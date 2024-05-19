«Спартак» лишился шансов на медали после победы «Зенита» над «Ахматом»

Теги Спартак Зенит Рубин премьер-лига Россия Ахмат Краснодар Футбол

«Спартак» потерял шансы на медали по итогам сезона в Мир РПЛ.

В матче 29-го тура красно-белые обыграли «Рубин» со счетом 3:1. Перед заключительным туром «Спартак» занимает 5-е место в таблице, набрав 49 очков.

После победы «Зенита» над «Ахматом» (5:1) в результате которого сине-бело-голубые поднялись на 2-е место в таблице, отрыв «Спартака» от «Краснодара», оставшегося на 3-й строчке, составляет 4 очка.

Таким образом, московская команда лишилась шансов на попадание в тройку. В сезоне-2022/2023 красно-белые были третьими.

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36 комментариев
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Спартак: восьмой запасной пукнул

Спортс: новость

Комментаторы: ура давайте набирать плюсики!
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+45
А что они на это еще рассчитывали?почему про локо тогда они слова, хотя они выше спартака в таблице?🤡
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Ответ Grishkevich
А что они на это еще рассчитывали?почему про локо тогда они слова, хотя они выше спартака в таблице?🤡
Наверное потому, что на Локомотив в заголовке не прибегут блистать остроумием
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А ведь после 3его тура чемпионами были.
+25
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Сегодня традиционная пятерка от Зенита досталась не Спартаку) однако, и тут они оказались причастными 🤣
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+15
Здесь всё стабильно. Листаем дальше!
+13
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+10
главное чемпионство третьего тура взяли, теперь на полке прямо рядом с полутитулами полувыходов в полуфиналы
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5 голов Зенита убили Спартак
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Зачем писать про это позорище на века 🤣
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Господин ведущий! А вы реально верили, что у Спартака БЫЛ шанс? Что он смог его потерять?
Для того чтоб что-то потерять - нужно сначала это что-то иметь!
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Локо тоже лишился. В случае равенства с Краснодаром будут смотреть по количеству побед, а у Локо на две меньше
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Зато после третьего тура не было ни одного конкурента!
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Я ждал этого поста долгие 29 туров
+6
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Даже багаж Абаскаля не помог
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Ответ Roman
Локо тоже лишился. В случае равенства с Краснодаром будут смотреть по количеству побед, а у Локо на две меньше
Да, по личным встречам 2 раза было 1-1.
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+2
Какая незадача!
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Как же так? 🙆🏻‍♂️
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Второй бюджет лиги в очередной раз выигрывает чемпионство 3 и 5 туров. Ничего необычного.

Жаль, конечно, что деньги, потраченные нашими ресурсами на спартак не полностью, а только мизерной частью, идут на развитие детского спорта.
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Я припоминаю пафосные "новости" про "чемпионов Москвы", когда ФК Спартак шел первым среди московских клубов. Скажите, а "чемпионат Москвы" именно тогда закончился или еще идет? %)
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Это шутка какая-то? Спортс.
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Ответ Grishkevich
А что они на это еще рассчитывали?почему про локо тогда они слова, хотя они выше спартака в таблице?🤡
Так ведь над Локо никто не прибежит поугорать в комментах, поскольку это вполне адекватный клуб ;)
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Ответ Grishkevich
А что они на это еще рассчитывали?почему про локо тогда они слова, хотя они выше спартака в таблице?🤡
Локо не был чемпионом 3-х туров, очевидно же.
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Зато после третьего тура не было ни одного конкурента!
надо не останавливаться на достигнутом, и стать в следующем сезоне чемпионами второго тура, а то и вовсе, чем черт не шутит, первого
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Ответ Элдор ШоуУродов
Здесь всё стабильно. Листаем дальше!
Новость, которую мы не ждали, но заслужили.
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а мы все так надеялись, так надеялись...
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какая безудержная радость по весьма предсказуемому событию внезапно обнаруживается в городе над вольной невой. все на невский и гулять до утра?
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Если была бы премия на развод хомяков, спортц точно был бы притендентом.
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