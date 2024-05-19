Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. ЦСКА примет «Зенит», «Локомотив-Кубань» сыграет с УНИКСом

Теги результаты ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Сегодня состоятся два матча 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

ЦСКА постарается закончить серию с «Зенитом» на домашней арене (3-2). «Локомотив-Кубань» попробует сравнять счет с УНИКСом (2-3).

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Шестые матчи

ЦСКА – Зенит
Дата проведения
19 мая, 16.30, «Мегаспорт»
Онлайн матча

ЦСКА ведет в серии – 3-2

Локомотив-Кубань – УНИКС
Дата проведения
19 мая, 16.30, «Баскет-холл»
Онлайн матча

УНИКС ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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2 комментария
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Опять в одно время?Гениально😂За семь матчей в этих мистических сериях💪🏻
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ЦСКА — на таран!
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