«Милан» проиграл «Боруссии» дома – 1:3. Дортмундцы вышли в плей-офф ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд Милан Лига чемпионов УЕФА Марко Ройс Оливье Жиру Сэмюэл Чуквуэзе Карим Адейеми Джейми Байно-Гиттенс онлайны Футбол

«Милан» уступил дортмундской «Боруссии» (1:3) в 5-м туре группового этапа ЛЧ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

К 10-й минуте арбитр назначил по одному пенальти в ворота каждой из команд: Оливье Жиру не забил с точки на 6-й минуте, Марко Ройс реализовал свою попытку на 10-й. На 37-й счет сравнял вингер «россонери» Сэмюэл Чуквуэзе.

На 59-й Джейми Байно-Гиттенс снова вывел гостей вперед. На 69-й Карим Адейеми удвоил преимущество немецкого клуба.

«Боруссия» набрала 10 очков и вышла в плей-офф. «Милан», имея 5 баллов, идет 4-м в группе.

Милан Италия – Боруссия Д Германия 1:3 (1:1, 0:2)
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 10, пенальти Ройс, 1:1 – 37 Чуквуэзе, 1:2 – 59 Байно-Гиттенс, 1:3 – 69 Адейеми.
МиланМеньян, Калабрия, Томори, Тиав (Крунич, 53), Эрнандес, Лофтус-Чик, Пулишич, Адли (Йович, 77), Рейндерс, Чуквуэзе (Траоре, 77), Жиру.
Боруссия ДКобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек (Озджан, 55), Бенсебайни, Ройс (Брандт, 79), Забитцер, Джан, Мален (Адейеми, 55), Байно-Гиттенс (Вольф, 66), Фюллькруг.
Предупреждения:
Томори (67), Джан (90).

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Печально, особенно понимая, что сценарий игры мог быть совершенно иным. Милан вторым номером играет значительно лучше. Забей Жиру этот пенальти... эх. Кажется сезон будет переходным, проблем особых с попаданием в топ-4 думаю не будет, но и ЛЧ не будет, а в конце вероятно мистера уволят. Назначать Мотту из Болоньи это такой рандом, вообще непонятно справится он с давлением или нет.
Из позитивного Чуквуезе начал играть в футбол и понравился Траоре.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Smiley Wiggly
Ну для Милана эта ЛЧ просто катастрофа. Должны были побеждать Ньюкасл, затем в первой игре с Боруссией, теперь играет хорошо с Дортмундом но не забивают с пенки и получают 3 гола с 3 атак на Сан сиро.
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S H A R K
Кажется Дортмунд с 1го места выйдет из группы
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JhonnyPehrynberg
Все помнят как эксперты ставили Дортмунд на 4 место? 😂
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kubinec_
Минус два лысых летом в Италии - Пиоли и Аллегри.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The_Enot
Вперед Милан!!!
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
Никто:

Шнякин когда Ясин Адли получает мяч: Едли Едли!!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
Шнякин прям вовремя вспомнил про промах с пенальти Жиру. Молодец Димон 💩💩
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S H A R K
Гиттенс должен почаще выходить на поле. Игрок с огромным потенциалом.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Betenya
Ройс зослужил лойс)))9)9)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DimaBayern
Хоть и хотел победы Дортмунда (она и случилась), но думал, что Милан всё-таки обыграет Боруссию Д, где-то 1:0 или 2:0.

Но не зря я вспомнил статистику личных встреч. И если так посмотреть, то у Дортмунда не такая уж и плохая статистика против Милана.
Они играли между собой в полуфинале кубка УЕФА 2001/02, где в финал прошёл как раз Дортмунд.
Да и в сезоне 2002/03 играли между собой во втором групповом этапе Лиги Чемпионов. И тогда команды обменялись гостевыми победами, Милан выиграл 2-1, а Дортмунд 1-0. Но правда Дортмунд тогда не вышел из группы и вылетел из ЛЧ, а Милан тогда ту ЛЧ и выиграл.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Лисицкий
Боруссия должна была Милан в первом матче обыгрывать , хотя Милан и был хорош в контратаках, по факту ничего и не было , вот тут лишний раз Боруссия и доказала свое превосходство по плану выхода из группы, жаль, что у Боруссии не 12 , матч с ПСЖ был бы формальностью , соперника попроще бы получили после такого яркого выхода, а ведь прочили им многие только 4-ое место.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
Ответ laudrup
Шнякин двойной муд.... Сначала накаркал перед пенальти Жиру, потом , что Ньюкасл выиграет у ПСЖ. Кто дал ему микрофон?
Ага, играют в Италии и Франции 44 профессиональных игрока в крупнейшем турнире, а решает исход один недалёкий комментатор из Останкино
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Ответ Блуждающий странник
Печально, особенно понимая, что сценарий игры мог быть совершенно иным. Милан вторым номером играет значительно лучше. Забей Жиру этот пенальти... эх. Кажется сезон будет переходным, проблем особых с попаданием в топ-4 думаю не будет, но и ЛЧ не будет, а в конце вероятно мистера уволят. Назначать Мотту из Болоньи это такой рандом, вообще непонятно справится он с давлением или нет. Из позитивного Чуквуезе начал играть в футбол и понравился Траоре.
Тоже кажется, что Моту рано.

А вот без ЛЧ надо бросать все силы на чемпионат, вдруг будут шансы даже за титул побороться, ведь еще 2/3 сезона есть…

Главное без Лиги Европы, с такими травмами.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фран
Ответ Блуждающий странник
Печально, особенно понимая, что сценарий игры мог быть совершенно иным. Милан вторым номером играет значительно лучше. Забей Жиру этот пенальти... эх. Кажется сезон будет переходным, проблем особых с попаданием в топ-4 думаю не будет, но и ЛЧ не будет, а в конце вероятно мистера уволят. Назначать Мотту из Болоньи это такой рандом, вообще непонятно справится он с давлением или нет. Из позитивного Чуквуезе начал играть в футбол и понравился Траоре.
"Сценарий игры мог быть совершенно иным". Это в рамочку для этой кампании Милана в ЛЧ, больше и добавить нечего. К сожалению, это плата за две первых игры, где как раз надо было брать 6 очков. А так самолично пустили ПСЖ на первое место.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марио 9
Милану победы
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forte Live
Милану нужна перезагрузка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Ответ Streetbor
как ни странно, но для Милана ещё ничего не потеряно. Хотя игра оставляет желать лучшего, первый тайм вполне неплохо провели. Но это так всегда 🤷‍♂️
После левого пенальти в Париже - всё потеряно в плане перспектив на ЛЧ. Ничья для Боруссии вполне вероятна дома, а победа в таких условиях уже за гранью. Не говоря о том, что с такой игрой сложно обыграть Ньюкасл на выезде. Будем верить в чудеса
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
Ответ Блуждающий странник
После левого пенальти в Париже - всё потеряно в плане перспектив на ЛЧ. Ничья для Боруссии вполне вероятна дома, а победа в таких условиях уже за гранью. Не говоря о том, что с такой игрой сложно обыграть Ньюкасл на выезде. Будем верить в чудеса
ну победа для БД на Парижем тоже лишней не будет, там неплохие деньги в сумме выходят, ну и шанс для игроков показать себя. Хотя по той игре что Милан показывает, поди обыграй ещё Касл на выезде. Ладно верить буду до конца, других вариантов нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий