Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. ЦСКА примет «Зенит», «Локомотив-Кубань» сыграет с УНИКСом

Сегодня состоятся два матча 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

постарается закончить серию с « » на домашней арене (3-2). « » попробует сравнять счет с УНИКСом (2-3).

лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Шестые матчи

ЦСКА ведет в серии – 3-2

ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.