Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. ЦСКА примет «Зенит», «Локомотив-Кубань» сыграет с УНИКСом
Сегодня состоятся два матча 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
ЦСКА постарается закончить серию с «Зенитом» на домашней арене (3-2). «Локомотив-Кубань» попробует сравнять счет с УНИКСом (2-3).
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до четырех побед)
Шестые матчи
- Дата проведения
- 19 мая, 16.30, «Мегаспорт»
ЦСКА ведет в серии – 3-2
- Дата проведения
- 19 мая, 16.30, «Баскет-холл»
УНИКС ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.