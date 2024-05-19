Конор − об Усике: «Александр невероятен, он побил Фьюри и Джошуа»

Теги UFC MMA Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор назвал Александра Усика невероятным боксером.

«Безумие! Что будет дальше? Кто знает… Усик невероятен. Он побил их обоих, Фьюри и Эй Джея. У Джошуа была вторая попытка, так почему бы не дать ее Тайсону?

Если нет, то Эй Джей − Усик III. А потом в любом случае бой Тайсона и Энтони. Поздравляю Турки Аль эш-Шейха за новую эру в тяжелом весе бокса», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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2 комментария
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Советская школа плюс крымский бриз сделали свое дело🫡😍💪💪💪
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С какой стати бл нет?! Реванш в контракте прописан и уже назначен.
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