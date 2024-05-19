ЧМ по хоккею 2024. Казахстан против США, Канада сыграет со Швейцарией, Словакия – с Латвией

В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная Казахстана сыграет с США, Канада – со Швейцарией, Словакия – с Латвией.

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Чемпионат мира-2024

Группа А

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2024

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024

Статистика ЧМ по хоккею 2024

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