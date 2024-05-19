ЧМ по хоккею 2024. Казахстан против США, Канада сыграет со Швейцарией, Словакия – с Латвией

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В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная Казахстана сыграет с США, Канада – со Швейцарией, Словакия – с Латвией. 

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Чемпионат мира-2024

Группа А

Норвегия – Австрия
Дата проведения
19 мая, 17.20, «O2 Арена»
Онлайн матча Видео

 

Швейцария – Канада
Дата проведения
19 мая, 21.20, «O2 Арена»
Онлайн матча Видео

Группа B

США – Казахстан
Дата проведения
19 мая, 17.20, «ČEZ Арена»
Онлайн матча Видео

 

Словакия – Латвия
Дата проведения
19 мая, 21.20, «ČEZ Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2024

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024

Статистика ЧМ по хоккею 2024

Кто выиграет ЧМ-2024 по хоккею без России? Полные расклады – календарь и звезды

7 комментариев
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Отличный чемпионат..
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Удачи Австрии! Хочу увидеть Австрию в плей-офф ЧМ! Даешь сенсацию!
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Интересно что сможет Канада предложить против швейцарского напора, Байрам не сыграет, хотя хоть с ним, хоть без него, большинство не работало, в равных составах тоже выглядели туповато. 😬
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Или 5+20 не означает автоматически дисквалификацию на следующий матч?
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Удачи Казахстану!
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Австрия-Норвегия - матч с самым большим турнирным влиянием. От него зависят:
- шансы Финляндии на выход в четвертьфинал;
- соперник Швеции, фаворита #1, по четвертьфиналу;
- возможность спасения для Великобритании - если Норвегия берёт очки, то Великобритания вылетает.
В общем, австрийцы сегодня могут сильно закрутить интригу, а норвежцы могут всё испортить.
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