – это нормально и даже красиво», – написала Степанова.

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14 комментариев
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Раздевается перед папиком с РТ и в Телеграме) супер спортсменка
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Вот тут она абсолютно права, и с этой программой могла бы стать министром спорта или заместителем.
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Зачем этот юноша одел женский купальник?
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С такой „фигурой“, как у Степановой, раздеваться можно только в душе, да и то не в общем, на сборах, а лишь дома в одиночку.
🤢
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А чем сумо не спорт, например?
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Хороший совет, тем более для девиц занимающихся штангой, борьбой, боксом, ММА, бодибилдингом.
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Выглядит как доярка на речке после смены.
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Вонн выглядит красиво. Степанова и та крупногабаритная девчонка - нет.
Но вкусы меняются, часто радикально. В 17 веке самой привлекательной считалась бы фигура девушки с обложки СИ.
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Ну такое...
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Раньше в любом парке стояли гипсовые фигуры "Девушка с веслом". Ну точь-в-точь Степанова.
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