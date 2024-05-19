«Спартак» лишился шансов на медали после победы «Зенита» над «Ахматом»
«Спартак» потерял шансы на медали по итогам сезона в Мир РПЛ.
В матче 29-го тура красно-белые обыграли «Рубин» со счетом 3:1. Перед заключительным туром «Спартак» занимает 5-е место в таблице, набрав 49 очков.
После победы «Зенита» над «Ахматом» (5:1) в результате которого сине-бело-голубые поднялись на 2-е место в таблице, отрыв «Спартака» от «Краснодара», оставшегося на 3-й строчке, составляет 4 очка.
Таким образом, московская команда лишилась шансов на попадание в тройку. В сезоне-2022/2023 красно-белые были третьими.
Спортс: новость
Комментаторы: ура давайте набирать плюсики!
Для того чтоб что-то потерять - нужно сначала это что-то иметь!
Жаль, конечно, что деньги, потраченные нашими ресурсами на спартак не полностью, а только мизерной частью, идут на развитие детского спорта.