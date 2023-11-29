«Милан» проиграл «Боруссии» дома – 1:3. Дортмундцы вышли в плей-офф ЛЧ
«Милан» уступил дортмундской «Боруссии» (1:3) в 5-м туре группового этапа ЛЧ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
К 10-й минуте арбитр назначил по одному пенальти в ворота каждой из команд: Оливье Жиру не забил с точки на 6-й минуте, Марко Ройс реализовал свою попытку на 10-й. На 37-й счет сравнял вингер «россонери» Сэмюэл Чуквуэзе.
На 59-й Джейми Байно-Гиттенс снова вывел гостей вперед. На 69-й Карим Адейеми удвоил преимущество немецкого клуба.
«Боруссия» набрала 10 очков и вышла в плей-офф. «Милан», имея 5 баллов, идет 4-м в группе.
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 0:1 – 10, пенальти Ройс, 1:1 – 37 Чуквуэзе, 1:2 – 59 Байно-Гиттенс, 1:3 – 69 Адейеми.
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Милан –
Меньян, Калабрия, Томори, Тиав (Крунич, 53), Эрнандес, Лофтус-Чик, Пулишич, Адли (Йович, 77), Рейндерс, Чуквуэзе (Траоре, 77), Жиру.
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Боруссия Д –
Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек (Озджан, 55), Бенсебайни, Ройс (Брандт, 79), Забитцер, Джан, Мален (Адейеми, 55), Байно-Гиттенс (Вольф, 66), Фюллькруг.
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Но не зря я вспомнил статистику личных встреч. И если так посмотреть, то у Дортмунда не такая уж и плохая статистика против Милана.
Они играли между собой в полуфинале кубка УЕФА 2001/02, где в финал прошёл как раз Дортмунд.
Да и в сезоне 2002/03 играли между собой во втором групповом этапе Лиги Чемпионов. И тогда команды обменялись гостевыми победами, Милан выиграл 2-1, а Дортмунд 1-0. Но правда Дортмунд тогда не вышел из группы и вылетел из ЛЧ, а Милан тогда ту ЛЧ и выиграл.
А вот без ЛЧ надо бросать все силы на чемпионат, вдруг будут шансы даже за титул побороться, ведь еще 2/3 сезона есть…
Главное без Лиги Европы, с такими травмами.