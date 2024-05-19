ЧМ по хоккею 2024. Казахстан против США, Канада сыграет со Швейцарией, Словакия – с Латвией
В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная Казахстана сыграет с США, Канада – со Швейцарией, Словакия – с Латвией.
Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.
Группа А
- Дата проведения
- 19 мая, 17.20, «O2 Арена»
- Дата проведения
- 19 мая, 21.20, «O2 Арена»
Группа B
- Дата проведения
- 19 мая, 17.20, «ČEZ Арена»
- Дата проведения
- 19 мая, 21.20, «ČEZ Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024
Кто выиграет ЧМ-2024 по хоккею без России? Полные расклады – календарь и звезды
- шансы Финляндии на выход в четвертьфинал;
- соперник Швеции, фаворита #1, по четвертьфиналу;
- возможность спасения для Великобритании - если Норвегия берёт очки, то Великобритания вылетает.
В общем, австрийцы сегодня могут сильно закрутить интригу, а норвежцы могут всё испортить.