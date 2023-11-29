«Милан» проиграл «Боруссии» дома – 1:3. Дортмундцы вышли в плей-офф ЛЧ

«Милан» уступил дортмундской «Боруссии» (1:3) в 5-м туре группового этапа ЛЧ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

К 10-й минуте арбитр назначил по одному пенальти в ворота каждой из команд: не забил с точки на 6-й минуте, реализовал свою попытку на 10-й. На 37-й счет сравнял вингер «россонери» Сэмюэл Чуквуэзе.

На 59-й Джейми Байно-Гиттенс снова вывел гостей вперед. На 69-й Карим Адейеми удвоил преимущество немецкого клуба.

«Боруссия» набрала 10 очков и вышла в плей-офф. «Милан», имея 5 баллов, идет 4-м в группе.

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