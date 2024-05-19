Конор − об Усике: «Александр невероятен, он побил Фьюри и Джошуа»

Конор Макгрегор назвал Александра Усика невероятным боксером.

«Безумие! Что будет дальше? Кто знает… Усик невероятен. Он побил их обоих, Фьюри и Эй Джея. У Джошуа была вторая попытка, так почему бы не дать ее ?

Если нет, то Эй Джей − Усик III. А потом в любом случае бой Тайсона и . Поздравляю Турки Аль эш-Шейха за новую эру в тяжелом весе бокса», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Усик перевернул бой с Фьюри, когда поцеловал на ринге крест. Итог – разбитый нос и нокдаун

Как Усик победил Фьюри и стал абсолютом в тяжах: чуть его не вырубил! Тайсон проиграл впервые в карьере