«Спартак» лишился шансов на медали после победы «Зенита» над «Ахматом»

«Спартак» потерял шансы на медали по итогам сезона в Мир РПЛ.

В матче 29-го тура красно-белые обыграли « » со счетом 3:1. Перед заключительным туром «Спартак» занимает 5-е место в таблице, набрав 49 очков.

После победы « » над « » (5:1) в результате которого сине-бело-голубые поднялись на 2-е место в таблице, отрыв « » от « », оставшегося на 3-й строчке, составляет 4 очка.

Таким образом, московская команда лишилась шансов на попадание в тройку. В сезоне-2022/2023 красно-белые были третьими.